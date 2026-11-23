Травля Утёсова, связь с Сенчиной и тюрьма. Почему сбежал в лесную глушь и как провел последние годы Сергей Захаров
В середине 70-х годов его баритон звучал из каждого радиоприёмника, а образ обаятельного лейтенанта Шамплатро из «Небесных ласточек» сводил с ума миллионы зрительниц. Но стремительный взлёт Сергея Захарова оборвался так же резко, как начался: показательный суд, год в заключении и работа бетонщиком на стройке. Как певец смог вернуться на большую сцену, какие тайны окружали «Мистера Икс» и почему в финале жизни он променял софиты на лесную глушь, читайте в материале «Радио 1».
От футбольного поля до ресторана «Арбат»Сергей Захаров родился 1 мая 1950 года в городе Николаеве Украинской ССР. Его отец Георгий Захаров служил в одной из воинских частей, а мать Зинаида Маринина работала телефонисткой. У будущего певца была младшая сестра Татьяна. Музыкальная одарённость Сергея проявилась рано: нотной грамоте его обучал дед, который 30 лет был первой трубой Одесского оперного театра. Уже в пятилетнем возрасте, увидев по телевизору легендарное выступление Георга Отса в роли Мистера Икса, мальчик загорелся сценой. Вскоре эта мечта уступила место другой страсти – футболу. Вернувшись в Николаев, Захаров встал в ворота команды «Николаевский судостроитель» и даже получил вызов в юношескую сборную УССР. Карьера спортсмена оборвалась из-за тяжёлой травмы колена. После школы он поступил в радиотехнический институт, а затем ушёл в армию. Во время прохождения службы его талант быстро заметили: создав в роте вокальный ансамбль, парень настолько впечатлил командование, что его досрочно демобилизовали и отправили в ансамбль «Дружба» при Доме Советской армии. Затем Сергей поступил в Гнесинку. Вечерами он подрабатывал в ресторане «Арбат», где и произошла судьбоносная встреча.
Ловушка маэстро и месть УтёсоваЛеонид Утёсов, услышав начинающего певца, был покорен его тембром. Легенда советской эстрады предложил молодому исполнителю бросить институт и отправиться в гастрольный тур, пообещав лично передать ему все секреты мастерства. Захаров, окрылённый доверием маститого артиста, отчислился из вуза.
Однако реальность оказалась куда прозаичнее: маэстро был слишком занят, и обещанных уроков так и не последовало. Разочарованный певец принял волевое решение покинуть оркестр. Утёсов этого не простил. Вскоре в советской прессе одна за другой начали появляться разгромные статьи о «неблагодарном юноше», который якобы прожигает жизнь в кабаках вместо репетиций.
«Небесные ласточки» и год в бетонных оковахНесмотря на травлю, Захаров не сдался. Он поступил в ленинградское училище имени Римского-Корсакова и прошёл строгий отбор в легендарный Ленинградский мюзик-холл. Его яркая внешность и мощный голос быстро нашли отклик у публики, но настоящий триумф принесла роль лейтенанта Шамплатро в музыкальной комедии «Небесные ласточки» (1976 год). Письма от поклонниц приходили мешками, а зарубежные мэтры: Марио Гонзалес и Ежи Полонски пророчили ему мировую славу.
Но в 1977 году карьера рухнула. Поводом стала банальная ссора: администратор Мюзик-холла отказался пропускать друзей певца на концерт, что переросло в групповую потасовку. Захарова арестовали. Суд был намеренно показательным, а приговор – суровым: один год лишения свободы. Позже артист признавался, что за этим скандалом стояла большая политика. Якобы первый секретарь Ленинградского обкома КПСС Григорий Романов, питавший нежные чувства к Людмиле Сенчиной, с которой Захаров часто выступал в дуэте, решил устранить конкурента. Отбывать наказание певца отправили на химическое производство, где он в буквальном смысле месил бетон. Сотрудничать с «уголовником» в Ленинграде никто не хотел, и ему пришлось начать всё с нуля в Ульяновске.
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Только через несколько лет Захарову позволили вернуться в Мюзик-холл. А спустя время «Бархатный баритон» вновь появился на телеэкранах. В середине 90-х годов он получил звание народного артиста, гастролировал по стране и за рубежом.
Две семьи и лесное убежищеЛичная жизнь певца была полна драматизма. Со своей женой Аллой «Секс-символ советской эпохи» познакомился, когда ему было всего 16 лет. Поженились они через год. Вскоре родилась дочь Наталья. Супруга пожертвовала собственной карьерой ради семьи и оставалась преданна мужу даже в самые мрачные времена. Однако сам Захаров не был образцом супружеской верности. В середине 80-х годов у него родился внебрачный сын от балерины Елены. Мальчика тоже назвали Сергеем.
«Весь Ленинград знал, что наша балерина родила ему мальчика, которого назвала в честь своего возлюбленного Сергеем. Вся труппа участвовала в воспитании малыша. Захаров постоянно пропадал на гастролях. Потом, жить на две семьи трудно. Парень рос не по дням, а по часам. Поэтому мы помогали молодой маме деньгами. Лену мы любили. Она пришла к нам 24-летней девочкой. Вся такая красивая и восторженная. А тут Захар со своей мечтой о сыне. Помню, лет 30 тому назад рассказывала одна подруга Сергея, как они ехали с ним в автобусе. «Роди мне сына», — выпалил он девушке. «Что значит «роди», — растерялась та, — у меня есть молодой человек». В общем, отказала Захарке моя знакомая. Но о просьбе не забыла и познакомила его с молоденькой, хрупкой, словно статуэтка, Леночкой», — цитирует бывшую приму «СтарХит».Певец не бросил ребёнка: всегда помогал, а когда тот вырос, оплатил ему обучение в вузе и долгие годы снимал квартиру в Москве. Сейчас наследник работает в банковской сфере. К концу жизни слава и шум больших городов окончательно утомили артиста. Проблемы с сердцем заставили его принять радикальное решение.
Захаров купил участок в Зеленогорске, собственноручно построил деревянный дом и с головой ушёл в хозяйство. Он разводил коз, декоративных птиц и с любовью выращивал яблони. В этом лесном уединении «Мистер Икс» обрёл настоящий покой, проводя дни с семьёй и играя с внуками Яном и Станиславой. Сердце Народного артиста остановилось в 2019 году, Сергею Георгиевичу Захарову было 68 лет.