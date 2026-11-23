23 ноября 2026, 08:45

Сергей Захаров (Фото: РИА Новости/Владимир Родионов)

В середине 70-х годов его баритон звучал из каждого радиоприёмника, а образ обаятельного лейтенанта Шамплатро из «Небесных ласточек» сводил с ума миллионы зрительниц. Но стремительный взлёт Сергея Захарова оборвался так же резко, как начался: показательный суд, год в заключении и работа бетонщиком на стройке. Как певец смог вернуться на большую сцену, какие тайны окружали «Мистера Икс» и почему в финале жизни он променял софиты на лесную глушь, читайте в материале «Радио 1».





Содержание От футбольного поля до ресторана «Арбат» Ловушка маэстро и месть Утёсова «Небесные ласточки» и год в бетонных оковах Две семьи и лесное убежище

От футбольного поля до ресторана «Арбат»



Сергей Захаров (Фото: РИА Новости/Владимир Родионов)

Ловушка маэстро и месть Утёсова

«Небесные ласточки» и год в бетонных оковах



Людмила Сенчина( Фото: РИА Новости/Александр Макаров)

Она с трудом ходит, а муж избегает контакта: почему на самом деле перестали общаться Лия Ахеджакова и Алла Будницкая, живущие в общем доме

Две семьи и лесное убежище



Сергей Захаров (Фото: РИА Новости/Владимир Родионов)

«Весь Ленинград знал, что наша балерина родила ему мальчика, которого назвала в честь своего возлюбленного Сергеем. Вся труппа участвовала в воспитании малыша. Захаров постоянно пропадал на гастролях. Потом, жить на две семьи трудно. Парень рос не по дням, а по часам. Поэтому мы помогали молодой маме деньгами. Лену мы любили. Она пришла к нам 24-летней девочкой. Вся такая красивая и восторженная. А тут Захар со своей мечтой о сыне. Помню, лет 30 тому назад рассказывала одна подруга Сергея, как они ехали с ним в автобусе. «Роди мне сына», — выпалил он девушке. «Что значит «роди», — растерялась та, — у меня есть молодой человек». В общем, отказала Захарке моя знакомая. Но о просьбе не забыла и познакомила его с молоденькой, хрупкой, словно статуэтка, Леночкой», — цитирует бывшую приму «СтарХит».