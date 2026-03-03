Достижения.рф

«Бесконечно люблю»: Мария Аронова сохранила тёплые отношения с бывшей невесткой

Актриса Мария Аронова надеется на примирение сына с возлюбленной
Мария Аронова (Фото: Instagram* / @aronova_maria)

На премьере фильма «Новая тёща» Мария Аронова откровенно рассказала о семейных отношениях. Об этом сообщает Super.



Артистка призналась, что не знает, какой будет тёщей, зато роль свекрови, по её словам, ей удаётся.

Несмотря на расставание сына Владислава с избранницей Катей, Аронова продолжает тесно общаться с девушкой и подчёркивает, что считает её родным человеком.

«Я бесконечно люблю свою невестку. Они разошлись, к сожалению, мои дети. Но, если что-то сложится... Я всё равно сказала Кате, что она мне как дочь, родила внучку мне. Поэтому мы совершенно безотрывны должны быть. Я очень стараюсь, чтобы Катюше было рядом со мной тепло, уютно, чтобы она не подумала, что наши с ней отношения как-то изменились», — поделилась актриса.
Кроме того, на мероприятии Мария призналась в симпатии и своему партнёру по съёмочной площадке — Гарик Харламов, с которым работала над проектом.

Поклонники уже обсуждают, возможна ли крепкая дружба между свекровью и невесткой даже после расставания пары.
Софья Метелева

