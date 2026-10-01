Трагедия, дуэт с Miyagi и отказ от тусовок: что стало с рэпером Эндшпилем после громкой славы, потерь, перемен в личной жизни и карьере?
Сослан Бурнацев, известный публике как Эндшпиль и Andy Panda, вошёл в число заметных артистов российской рэп-сцены. Широкую известность ему принесло сотрудничество с Miyagi, однако музыкант успешно развивает и сольное творчество. В его карьере нашлось место громким релизам, личной трагедии коллеги и долгому перерыву в выступлениях. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».
Ранние годы Сослана БурнацеваСослан Бурнацев родился 2 октября 1995 года во Владикавказе. После школы он поступил учиться технологии, но довольно быстро осознал, что хочет связать жизнь с музыкой. С рэпом исполнитель познакомился в 16 лет. Этот жанр увлёк будущего артиста и определил его творческий путь. Псевдоним «Эндшпиль» появился после просмотра фильма «Адский эндшпиль». Позднее музыкант начал использовать имя Andy Panda.
Первые песни и альбомы ЭндшпиляВ 2014 году Эндшпиль представил дебютный альбом «Накипь». Релиз помог молодому рэперу привлечь внимание слушателей. Уже через год он выпустил следующую пластинку — «Тютелька в тютельку». В начале 2018 года артист представил сольный трек It’s My Life. Композиция стала заметным возвращением Эндшпиля после перерыва в творчестве.
Сотрудничество Andy Panda и MiyagiВажное место в карьере Сослана заняло знакомство с Азаматом Кудзаевым, выступающим под именем Miyagi. Совместный проект Miyagi & Эндшпиль быстро обрёл большую аудиторию. Слушателей привлекли искренние тексты, в которых артисты затрагивали жизненные темы. Клипы и концерты дуэта собирали множество поклонников, а песни становились популярными среди любителей рэпа.
Трагедия в семье Miyagi и пауза в карьереВ сентябре 2017 года погиб сын Miyagi. Трагедия тяжело отразилась на обоих музыкантах. После случившегося дуэт приостановил концертную деятельность. Пауза стала непростым периодом для исполнителей и их поклонников. Артисты на время отошли от активных выступлений и сосредоточились на личных переживаниях.
Возвращение Эндшпиля на сценуЛетом 2018 года Miyagi и Эндшпиль вернулись к музыкальной работе. При этом в последние годы дуэт не выступает на крупных площадках. Andy Panda готов обсуждать участие в частных мероприятиях. Miyagi, напротив, отказывается от подобных предложений, следуя личным убеждениям. Представители рэпера отмечали, что артист накопил значительный финансовый и медийный капитал. Поэтому он может не соглашаться на выступления даже при гонорарах в 30 или 50 миллионов рублей.
Личная жизнь ЭндшпиляСослан Бурнацев не стремится подробно рассказывать о семье в публичном пространстве. Известно, что рэпер женат на Светлане Кучиевой. Бурнацевы – родители двоих детей. Музыкант предпочитает уделять внимание близким и творчеству. Шумные клубные вечеринки не входят в число его увлечений. В образе Andy Panda важную роль играют очки, хотя артист нередко появляется перед публикой и без них.
Новые песни Andy Panda и альбом ANABIOSСейчас Andy Panda продолжает работать как сольный исполнитель и участвует в дуэтах. Его активность стала ниже, чем в начале карьеры, поэтому поклонники особенно ждут каждую новую композицию. Летом 2025 года рэпер представил песню «10». Трек посвятил романтическим чувствам и получил много положительных отзывов от слушателей.
6 марта 2026 года Andy Panda и Miyagi выпустили совместный альбом ANABIOS. В создании отдельных композиций приняли участие Скриптонит, TumaniYO, Крип-а-Крип и другие артисты. Релиз стал новым этапом в творчестве двух рэперов и подтвердил, что их совместный проект продолжает развиваться.