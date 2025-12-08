08 декабря 2025, 10:32

Елена Валюшкина (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Актрису Елену Валюшкину широко узнали после роли коменданта общежития в сериале «Универ. Новая общага». Эта работа принесла ей популярность у зрителей и дала новый импульс её профессиональной деятельности. В настоящее время актриса продолжает свою карьеру. В материале «Радио 1» рассказываем о её жизненном укладе, жилье и браке, а также делимся подробностями личной жизни актрисы.





Ранние годы

Елена Валюшкина (Фото: Telegram @ElenaValushkina)



Актёрская карьера

Елена Валюшкина (Фото: кадр из фильма «Формула любви»)



Личная жизнь Елены Валюшкиной

Александр Яцко и Елена Валюшкина (Фото: Telegram @ElenaValushkina)



Арендное жильё

«Я выбираю место, в котором хочу жить. На данный момент хочу жить там. Купить это место я себе позволить не могу. Поэтому, если найдётся какой-то добрый спонсор...», — объяснила ситуацию Елена.

«Врачи рекомендовали отвезти ребёнка на дачу. На природе сын поправился, но, вернувшись в столицу, он заболел вновь. На следующий год мы уехали за город и уже не возвращались. Там родилась Маруся... Для моих ребят лес — родной дом», — поделилась актриса.

Трата гонораров

«У меня есть такая группа сумасшедших, с которыми мы уже достаточно долго и много интересного объездили. Но я всегда за прекрасную компанию новую. Всегда», — поделилась Елена.

Елена Валюшкина (Фото: Telegram @ElenaValushkina)



Содержание взрослых детей

«Поэтому здесь помогаю я. В моей семье помогаю я. И кроме меня никто моей семье не помогает», — отметила она.

Елена Валюшкина с детьми (Фото: Telegram @ElenaValushkina)



«Пока мать несёт на своих крыльях. Я им дала ещё пять лет. Вот через пять лет встретимся на этом месте, и я вам расскажу, как дети мне помогают финансово», — поделилась она своими ожиданиями.

Елена Валюшкина сейчас



«Никакущая... Хозяйка какая я. С утра до ночи на съёмках. Какая хозяйка? Это я была хозяйкой, а сейчас я царица», — подчеркнула она.

