Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Ольга Картункова — звезда российского юмора, актриса и телеведущая. Она прославилась как харизматичный капитан команды КВН «ГородЪ ПятигорскЪ». Зрители знают её по ярким образам в шоу «Однажды в России» на ТНТ и работе в качестве ведущей проекта «Женский клуб». В материале «Радио 1» расскажем, что известно об артистке, как сложилась ее жизнь и как она относится к травле.





Содержание Биография Ольги Картунковой Личная жизнь Ольги Картунковой Похудение Картунковой Травля Ольги Картунковой Ольга Картункова сегодня

Биография Ольги Картунковой

Ольга Кортункова (фото: Instagram* / kartynkova222)

Личная жизнь Ольги Картунковой

«Он и сначала был моим директором, и сначала мы влюбились. Эта история — на годы. Мы с самого детства знакомы. Как бывает: ты сидишь все время на диване, диван большой, но ты сидишь всегда на одном месте. И потом садишься на это же место и думаешь: «Вот они мои ямочки, так уютно». И я села на этот диван. Мне очень хорошо, я не пересаживаюсь», — рассказала Картункова в интервью Иде Галич.

Похудение Картунковой

Ольга Кортункова (фото: Instagram* / kartynkova222)

«Если пойдете к врачу, начнете заниматься этой проблемой, вы поймете, что прекрасны! В один прекрасный момент я подумала, что самое вкусное я в жизни уже попробовала: и самогон домашний, и сало, и борщи, и жареные вкусности — все то, что мы любим на Кавказе. И перешла на другую еду, познакомилась с вегетарианством и сыроедением», — рассказала Картункова в одном из интервью.

Травля Ольги Картунковой

«Толстая — плохо, худая — хорошо, толстая — хорошо, худая — плохо. <...> Раньше читала взахлеб. Одно время хотела все бросить. Думала: «Да ну на фиг. Уеду! У меня есть точка на рынке, буду торговать». Настолько меня довели комментарии. «Мразь, сдохни, жирная мразь», — вспоминала юмористка.

Ольга Кортункова с дочкой (фото: Instagram* / kartynkova222)

Ольга Картункова сегодня