Ирина Пинчук показала теплые кадры первого отпуска с мужем Саламбеком и детьми
Бывшая участница «Дома-2» Ирина Пинчук поделилась с подписчиками кадрами первого совместного путешествия с мужем Саламбеком и детьми. Серия фотографий появилась в её личном блоге.
По словам Пинчук, поездка за границу сплотила всю семью. Отдых выдался незабываемым и позволил супругам узнать друг друга ещё лучше, ведь люди часто раскрываются с новых сторон в необычных условиях. Это особенно заметно, если составлять компанию партнеру круглосуточно и не отдавать предпочтение более одиночным занятиям в те или иные моменты.
«Проверка отношений пройдена», — со смехом добавила Пинчук.Блогер рассказала, что за время поездки были, конечно, различные капризы. Кто-то просил выделить время на тренировку, кто-то заявлял о желании помыть голову в салоне, в то время как другой хотел весь день провести в бассейне. Несмотря на такое расхождение мнений и идей, компромисс всегда удавалось найти. Пинчук подчеркнула, что в очередной раз убедилась — она очень сильно любит всех своих «пацанов».