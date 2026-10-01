01 октября 2026, 14:47

Andy Panda (Фото: Instagram* @endspiel_andy_panda)

Сослан Бурнацев, известный публике как Эндшпиль и Andy Panda, вошёл в число заметных артистов российской рэп-сцены. Широкую известность ему принесло сотрудничество с Miyagi, однако музыкант успешно развивает и сольное творчество. В его карьере нашлось место громким релизам, личной трагедии коллеги и долгому перерыву в выступлениях. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Ранние годы Сослана Бурнацева Первые песни и альбомы Эндшпиля Сотрудничество Andy Panda и Miyagi Трагедия в семье Miyagi и пауза в карьере Возвращение Эндшпиля на сцену Личная жизнь Эндшпиля Новые песни Andy Panda и альбом ANABIOS

Ранние годы Сослана Бурнацева

Первые песни и альбомы Эндшпиля

Andy Panda (Фото: Instagram* @endspiel_andy_panda)

Сотрудничество Andy Panda и Miyagi

Трагедия в семье Miyagi и пауза в карьере

Возвращение Эндшпиля на сцену

Личная жизнь Эндшпиля

Andy Panda (Фото: Instagram* @endspiel_andy_panda)

Новые песни Andy Panda и альбом ANABIOS