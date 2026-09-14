Симоньян рассказала, почему скрывала от матери Кеосаяна правду о его состоянии
Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян сообщила, что медики констатировали гибель мозга режиссера Тиграна Кеосаяна вскоре после его комы. Журналистка поделилась этим в интервью телеведущему Андрею Малахову.
По словам Симоньян, на протяжении девяти месяцев она не рассказывала о выводах врачей 87-летней матери режиссера Лауре Кеосаян. Женщина ранее пережила смерть старшего сына, поэтому супруга режиссера старалась сохранить для нее надежду.
Симоньян призналась, что тяжело переносила необходимость говорить неправду. Она пояснила, что сочувствие к матери Кеосаяна оказалось для нее важнее стремления всегда быть честной.
Режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян умер в сентябре 2025 года в возрасте 59 лет. Он пролежал в коме девять месяцев.
Читайте также: