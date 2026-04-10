Трагедия с дочерью, предательство жены и мемуары на смертном одре: что пришлось пережить Альберту Филозову за кулисами славы?
11 апреля исполняется 10 лет со дня смерти советского и российского актера театра и кино Альберта Филозова. Народный артист Российской Федерации, педагог ВГИКа и профессор РАТИ запомнился зрителям своей утонченной внешностью, интеллигентной манерой игры и особым амплуа «человека в футляре». За годы карьеры он исполнил более 100 ролей, в том числе в фильмах «Мэри Поппинс, до свидания», «Вам и не снилось» и «Тегеран-43». Подробности его жизни и творческого пути — в материале «Радио 1».
Биография Альберта Филозова: детство и происхождениеАльберт Леонидович Филозов родился 25 июня 1937 года в Свердловске, который сегодня носит название Екатеринбург. Его мать работала киномехаником в городском кинотеатре, благодаря чему мальчик с ранних лет получил доступ к кинематографу и мог регулярно пересматривать понравившиеся фильмы.
В школьные годы Филозов проявил интерес к музыке и записался в пионерский хор. Благодаря хорошим вокальным данным он часто был солистом, а некоторые концерты коллектива транслировали по местному радио. Семья жила скромно, поэтому после седьмого класса Альберт начал работать на шарикоподшипниковом заводе, где освоил профессию токаря. Среднее образование он завершил в вечерней школе.
Путь в профессию и обучение в Школе-студии МХАТПереломный момент в судьбе Филозова произошел в 1955 году, когда ему исполнилось 18 лет. Услышав о работе выездной приемной комиссии Школы-студии МХАТ, он решил попробовать свои силы. Юноша успешно прошел отбор и был зачислен на курс Виктора Станицына, где в течение четырех лет осваивал актерское мастерство.
После окончания учебы Альберт Филозов поступил в труппу Московского драматического театра имени К. С. Станиславского, где проработал до 1989 года. На этой сцене он сыграл в спектаклях «Первый вариант "Вассы Железновой"» и «Взрослая дочь молодого человека».
Позднее актер сотрудничал с Театром на Таганке, где исполнил главную роль в постановке «Серсо». С 1989 года он регулярно выходил на сцену театра «Школа современной пьесы», став одним из заметных артистов этой площадки. Филозов подчеркивал особую значимость театра в своей жизни.
«На сцене я получаю больше удовольствия, чем от общения с семьей и с друзьями. На сцене спасаюсь от всех жизненных неприятностей. Творчество — это высшее проявление счастья, по-моему, нечеловеческого», — говорил он.Кроме того, важной частью биографии Альберта Филозова стала педагогическая работа. Он возглавил один из актерских курсов во ВГИКе, выпуск которого состоялся в 1995 году. Позже артист продолжил преподавать в РАТИ, где получил звание профессора кафедры режиссуры.
Режиссерские работы Альберта ФилозоваВ 2007 году Филозов реализовал давнюю мечту и попробовал себя в режиссуре. На сцене театра «Школа современной пьесы» он поставил спектакль «2 × 2 = 5», который получил положительный отклик. Вскоре последовала еще одна постановка — «Самоубийство влюбленных на острове небесных сетей».
Кинокарьера: первые роли и признаниеКарьера в кино у актера началась в 1960 году с эпизодических ролей в фильмах «Испытательный срок» и «Яблоки сорок первого года». При этом первая попытка попасть на съемочную площадку состоялась еще в 1957 году. Тогда студент второго курса получил приглашение на съемки в Одессе.
Поскольку в Школе-студии не одобряли участие студентов в кино, Альберт заранее договорился с режиссером, что тот официально отпросит его в ректорате. Однако в разгар съемочного процесса выяснилось, что это обещание так и не было исполнено.
Узнав об этом, актер немедленно вернулся в Москву. Преподаватели не стали применять дисциплинарные меры, однако кинематографисты долгое время избегали сотрудничества с ним. Первую главную роль Филозов исполнил в фильме «Сыны отечества», где сыграл немецкого офицера Отто фон Тальвига.
Роли в кино: от мелодрам до культовых фильмовВ молодости актер снялся в картине «Вид на жительство», где сыграл ученого Ростислава Савельева, попросившего политическое убежище в Европе. Его утвердили на роль после просмотра фотографий: внешность актера полностью соответствовала образу персонажа.
В середине 1970-х годов Филозов появился в комедийной мелодраме «Тихоня», а также в фильме «Великий укротитель». В конце десятилетия он сыграл в биографической ленте «Жизнь Бетховена» и детском фильме «Расмус-бродяга».
В последующие годы фильмография актера пополнилась рядом заметных работ:
- 1979 — «Взлет»;
- 1980 — «Вам и не снилось…»;
- 1981 — «Тегеран-43»;
- 1983 — «Мэри Поппинс, до свидания»;
- 1984 — «Рыжий, честный, влюбленный»;
- 1987 — «Человек с бульвара Капуцинов»;
- 1988 — «Новые приключения янки при дворе короля Артура»;
- 1991 — «Ночные забавы»;
- 2003 — «Бедная Настя»;
- 2003 — «Пятый ангел»;
- 2011 — «Сделано в СССР»;
- 2012 — «Одесса-мама»;
- 2014 — «Елки 1914».
Личная жизнь Альберта ФилозоваАктер состоял в браке трижды. Его первой супругой стала Лидия, работавшая в сфере анестезиологии. Эти отношения продлились два года.
Во втором браке у Филозова родился сын Андрей. Его мать, Алла, трудилась театроведом во ВГИКе. Несмотря на разлад в отношениях в последние годы, после развода, который состоялся спустя 20 лет совместной жизни, бывшие супруги сохранили теплое общение.
Сын Андрей Филозов выбрал научный путь: он окончил историко-архивный институт и занимается исследовательской деятельностью.
Третий брак и новая семья
Перелом в личной жизни актера произошел в 1987 году. Тогда 50-летний актер приехал в Киев для участия в съемках фильма «Новые приключения янки при дворе короля Артура». На железнодорожном вокзале его должен был встретить заместитель директора картины.
Спустя 15 минут ожидания актер был сильно раздражен. Наконец на вокзале появилась молодая женщина Наталья Стоцкая, которая оказалась тем самым сотрудником. Филозов потребовал обменять обратный билет на сегодняшнюю дату, и она, совершенно не расстроившись, сразу согласилась. Такая невозмутимость настолько поразила знаменитого актера, что он передумал уезжать.
Девушка настолько понравилась Филозову, что после съемок он пригласил ее в ресторан. Позднее между ними завязались отношения. На тот момент Филозов еще состоял в браке, а у Натальи был жених за границей, однако это не остановило пару. Разница в возрасте в 20 лет также не стала препятствием.
В этом союзе у артиста родились дочери Анастасия и Анна. Старшая дочь появилась на свет, когда актеру исполнилось 58 лет. Девочка родилась вместе с сестрой-близнецом, которая вскоре умерла из-за слабого здоровья.
Первое время семья жила в общежитии. Собственное жилье появилось позже, после рождения второй дочери. Наталья не работала, предпочитая заниматься домом и семьей.
«Я считаю, что семейной женщине, если у нее нет каких-то особых талантов, подвигающих ее работать, не обязательно ходить на службу. Так всегда и было заведено», — говорил актер.Актер отмечал, что позднее отцовство и новая любовь подарили ему ощущение второй молодости и придали сил. Дочери Филозова выбрали творческие профессии. Анастасия получила музыкальное образование и занялась эстрадно-джазовым вокалом. Анна стала бутафором-реквизитором и занялась созданием кукол.
Болезнь и смерть Альберта ФилозоваАльберт Филозов ушел из жизни 11 апреля 2016 года. Причиной смерти стало тяжелое онкологическое заболевание, с которым актер боролся на протяжении многих лет. После периода ремиссии болезнь вернулась. Несмотря на тяжелое состояние, артист продолжал выходить на сцену и не отменял репетиции.
Свои последние дни артист провел в квартире бывшей жены Аллы. Рядом находился сын Андрей, которому отец до последнего надиктовывал мемуары. Дочери Анна и Анастасия также навещали его в свободное время. Перед смертью отца дети примирились и по прошествии времени продолжают поддерживать дружеское общение.
Обстоятельства последних дней и реакция близкихПо словам близких, после выписки смертельно больного Филозова из больницы его супруга Наталья отказалась забирать его домой. Она опасалась, что не справится с уходом за мужем. Именно поэтому свои последние дни актер проводил в квартире у своей бывшей жены. Там он жил с сыном и сиделкой. Алле же пришлось на время переехать к своей подруге, чтобы освободить комнату для артиста.
Окружение Филозова было поражено тем, что Наталья Стоцкая оставила мужа в такой тяжелый период. По информации журналистов, в этот период Наталья занималась оформлением документов на дом актера в Жаворонках. Несмотря на неоднозначность ситуации, Филозов подписал необходимые бумаги, передав недвижимость супруге.
«Он загнал себя, все делал для семьи, своих девочек. А умер в постели бывшей, потому что его не захотели принять дома. Жена звонила в театр и просила, чтобы он не приезжал, тогда все в шоке были. Он заслужил умереть в своей постели, когда его отпустили из больницы», — говорила подруга актера, заслуженная артистка РСФСР Елена Санаева.Родные подчеркивали, что актер сохранял теплые чувства к семье и искренне любил своих детей и жену.
«Ради нее он оставил очень достойную женщину. Все делал для своей семьи», — подчеркнула Санаева.После гражданской панихиды в театре «Школа современной пьесы» и отпевания в Свято-Никольской церкви Альберта Филозова похоронили на Ваганьковском кладбище. Позднее стало известно, что вдова актера отказалась от установки памятника на его могиле, несмотря на готовность театра взять на себя организацию и финансирование монумента.