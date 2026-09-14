«Это грех»: Пригожин встал на защиту Дмитриенко после жёсткой критики Резника

14 сентября 2026, 14:19

Иосиф Пригожин не согласился с Резником в оценке творчества Дмитриенко

Иосиф Пригожин (Фото: Instagram* @prigozhin_iosif)

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин встал на защиту певца Вани Дмитриенко. Ранее народный артист РФ Илья Резник назвал творчество молодого артиста ужасным и примитивным и отметил, что тот слишком просто общается с поклонниками.





В беседе с Общественной Службой Новостей Пригожин объяснил, почему не согласен с мэтром.

«Дмитриенко ещё молодой пацан, его поклонники — это дети. Если он будет говорить на языке высоких материй, то тем самым оттолкнёт от себя своих фанатов. Напротив, говоря на доступном языке, Ваня стирает границы между собой и своими людьми. И это очень верный шаг с точки зрения бизнеса. Чем ближе ты к людям, тем больше народная любовь!» — заметил Иосиф Игоревич.

«Через 10 лет он не будет таким, каков сейчас, и это нужно понимать. Ругать молодого певца за желание быть своим парнем — грех. Стать недоступным, сложным и мерзким — ещё успеет», — подчеркнул продюсер.