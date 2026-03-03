Травля, издевательство над собой и отчаяние: взлеты и падения Ольги Картунковой. Как звезде «Однажды в России» удалось похудеть?
Ольга Картункова — звезда российского юмора, актриса и телеведущая. Она прославилась как харизматичный капитан команды КВН «ГородЪ ПятигорскЪ». Зрители знают её по ярким образам в шоу «Однажды в России» на ТНТ и работе в качестве ведущей проекта «Женский клуб». В материале «Радио 1» расскажем, что известно об артистке, как сложилась ее жизнь и как она относится к травле.
Биография Ольги КартунковойОльга появилась на свет 4 марта 1978 года в селе Виноградные Сады под Пятигорском. Ее девичья фамилия — Рудакова. Свой комедийный дар она считает наследственным, ведь страсть к шуткам проявлялась у неё с ранних лет.
В школьные годы будущая артистка отличалась боевым характером: она не только заставляла всех смеяться, но и дерзко защищала себя и друзей в потасовках, из-за чего даже оказалась на учёте в милиции. Поскольку родители работали на Севере, воспитанием занималась бабушка. Она журила внучку за «боевое» поведение, называя «хрюблюкой», но в глубине души всегда её поддерживала.
Творческая натура Ольги расцвела в старших классах. На уроках литературы и английского она превращала ответы в настоящие перформансы. Её коронный номер — артистичное воплощение бычка из стихотворения Агнии Барто — приводил в восторг и сверстников, и учителей.
После школы Ольга мечтала о сцене, но первая попытка поступить в вуз в Ставрополе провалилась. По настоянию бабушки, желавшей для внучки стабильной карьеры, она получила диплом юриста по специальности «делопроизводство». Родные грезили о её работе в тихом кабинете, однако сама Ольга чувствовала, что её ждёт совсем другая судьба. В итоге по профессии она не проработала ни дня.
В 1997 году Ольга вышла замуж за Виталия Картункова. У пары родилась двое детей — дочь Виктория и сын Александр. В разговоре с Иваном Абрамовым она заявила, что 15 лет каталась с двумя детьми в поездах и всё это время родственники осуждали её и угрожали лишением родительских прав. Сейчас же близкие боготворят Ольгу, отмечает героиня.
Позже Картункова устроилась на работу в дом культуры методистом по работе с детьми, где начала принимать участие в местных играх КВН. Сначала Картункова занималась написанием сценариев и была режиссером. Одежды одну актрису нужно было заменить из-за болезни. Тут и открылись все таланты, навыки и возможности будущей знаменитости.
В 2023 году юмористка рассказала, что развелась с мужем. Расставание прошло по обоюдной договоренности, без скандалов.
В мае того же года Картункова призналась, что выходит замуж за концертного директора Владимира. Как утверждает артистка, они были знакомы с самого детства. Любовь с Владимиром она сравнила с сидением на любимом диване.
«Он и сначала был моим директором, и сначала мы влюбились. Эта история — на годы. Мы с самого детства знакомы. Как бывает: ты сидишь все время на диване, диван большой, но ты сидишь всегда на одном месте. И потом садишься на это же место и думаешь: «Вот они мои ямочки, так уютно». И я села на этот диван. Мне очень хорошо, я не пересаживаюсь», — рассказала Картункова в интервью Иде Галич.
Похудение КартунковойНа старте юмористической карьеры Картункова весила больше 100 килограммов. Снизить вес ей удалось после перелома ноги в 2016 году. Однако килограммы периодически возвращались и только к 2019 году звезда смогла достичь отметки в 84 килограмма.
Она сильно похудела благодаря специальной диете. По словам артистки, было строгое ограничение жиров до 30г в сутки. Белки и углеводы были также регламентированы: 120 и 70 граммов соответственно. Общая калорийность пищи в сутки должна была составлять порядка одной тысячи ккал.
Ольга призывала всех женщин с лишним весом обращаться к специалистам и худеть, ведь «проклятый жир закрывает красоту».
«Если пойдете к врачу, начнете заниматься этой проблемой, вы поймете, что прекрасны! В один прекрасный момент я подумала, что самое вкусное я в жизни уже попробовала: и самогон домашний, и сало, и борщи, и жареные вкусности — все то, что мы любим на Кавказе. И перешла на другую еду, познакомилась с вегетарианством и сыроедением», — рассказала Картункова в одном из интервью.Сейчас Ольга поддерживает форму с помощью дробного питания, употребляет пищу 6 раз в день. Картункова убрала из рациона жареное, жирное, газировки, спиртное.
К примеру, до обеда Картункова ест кедровый орех, гранулированные отруби и стакан кефира. Она признается, что придерживаться такого строгого питания достаточно трудно. По мнению Ольги, это «настоящее издевательство над собой», но результат того стоит.
Травля Ольги КартунковойОльга отмечала, что кроме известности и любви фанатов встретила обилие хейтеров, которые развязали травлю в интернете.
«Толстая — плохо, худая — хорошо, толстая — хорошо, худая — плохо. <...> Раньше читала взахлеб. Одно время хотела все бросить. Думала: «Да ну на фиг. Уеду! У меня есть точка на рынке, буду торговать». Настолько меня довели комментарии. «Мразь, сдохни, жирная мразь», — вспоминала юмористка.Она призналась, что постоянные качели выводили её из ритма жизни, пока не появился человек, который сказал: «Остановись, ты прекрасна. Они просто не знают, какой ты человек. Давай ты перестанешь это все читать».
Артистка осознала, что люди оставляют ей злые комментарии с критикой из-за отчаяния и внутренней неудовлетворенности. Тогда же Картункова приняла решение перестать пытаться всем понравиться. Ольга отмечала, что ей достаточно тех, кому она нравится.
Ольга Картункова сегодняОсенью 2025 года Ольга Картункова и ее дочь Виктория (MONOVIKA) выпустили совместный трек «Ты говорила», построенный на противостоянии детского максимализма и родительского опыта. В ноябре на канале «Пятница!» стартовал третий сезон сериала «Сеструха»: Картункова вернулась к роли Наташи, а компанию ей составили новые артисты.
В конце года юмористка стала гостьей шоу Басты «Вопрос ребром», где поделилась планами открыть бизнес ради пассивного дохода и больше времени проводить с детьми, а также угостила ведущего собственноручно приготовленным борщом.