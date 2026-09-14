Анастасия Волочкова выйдет на сцену техасского рейва в Москве
В сентябре московская площадка примет тематическую вечеринку в стиле техасского рейва. В программе заявили выступление Анастасии Волочковой и диджей-сеты. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».
Гостям предложат покер, механического быка и бар. Стоимость билета стартует от 1300 рублей. За VIP-вход придется заплатить 3500 рублей, билет на троих обойдется в 6800 рублей. Площадка вмещает около 110 человек. Если все места продадут по минимальной цене, билетная выручка превысит 140 тысяч рублей. Доход бара в эту сумму не входит.
Анастасия Волочкова — российская балерина, танцовщица, актриса и медийная персона. Она родилась 20 января 1976 года в Ленинграде. Профессиональное образование получила в Академии русского балета имени А. Я. Вагановой, после чего начала карьеру на ведущих театральных сценах страны.
В разные годы Волочкова выступала в Мариинском театре, работала солисткой Большого театра, участвовала в постановках и гастрольных проектах.
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