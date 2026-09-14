Вынужденный брак, депрессия после смерти жены и пластика для молодой возлюбленной: от чего скончался актёр Вячеслав Гришечкин?
Актера Вячеслава Гришечкина не стало 15 сентября 2023 года. Долгие годы он играл в театре и снимался в сериалах и фильмах. Особую известность Гришечкин получил благодаря роли в «Солдатах». Смерть артиста стала шоком для многих, однако существует версия, что к гибели его привела несчастная любовь к молодой невесте. Подробности о личной жизни и главной трагедии актера Вячеслава Гришечкина — в материале «Радио 1».
Биография Вячеслава ГришечкинаВячеслав Гришечкин родился 28 июня 1962 года в Сочи, в семье с русско-греческо-грузинскими корнями. Его детство не имело ничего общего с искусством — мать была инженером, отец работал на шахтах Донбасса. Однако в 13 лет судьба сделала резкий поворот. Мать посоветовала ему записаться в авиамодельный кружок в Доме пионеров. Он послушно пошёл, увидел очередь в одну из дверей и встал в неё. В комнате висел портрет Станиславского, и юный Гришечкин решил, что это какой-то великий лётчик.
«Начнем с тебя, мальчик. Какую ты басню знаешь?» Я думаю: «При чем здесь авиация и басня?» Про ворону я, конечно, прочитал, но так и не понял, что произошло», — делился воспоминаниями Гришечкин с журналистами Аif.ru.Так Валерий Белякович принял его в «Театр юного москвича».
Это случайное решение определило всю его жизнь. В 1983 году он окончил ГИТИС, где учился у Анатолия Эфроса и Сергея Юрского. Его карьера почти целиком связана с Театром на Юго-Западе — с самых первых дней существования театра он выходил на его сцену, сыграв более тридцати ролей. В 1994 году ему было присвоено звание заслуженного артиста России.
Но по-настоящему известным он стал благодаря сериалу «Солдаты», вышедшему в 2004 году. Его Александр Степанович Староконь, прошедший путь от майора до полковника, стал всеми узнаваемым персонажем.
Всего в его фильмографии более 160 работ, включая картины «Маргоша», «Мой муж — гений», «Александровский сад». За годы работы Гришечкин стал тем самым актёром, чьё лицо узнавали, даже если не помнили фамилию.
Первый брак ГришечкинаПервый брак Гришечкина стал спонтанным и практически не по любви. Он женился на костюмере по имени Мария, которая трудилась с ним в одном театре. Брак был вынужденным из-за предстоящей поездки за границу, поскольку холостых мужчин из СССР не выпускали. Подходящую кандидатуру актеру посоветовал его педагог.
Вячеслав Гришечкин (Фото: РИА Новости/Олег Ласточкин)
Есть мнение, что в то время Вячеслав уже был влюблен в свою будущую вторую супругу Анну, однако она тогда выбрала друга Гришечкина. Оба брака были заключены почти в одно время.
В 1990 году на свет появилась единственная дочь актера Ольга. Стоит отметить, что брак актера с Марией долго не продлился и уже спустя несколько лет Гришечкин ушел от жены. Позже он рассказывал, что его мучила совесть, но он не видел смысла делать несчастными две семьи. Семейная жизнь Анны тоже не заладилась. Она поняла, что любит Вячеслава.
Онкология, алкоголизм и сильная любовьНесмотря на разрыв, Гришечкин и Мария остались в хороших отношениях. А вот Анна стала его настоящей второй половиной. Они прожили вместе 25 лет. Однако в 2013 году женщине диагностировали онкологию. Спустя 4 года после попыток излечиться Анна скончалась.
Гришечкин долго винил во всем себя. Ему казалось, что это он не уследил и не помог вовремя. На почве сильных переживаний артист погрузился в депрессию и начал пить. По его словам, он хотел уйти из жизни. Однако лишь последняя любовь помогла ему выйти из этого состояния.
Роковая любовь к продюсеруДиана Бичарова была младше его на 26 лет. Впервые с молодой возлюбленной актер появился на публике в 2021 году. А еще через год он сделал ей предложение. Это произошло прямо в театре, на глазах у сотен зрителей. Гришечкин подарил Диане обручальное кольцо за 1,5 млн рублей и колье.
Бичарова говорила, что Вячеслав был самым добрым и всепонимающим мужчиной в ее жизни. И вот почему: спустя некоторое время выяснилось, что Гришечкин спонсировал своей возлюбленной пластические операции, в том числе и маммопластику.
Свадьба должна была состояться 28 июня, однако неожиданно для всех Диана решила вернуться к своему бывшему мужу, с которым сочеталась повторным браком. Гришечкин записал бывшей возлюбленной послание с пожеланием счастья. Возможно, он не сразу осознал, что его использовали.
Разрыв с Бичаровой окончательно испортил его здоровье. В СМИ писали, что ранее артист потерял еще одну дорогую ему женщину — маму. Он чувствовал себя одиноким и никому не нужным. Давние проблемы с сердцем дали о себе знать. От многочисленных бед и переживаний Гришечкин скончался в 61 год.