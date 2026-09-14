Симоньян рассказала, почему скрывала от матери Кеосаяна правду о его состоянии

14 сентября 2026, 14:38

Маргарита Симоньян (Фото: РИА Новости/Алексей Никольский)

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян сообщила, что медики констатировали гибель мозга режиссера Тиграна Кеосаяна вскоре после его комы. Журналистка поделилась этим в интервью телеведущему Андрею Малахову.