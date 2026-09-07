Слухи о тюрьме, взнос за участие в КВН и тайная жена за кадром: вся правда о жизни ведущего КВН Александра Маслякова. Сколько он зарабатывал?
Александр Васильевич Масляков — советский и российский телеведущий, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Он входил в состав фонда «Академия российского телевидения», а также основал и стал совладельцем ООО «Телевизионное творческое объединение "АМиК"». Масляков вошел в историю российского телевидения как бессменный ведущий и руководитель программы КВН — «Клуба веселых и находчивых». 8 сентября 2024 года Александр Масляков умер. Как начиналась его карьера на телевидении, почему закрыли КВН в СССР, откуда появились слухи о тюремном сроке ведущего и как сложилась его личная жизнь — в материале «Радио 1».
Биография Александра Маслякова: детство и переезд в МосквуАлександр Масляков родился 24 ноября 1941 года в Свердловске, который сейчас называется Екатеринбургом. Его отец Василий Масляков служил военным летчиком. После окончания войны он забрал жену и сына и перевез семью в Москву. Первые годы в столице Масляковы жили в служебной гостинице.
«Нам дали маленький номер в служебной гостинице рядом с Театром Советской армии. Две кровати, туалет в конце коридора», — рассказывал он.В школьные годы Александр Васильевич участвовал в художественной самодеятельности. Однако тогда он еще не связывал свое будущее со сценой или телевидением. Напротив, юноша собирался получить практичную и стабильную профессию.
После окончания школы Масляков поступил в Московский институт инженеров транспорта (МИИТ, ныне Российский университет транспорта). Он выбрал энергетический факультет и рассчитывал работать инженером.
Как Александр Масляков пришел на телевидениеСудьба Маслякова изменилась в 1963 году, когда на телевидении начали искать ведущего для программы «Клуб веселых и находчивых». В проекте студенческие команды из разных вузов соревновались в юморе, находчивости и импровизации.
Среди кандидатов на роль ведущего оказался Павел Кантор — капитан команды КВН Московского института инженеров транспорта. Однако сам Кантор отказался от предложения и рекомендовал на эту должность своего товарища Александра Маслякова.
«Ее величество Судьба пригнала меня на телевидение. Я мог бы быть инженером, окончившим замечательный Московский институт инженеров транспорта. Работал бы энергетиком и от той жизни получал бы какие-то удовольствия. Но судьба подарила шанс», — вспоминал Масляков.Телевизионная карьера быстро принесла ему всесоюзную известность. В первых выпусках КВН Масляков работал вместе со Светланой Жильцовой. Их дуэт настолько полюбился зрителям, что многие считали телеведущих одной из лучших пар советского телевидения.
Однако популярность программы не спасла ее от цензуры. В конце 1960-х годов редакторы начали сталкиваться с претензиями к острым шуткам участников. Сначала отдельные реплики игроков вырезали из эфира, а в 1972 году КВН полностью закрыли.
Почему закрыли КВН и откуда появились слухи о тюрьме МасляковаПосле закрытия КВН вокруг Александра Маслякова появились многочисленные слухи. Например о том, что телеведущий якобы получил тюремный срок за валютные махинации. Таким образом зрители пытались объяснить внезапное исчезновение популярной программы.
Впоследствии распространялась история о том, что Масляков «сдал» капитана одной из команд КВН. Согласно этой версии, игрока задержали на таможне в Израиле с драгоценными камнями, которые якобы передал ему телеведущий. Позднее появлялись и люди, называвшие себя свидетелями заключения Маслякова.
При этом версии постоянно менялись: назывались разные города и колонии, однако никаких документов, подтверждавших тюремное заключение телеведущего, так и не появилось. Сам Александр Масляков, его близкие и коллеги неоднократно опровергали подобные сведения. Телеведущий продолжал работать в «Останкино» и после закрытия КВН.
У Маслякова также имелась официальная справка, согласно которой он никогда не был судим. При этом публично он ее не показывал, поскольку не видел смысла постоянно опровергать слухи.
Карьера Александра Маслякова после закрытия КВНЗакрытие КВН не поставило точку в его работе на телевидении. Александр Масляков продолжил вести различные программы. Среди них были «А ну-ка, девушки!», «Вираж», «Алло, мы ищем таланты!» и «Доходное место». Телеведущий также работал на международных фестивалях песни в Сочи, вел программу «Песня года», готовил репортажи со Всемирных фестивалей молодежи и студентов.
Некоторое время Масляков был ведущим программы «Что? Где? Когда?». Позднее его на этой позиции сменил автор и создатель проекта Владимир Ворошилов.
«Много интересного было. Я менял амплуа, становясь обозревателем, комментатором, даже, не побоюсь этого слова, интервьюером», — рассказывал Масляков.При этом КВН из его профессиональной жизни окончательно не исчез. Спустя 14 лет после закрытия программа получила второй шанс.
Возвращение КВН на телевидение в 1986 годуВ 1986 году руководство телевидения решило вернуть КВН в эфир. Первая игра возрожденного клуба состоялась 25 мая. Идею восстановления проекта поддержали его бывшие участники. Ведущим возрожденного проекта снова стал Александр Масляков. Со временем он занял еще более значимую позицию и стал президентом Международного союза КВН.
Максим Лагашкин избавился от единственного бизнеса, накопив почти 7 млн рублей долгов
Позднее он рассказывал, что решение вернуть программу оказалось одним из важнейших в его профессиональной жизни.
«Конечно, у меня была масса других передач. Но когда я, Андрей Меньшиков, еще пара человек из "молодежки" попробовали к этому вернуться, руководство решило, мол, давайте пробовать. Тогда мы вошли в ту же самую воду, в которую, говорят, невозможно второй раз войти. Но сейчас мне кажется, что мы поступили правильно», — говорил телеведущий.Возрожденный КВН быстро набрал популярность и вскоре стал гораздо масштабнее своего советского предшественника. Вокруг программы сформировалось целое движение. Игры начали проводить в школах, детских лагерях и институтах.
КВН вышел далеко за пределы России. В соревнованиях участвовали команды из разных стран, а о программе узнали в странах Европы, США и Израиле.
Александр Масляков и «АМиК»В 1990 году Александр Масляков основал телевизионное творческое объединение «АМиК». Компания стала официальным организатором игр КВН и связанных с клубом телевизионных проектов. Под брендом объединения появились различные программы и соревнования, среди которых «Первая лига», «Чувство юмора» и «Голосящий КиВиН».
Сам Масляков постепенно превратился не просто в ведущего программы, а в главную фигуру всей системы КВН. За годы существования КВН из его команд вышли многие известные российские комики, актеры и телеведущие. Среди них Михаил Галустян, Павел Воля, Сергей Светлаков и Гарик Харламов.
Личная жизнь Александра МасляковаС будущей женой Светланой Семеновой Масляков познакомился на телевидении. В середине 1960-х годов она пришла в молодежную редакцию Центрального телевидения и начала работать ассистентом режиссера КВН.
В 1971 году Светлана Семенова вышла замуж за Александра Маслякова. При этом зрители долгое время были уверены, что женой ведущего стала его экранная партнерша Светлана Жильцова. Позднее Жильцова рассказывала, что путаница возникла из-за титров программы.
«Когда Света с Сашей поженились, титры пришлось поменять, и получилось, что ассистент режиссера — Светлана Маслякова. И все были уверены, что это я! После этого мы стали получать огромное количество поздравительных писем и телеграмм. Зрители писали: "Наконец-то наша мечта сбылась и двое любимых ведущих поженились"», — рассказывала Жильцова.В 1980 году у Александра и Светланы Масляковых родился сын Александр. Когда КВН вернулся на телевидение в 1986 году, Александру-младшему было шесть лет. Тогда он, конечно, еще не мог предположить, что в будущем станет частью проекта, которому его отец посвятил большую часть жизни.
В 1999 году Александр Масляков-младший начал телевизионную карьеру в программе «Планета КВН», а затем стал ведущим Премьер-лиги. Позднее выпускник МГИМО занял должность генерального директора компании «АМиК». Светлана Маслякова при этом продолжала работать за кадром в качестве режиссера программы.
Александр Масляков-младший женился на журналистке Ангелине Мармеладовой. Она стала директором «Дома КВН». А их дочь Таисия с детства занималась в коллективе «Непоседы», а позднее стала одной из ведущих «Детского КВН».
Правда ли, что команды КВН платили за право выступатьВ разные годы ходили слухи, что команды якобы должны платить за возможность работать под брендом КВН. Александр Масляков отрицал такие обвинения. Он объяснял, что участники действительно вносили определенную сумму во время фестиваля в Сочи, однако эти деньги предназначались для организационных расходов.
«Ничего они не должны. Приезжая в Сочи на фестиваль, они делают какой-то взнос — мы арендуем зал, помогаем с гостиницами и так далее. А за то, что команды играют сами по себе, никто денег не возьмет», — говорил он.
Обвинения в адрес КВН
КВН неоднократно критиковали представители нового поколения юмористов. Так, Илья Соболев говорил о финансовых сложностях работы в системе и утверждал, что внутри проекта существует своеобразная «мафия», а многие решения зависят от Александра Маслякова. Сам телеведущий с подобными обвинениями не соглашался.
«Какая мафия? Сегодня они выступают в КВН, а завтра нет. Сегодня есть команда, завтра она перестала играть, люди продолжают работать, учиться. Через шесть лет они могут собраться, тряхнуть стариной», — делился артист.
Слухи об увольнении Александра МасляковаВ конце 2017 года в СМИ появилась информация о том, что Александра Маслякова якобы уволили с должности руководителя ГУП «Планета КВН». Причиной называли обвинения в коррупции. Позднее выяснилось, что Генеральная прокуратура не обнаружила нарушений в деятельности телеведущего.
Масляков действительно покинул должность руководителя, однако сделал это по собственному желанию. При этом он продолжил оставаться бессменным ведущим КВН.
Скандал вокруг шоу «Игра»В 2021 году на телеканале ТНТ вышла развлекательная программа «Игра», которую называли новым этапом развития юмора. Однако вскоре проект начали сравнивать с КВН. Участники «Игры» также выступали командами и показывали скетчи. При этом новый проект отличался от программы Маслякова более провокационными номерами и крупным денежным призом — 30 миллионов рублей.
В начале ноября 2021 года съемки «Игры» приостановили. Официальной причиной назвали ухудшение ситуации с пандемией коронавируса. Однако Ксения Собчак предположила, что к заморозке проекта мог иметь отношение Александр Масляков, которого якобы возмутило копирование идеи КВН.
«Все, что я могу сказать насчет "Игры", это то, что они просто взяли и украли идею. Но КВН продолжается. Мы не собираемся закрываться. С какой стати? Так что все будет нормально», — прокомментировал телеведущий.
Александр Масляков в последние годы жизниВ феврале 2022 года Александр Масляков сообщил, что во второй раз заразился COVID-19. Зрители ожидали возвращения легендарного ведущего. Однако позднее в Сети появилась информация о серьезных проблемах со здоровьем Маслякова.
В апреле сообщалось, что во время лечения коронавирусной инфекции у телеведущего якобы обнаружили неоперабельную опухоль легких. В последние месяцы жизни, согласно этим сообщениям, ему было тяжело дышать и говорить, а передвигаться приходилось на гольф-каре.
Смерть Александра Маслякова8 сентября 2024 года стало известно о смерти Александра Васильевича Маслякова. Телеведущий скончался на 83-м году жизни. Проводить его в последний путь пришли родные, близкие, коллеги и многочисленные представители российского телевидения и юмористического сообщества.
Сколько зарабатывал Александр МасляковПредметом постоянных обсуждений становились не только профессиональная деятельность Маслякова, но и его доходы и недвижимость. В СМИ упоминались большая квартира в Москве, дом на Рублевке и собственный автопарк.
В 2021 году Александра Маслякова назвали самым богатым телеведущим России. Тогда сообщалось, что его ежегодный заработок составлял 500 миллионов рублей. При этом уточнялось, что такую сумму телеведущий получал именно за съемки новых выпусков юмористической программы.
Богатство Маслякова вызывало возмущение у его критиков. Однако постоянный член жюри КВН Юлий Гусман не видел ничего удивительного в финансовом успехе телеведущего и подчеркивал, что тот заработал состояние честным трудом.