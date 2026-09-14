Анастасия Волочкова выйдет на сцену техасского рейва в Москве

14 сентября 2026, 15:22

Анастасия Волочкова (Фото: РИА Новости/Михаил Богачев)

В сентябре московская площадка примет тематическую вечеринку в стиле техасского рейва. В программе заявили выступление Анастасии Волочковой и диджей-сеты. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».