07 сентября 2026, 11:42

Александр Масляков (фото: РИА Новости / Григорий Сысоев)

Александр Васильевич Масляков — советский и российский телеведущий, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Он входил в состав фонда «Академия российского телевидения», а также основал и стал совладельцем ООО «Телевизионное творческое объединение "АМиК"». Масляков вошел в историю российского телевидения как бессменный ведущий и руководитель программы КВН — «Клуба веселых и находчивых». 8 сентября 2024 года Александр Масляков умер. Как начиналась его карьера на телевидении, почему закрыли КВН в СССР, откуда появились слухи о тюремном сроке ведущего и как сложилась его личная жизнь — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Александра Маслякова: детство и переезд в Москву Как Александр Масляков пришел на телевидение Почему закрыли КВН и откуда появились слухи о тюрьме Маслякова Карьера Александра Маслякова после закрытия КВН Возвращение КВН на телевидение в 1986 году Александр Масляков и «АМиК» Личная жизнь Александра Маслякова Правда ли, что команды КВН платили за право выступать Слухи об увольнении Александра Маслякова Скандал вокруг шоу «Игра» Александр Масляков в последние годы жизни Смерть Александра Маслякова Сколько зарабатывал Александр Масляков

Биография Александра Маслякова: детство и переезд в Москву

«Нам дали маленький номер в служебной гостинице рядом с Театром Советской армии. Две кровати, туалет в конце коридора», — рассказывал он.

Александр Масляков (фото: РИА Новости / Юрченко)

Как Александр Масляков пришел на телевидение

«Ее величество Судьба пригнала меня на телевидение. Я мог бы быть инженером, окончившим замечательный Московский институт инженеров транспорта. Работал бы энергетиком и от той жизни получал бы какие-то удовольствия. Но судьба подарила шанс», — вспоминал Масляков.

Светлана Жильцова и Александр Масляков (фото: РИА Новости / Борис Кавашкин)

Почему закрыли КВН и откуда появились слухи о тюрьме Маслякова

Карьера Александра Маслякова после закрытия КВН

Александр Масляков (фото: РИА Новости / Владимир Песня)

«Много интересного было. Я менял амплуа, становясь обозревателем, комментатором, даже, не побоюсь этого слова, интервьюером», — рассказывал Масляков.

Возвращение КВН на телевидение в 1986 году

Максим Лагашкин избавился от единственного бизнеса, накопив почти 7 млн рублей долгов

«Конечно, у меня была масса других передач. Но когда я, Андрей Меньшиков, еще пара человек из "молодежки" попробовали к этому вернуться, руководство решило, мол, давайте пробовать. Тогда мы вошли в ту же самую воду, в которую, говорят, невозможно второй раз войти. Но сейчас мне кажется, что мы поступили правильно», — говорил телеведущий.

Александр Масляков и «АМиК»

Александр Масляков (фото: РИА Новости / Михаил Мокрушин)

Личная жизнь Александра Маслякова

«Когда Света с Сашей поженились, титры пришлось поменять, и получилось, что ассистент режиссера — Светлана Маслякова. И все были уверены, что это я! После этого мы стали получать огромное количество поздравительных писем и телеграмм. Зрители писали: "Наконец-то наша мечта сбылась и двое любимых ведущих поженились"», — рассказывала Жильцова.

Светлана Жильцова и Александр Масляков (фото: РИА Новости / Палатник)

Правда ли, что команды КВН платили за право выступать

«Ничего они не должны. Приезжая в Сочи на фестиваль, они делают какой-то взнос — мы арендуем зал, помогаем с гостиницами и так далее. А за то, что команды играют сами по себе, никто денег не возьмет», — говорил он.

Александр Масляков с супругой и телеведущий Александр Масляков-младший с супругой (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)



Обвинения в адрес КВН

«Какая мафия? Сегодня они выступают в КВН, а завтра нет. Сегодня есть команда, завтра она перестала играть, люди продолжают работать, учиться. Через шесть лет они могут собраться, тряхнуть стариной», — делился артист.

Слухи об увольнении Александра Маслякова

Александр Масляков (фото: РИА Новости / Михаил Климентьев

Скандал вокруг шоу «Игра»

«Все, что я могу сказать насчет "Игры", это то, что они просто взяли и украли идею. Но КВН продолжается. Мы не собираемся закрываться. С какой стати? Так что все будет нормально», — прокомментировал телеведущий.

Александр Масляков в последние годы жизни

Александр Масляков (фото: РИА Новости / Илья Питалев)

Смерть Александра Маслякова

Сколько зарабатывал Александр Масляков