Экс-жена Бондарчука угодила в скандал из-за долгов
Бывшей жене Бондарчука Рудской грозят новые штрафы за неуплату предыдущих
Бывшей жене режиссера Федора Бондарчука Светлане Рудской грозят новые штрафы в двойном размере за просроченные платежи по прошлым взысканиям. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, в суд поступили два административных протокола о неуплате штрафа в срок. Статья предусматривает наказание в виде штрафа в двукратном размере, ареста до 15 суток или обязательных работ до 50 часов.
Суд вернул протоколы должностному лицу, как предполагают журналисты, для устранения нарушений в оформлении. Сама Рудская пока никак не комментировала ситуацию.
