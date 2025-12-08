Травля в театре, три клинических смерти и одинокая жизнь на съемных квартирах: куда пропала звезда «Универа» Елена Валюшкина?
Актрису Елену Валюшкину широко узнали после роли коменданта общежития в сериале «Универ. Новая общага». Эта работа принесла ей популярность у зрителей и дала новый импульс её профессиональной деятельности. В настоящее время актриса продолжает свою карьеру. В материале «Радио 1» рассказываем о её жизненном укладе, жилье и браке, а также делимся подробностями личной жизни актрисы.
Ранние годыЕлена Валюшкина родилась 8 декабря 1962 года в Потсдаме. Этот город тогда входил в состав ГДР. Отец будущей актрисы служил в составе советских войск в Восточной Германии. После завершения его службы семья вернулась в Россию и обосновалась на Алтае. Детство Елены прошло в Бийске, а позднее она переехала в подмосковный посёлок Томилино, где жила её бабушка.
С юных лет Валюшкина хотела стать актрисой. В 1979 году она приехала в Москву и успешно поступила в Щепкинское театральное училище. Будущую артистку обучали признанные мастера сцены Виктор Коршунов и Владимир Сулимов. Они помогли развить её талант. По окончании училища Валюшкина вошла в труппу Театра имени Моссовета. На этой сцене в своё время выступала знаменитая Фаина Раневская.
Актёрская карьераКоллеги в Театре имени Моссовета встретили Елену Валюшкину без радости. Их недовольство вызвали её главные роли. Актрису травили: выгоняли из гримёрки, заставляли переодеваться в туалете. Но Валюшкина проявила упорство и дружелюбие, что изменило отношение труппы, и та стала для неё семьёй.
В кино актриса дебютировала у Эльдара Рязанова в фильме «О бедном гусаре замолвите слово» с эпизодической ролью без упоминания в титрах. Затем она сыграла в детском фильме «Не хочу быть взрослым». Известность пришла после роли Марии Ивановны в «Формуле любви» (1984).
После этого актриса надолго исчезла с экранов. Её муж был против съёмок, опасаясь внимания поклонников. Позже Валюшкина сожалела об отказе от многих ролей. Она вернулась в профессию только в 2000-х, играя матерей и бабушек. Молодое поколение узнало её как Зою Михайловну из сериала «Универ. Новая общага».
Личная жизнь Елены ВалюшкинойПосле училища Валюшкина вышла замуж за своего преподавателя Леонида Фомина. Брак продлился 12 лет. Позже актриса признавалась, что он мог бы сохраниться, если бы у пары родились дети. В 1994 году Елена вышла замуж за актёра Александра Яцко. Пара планировала детей, но врачи диагностировали у актрисы бесплодие.
Артистка проходила многолетнее лечение, перенесла 10 операций и три клинические смерти. Несколько попыток ЭКО не увенчались успехом. После отказа от лечения Валюшкина неожиданно забеременела естественным путём. В 1997 году она родила сына Василия, а в 2003 году — дочь Марию.
Брак с Яцко завершился разводом осенью 2014 года. Елена заявила, что узнала об изменах супруга и долгое время сохраняла семью ради детей, но сейчас считает это решение ошибкой.
Арендное жильёЕлена Валюшкина регулярно снимается в новых фильмах и играет в театре. Актриса довольна своей карьерой и имеет стабильный доход. Однако уже много лет она снимает жильё и ещё не купила собственную квартиру. Поклонники задаются вопросом, почему Валюшкина до сих пор не приобрела недвижимость, особенно с учётом её заработков и пенсионного возраста.
«Я выбираю место, в котором хочу жить. На данный момент хочу жить там. Купить это место я себе позволить не могу. Поэтому, если найдётся какой-то добрый спонсор...», — объяснила ситуацию Елена.Таким образом, в 62 года актриса предпочитает не привязываться к конкретному жилью и тратить деньги на то, что приносит ей радость. Более 25 лет артистка живёт в Московской области со своими взрослыми детьми. Как она объяснила, переезд за город связан со здоровьем сына.
«Врачи рекомендовали отвезти ребёнка на дачу. На природе сын поправился, но, вернувшись в столицу, он заболел вновь. На следующий год мы уехали за город и уже не возвращались. Там родилась Маруся... Для моих ребят лес — родной дом», — поделилась актриса.Примечательно, что дача в Одинцовском районе Подмосковья, где живёт семья, также арендованная, а не собственная.
Трата гонораровЕлена Валюшкина рассказала, как тратит гонорары. Значительную часть доходов она направляет на путешествия. Актриса призналась, что любит открывать для себя как новые города, так и целые страны. Она всегда путешествует не одна, а в компании друзей.
«У меня есть такая группа сумасшедших, с которыми мы уже достаточно долго и много интересного объездили. Но я всегда за прекрасную компанию новую. Всегда», — поделилась Елена.Среди уже посещённых мест она выделила США, особенно Сан-Франциско. В будущем Валюшкина планирует побывать в странах Латинской Америки и Африки. Она мечтает добраться на ледоколе до Северного Ледовитого океана.
Содержание взрослых детейОт брака с Александром Яцко у Елены двое детей, однако сохранить семью не удалось. После 20 лет отношений Валюшкина осталась с детьми, не получая материальной поддержки от бывшего мужа. Артистка пояснила ситуацию: у её экс-супруга новая семья, и финансово помогать он не может, так как это повлияет на его нынешних близких.
«Поэтому здесь помогаю я. В моей семье помогаю я. И кроме меня никто моей семье не помогает», — отметила она.Елена добавила, что продолжает финансово поддерживать своих взрослых детей, хотя они уже получили образование и работают. По её мнению, требовать от них отдачи ещё рано.
«Пока мать несёт на своих крыльях. Я им дала ещё пять лет. Вот через пять лет встретимся на этом месте, и я вам расскажу, как дети мне помогают финансово», — поделилась она своими ожиданиями.Актриса считает, что детям сначала нужно самостоятельно утвердиться в жизни.
Елена Валюшкина сейчасВалюшкина заявила, что в текущий момент не планирует начинать романтические отношения. По её словам, она полностью сосредоточена на профессии и семье. Елена объяснила, что предыдущие отношения для неё завершились. Актриса с юмором добавила, что из-за плотного графика съёмок ей даже некогда заниматься домашними делами.
«Никакущая... Хозяйка какая я. С утра до ночи на съёмках. Какая хозяйка? Это я была хозяйкой, а сейчас я царица», — подчеркнула она.Валюшкина отметила, что новых долговременных связей она сейчас не рассматривает и чувствует себя комфортно в текущем положении.