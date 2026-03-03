Достижения.рф

Травля, издевательство над собой и отчаяние: взлеты и падения Ольги Картунковой. Как звезде «Однажды в России» удалось похудеть?

Ольга Картункова — звезда российского юмора, актриса и телеведущая. Она прославилась как харизматичный капитан команды КВН «ГородЪ ПятигорскЪ». Зрители знают её по ярким образам в шоу «Однажды в России» на ТНТ и работе в качестве ведущей проекта «Женский клуб». В материале «Радио 1» расскажем, что известно об артистке, как сложилась ее жизнь и как она относится к травле.



Биография Ольги Картунковой

Ольга появилась на свет 4 марта 1978 года в селе Виноградные Сады под Пятигорском. Ее девичья фамилия — Рудакова. Свой комедийный дар она считает наследственным, ведь страсть к шуткам проявлялась у неё с ранних лет.

В школьные годы будущая артистка отличалась боевым характером: она не только заставляла всех смеяться, но и дерзко защищала себя и друзей в потасовках, из-за чего даже оказалась на учёте в милиции. Поскольку родители работали на Севере, воспитанием занималась бабушка. Она журила внучку за «боевое» поведение, называя «хрюблюкой», но в глубине души всегда её поддерживала.

Творческая натура Ольги расцвела в старших классах. На уроках литературы и английского она превращала ответы в настоящие перформансы. Её коронный номер — артистичное воплощение бычка из стихотворения Агнии Барто — приводил в восторг и сверстников, и учителей.

После школы Ольга мечтала о сцене, но первая попытка поступить в вуз в Ставрополе провалилась. По настоянию бабушки, желавшей для внучки стабильной карьеры, она получила диплом юриста по специальности «делопроизводство». Родные грезили о её работе в тихом кабинете, однако сама Ольга чувствовала, что её ждёт совсем другая судьба. В итоге по профессии она не проработала ни дня.

Личная жизнь Ольги Картунковой

В 1997 году Ольга вышла замуж за Виталия Картункова. У пары родилась двое детей — дочь Виктория и сын Александр. В разговоре с Иваном Абрамовым она заявила, что 15 лет каталась с двумя детьми в поездах и всё это время родственники осуждали её и угрожали лишением родительских прав. Сейчас же близкие боготворят Ольгу, отмечает героиня.

Позже Картункова устроилась на работу в дом культуры методистом по работе с детьми, где начала принимать участие в местных играх КВН. Сначала Картункова занималась написанием сценариев и была режиссером. Одежды одну актрису нужно было заменить из-за болезни. Тут и открылись все таланты, навыки и возможности будущей знаменитости.

В 2023 году юмористка рассказала, что развелась с мужем. Расставание прошло по обоюдной договоренности, без скандалов.

В мае того же года Картункова призналась, что выходит замуж за концертного директора Владимира. Как утверждает артистка, они были знакомы с самого детства. Любовь с Владимиром она сравнила с сидением на любимом диване.

«Он и сначала был моим директором, и сначала мы влюбились. Эта история — на годы. Мы с самого детства знакомы. Как бывает: ты сидишь все время на диване, диван большой, но ты сидишь всегда на одном месте. И потом садишься на это же место и думаешь: «Вот они мои ямочки, так уютно». И я села на этот диван. Мне очень хорошо, я не пересаживаюсь», — рассказала Картункова в интервью Иде Галич.

Похудение Картунковой

На старте юмористической карьеры Картункова весила больше 100 килограммов. Снизить вес ей удалось после перелома ноги в 2016 году. Однако килограммы периодически возвращались и только к 2019 году звезда смогла достичь отметки в 84 килограмма.

Она сильно похудела благодаря специальной диете. По словам артистки, было строгое ограничение жиров до 30г в сутки. Белки и углеводы были также регламентированы: 120 и 70 граммов соответственно. Общая калорийность пищи в сутки должна была составлять порядка одной тысячи ккал.

Ольга призывала всех женщин с лишним весом обращаться к специалистам и худеть, ведь «проклятый жир закрывает красоту».

«Если пойдете к врачу, начнете заниматься этой проблемой, вы поймете, что прекрасны! В один прекрасный момент я подумала, что самое вкусное я в жизни уже попробовала: и самогон домашний, и сало, и борщи, и жареные вкусности — все то, что мы любим на Кавказе. И перешла на другую еду, познакомилась с вегетарианством и сыроедением», — рассказала Картункова в одном из интервью.
Сейчас Ольга поддерживает форму с помощью дробного питания, употребляет пищу 6 раз в день. Картункова убрала из рациона жареное, жирное, газировки, спиртное.

К примеру, до обеда Картункова ест кедровый орех, гранулированные отруби и стакан кефира. Она признается, что придерживаться такого строгого питания достаточно трудно. По мнению Ольги, это «настоящее издевательство над собой», но результат того стоит.

Травля Ольги Картунковой

Ольга отмечала, что кроме известности и любви фанатов встретила обилие хейтеров, которые развязали травлю в интернете.

«Толстая — плохо, худая — хорошо, толстая — хорошо, худая — плохо. <...> Раньше читала взахлеб. Одно время хотела все бросить. Думала: «Да ну на фиг. Уеду! У меня есть точка на рынке, буду торговать». Настолько меня довели комментарии. «Мразь, сдохни, жирная мразь», — вспоминала юмористка.
Она призналась, что постоянные качели выводили её из ритма жизни, пока не появился человек, который сказал: «Остановись, ты прекрасна. Они просто не знают, какой ты человек. Давай ты перестанешь это все читать».

Артистка осознала, что люди оставляют ей злые комментарии с критикой из-за отчаяния и внутренней неудовлетворенности. Тогда же Картункова приняла решение перестать пытаться всем понравиться. Ольга отмечала, что ей достаточно тех, кому она нравится.

Ольга Картункова сегодня

Осенью 2025 года Ольга Картункова и ее дочь Виктория (MONOVIKA) выпустили совместный трек «Ты говорила», построенный на противостоянии детского максимализма и родительского опыта. В ноябре на канале «Пятница!» стартовал третий сезон сериала «Сеструха»: Картункова вернулась к роли Наташи, а компанию ей составили новые артисты.

В конце года юмористка стала гостьей шоу Басты «Вопрос ребром», где поделилась планами открыть бизнес ради пассивного дохода и больше времени проводить с детьми, а также угостила ведущего собственноручно приготовленным борщом.

