Ирина Пинчук показала теплые кадры первого отпуска с мужем Саламбеком и детьми

01 октября 2026, 05:11

Ирина Пинчук и её супруг Саламбек с детьми (Фото: Instagram* @pinchuk_official)

Бывшая участница «Дома-2» Ирина Пинчук поделилась с подписчиками кадрами первого совместного путешествия с мужем Саламбеком и детьми. Серия фотографий появилась в её личном блоге.





По словам Пинчук, поездка за границу сплотила всю семью. Отдых выдался незабываемым и позволил супругам узнать друг друга ещё лучше, ведь люди часто раскрываются с новых сторон в необычных условиях. Это особенно заметно, если составлять компанию партнеру круглосуточно и не отдавать предпочтение более одиночным занятиям в те или иные моменты.



Ирина Пинчук и её супруг Саламбек с сыном (Фото: Instagram* @pinchuk_official)

«Проверка отношений пройдена», — со смехом добавила Пинчук.