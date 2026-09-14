14 сентября 2026, 15:38

Вячеслав Гришечкин (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Актера Вячеслава Гришечкина не стало 15 сентября 2023 года. Долгие годы он играл в театре и снимался в сериалах и фильмах. Особую известность Гришечкин получил благодаря роли в «Солдатах». Смерть артиста стала шоком для многих, однако существует версия, что к гибели его привела несчастная любовь к молодой невесте. Подробности о личной жизни и главной трагедии актера Вячеслава Гришечкина — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Вячеслава Гришечкина Первый брак Гришечкина Онкология, алкоголизм и сильная любовь Роковая любовь к продюсеру



Биография Вячеслава Гришечкина

«Начнем с тебя, мальчик. Какую ты басню знаешь?» Я думаю: «При чем здесь авиация и басня?» Про ворону я, конечно, прочитал, но так и не понял, что произошло», — делился воспоминаниями Гришечкин с журналистами Аif.ru.

Вячеслав Гришечкин (Фото: скриншот т/п «Малахов»)

Первый брак Гришечкина

Вячеслав Гришечкин (Фото: РИА Новости/Олег Ласточкин)

Онкология, алкоголизм и сильная любовь

Роковая любовь к продюсеру