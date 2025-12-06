Достижения.рф

Экс-жена Бондарчука угодила в скандал из-за долгов

Бывшей жене Бондарчука Рудской грозят новые штрафы за неуплату предыдущих
Федор Бондарчук (Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков)

Бывшей жене режиссера Федора Бондарчука Светлане Рудской грозят новые штрафы в двойном размере за просроченные платежи по прошлым взысканиям. Об этом сообщает РИА Новости.



По данным агентства, в суд поступили два административных протокола о неуплате штрафа в срок. Статья предусматривает наказание в виде штрафа в двукратном размере, ареста до 15 суток или обязательных работ до 50 часов.

Суд вернул протоколы должностному лицу, как предполагают журналисты, для устранения нарушений в оформлении. Сама Рудская пока никак не комментировала ситуацию.

