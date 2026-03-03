Волочкова заявила, что Джима Керри, с которым у неё был роман, уже давно нет в живых

03 марта 2026, 11:21

Волочкова рассказала о романе с Джимом Керри и назвала нынешнего актёра фейком

Анастасия Волочкова (Фото: Instagram* @volochkova_art)

В сети обсуждают теорию о двойнике Джима Керри из-за изменившейся внешности актёра. Балерина Анастасия Волочкова подтвердила эту версию.





В беседе с «Газетой.Ru» Волочкова заявила, что человек, которого сейчас показывают публике, не является настоящим Джимом Керри.

«Это двойник и провокация. У меня с Джимом были близкие отношения. И я знаю как он выглядел. Дело в том, что Джима Керри, к сожалению, уже давно нет в живых», — заявила балерина.

«Когда мы настолько с первого взгляда влюбились друг в друга, я Джиму сказала: «Джим, лучше не влюбляться сразу вот так, потому что я не оставлю Россию и не оставлю Большой театр». Мне тогда так казалось, что Большой театр не оставлю, Россию-то не оставляла и не оставлю никогда в жизни. А он сказал: «А я не оставлю Голливуд». И я знаю этого человека», — рассказала Анастасия.