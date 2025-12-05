«Это единственный выход»: Долина решила вернуть все деньги покупательнице ее квартиры

05 декабря 2025, 23:25

Долина решила вернуть в полном объеме деньги покупательнице ее квартиры Лурье

Лариса Долина (Фото: Instagram* @larisa.dolina.official)

Народная артистка России Лариса Долина решила полностью вернуть все деньги (112 миллионов рублей) покупательнице ее квартиры Полине Лурье. Этим певица поделилась в эфире программы «Пусть говорят».





Долина пояснила, что считает Полину Лурье пострадавшей стороной, которая не виновата в действиях мошенников.



Напомним, что звезда стала жертвой аферистов, которые убедили ее продать квартиру в центре Москвы. Суд восстановил право собственности певицы на недвижимость, оставив покупательницу Полину Лурье без денег и без жилья. Женщина обратилась в Верховный суд.





«Я приняла решение вернуть ей деньги за квартиру. Я хочу быть честной перед самой собой прежде всего. Это единственный выход и единственное справедливое решение», — сказала артистка.

