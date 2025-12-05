«Это единственный выход»: Долина решила вернуть все деньги покупательнице ее квартиры
Долина решила вернуть в полном объеме деньги покупательнице ее квартиры Лурье
Народная артистка России Лариса Долина решила полностью вернуть все деньги (112 миллионов рублей) покупательнице ее квартиры Полине Лурье. Этим певица поделилась в эфире программы «Пусть говорят».
Долина пояснила, что считает Полину Лурье пострадавшей стороной, которая не виновата в действиях мошенников.
Напомним, что звезда стала жертвой аферистов, которые убедили ее продать квартиру в центре Москвы. Суд восстановил право собственности певицы на недвижимость, оставив покупательницу Полину Лурье без денег и без жилья. Женщина обратилась в Верховный суд.
«Я приняла решение вернуть ей деньги за квартиру. Я хочу быть честной перед самой собой прежде всего. Это единственный выход и единственное справедливое решение», — сказала артистка.
«Кабальные условия»: Адвокат Лурье раскрыла детали мирового соглашения с Долиной
При этом Долина отметила, что в настоящий момент у нее нет необходимой для возврата Лурье суммы в полном объеме. Однако она «на всю страну обещает», что обязательно ее вернет.
Долина также выразила надежду на личную встречу с Лурье.
Более того, певица рассказала о подробностях мошеннической схемы. Ей позвонил человек, который представился сотрудником Росфинансмониторинга — неким Андреем Олеговичем Лукиным. Он «предупредил» Долину, что ее деньги находятся под угрозой и их срочно нужно перевести на «безопасные счета».
Даже когда служба безопасности банка попыталась предупредить артистку, она продолжила следовать инструкциям злоумышленника. Тот убедил звезду, что «никому нельзя верить», потому что внутри банка тоже работают аферисты.
Ранее сообщалось, что Долина не уплатила более ста тысяч рублей налога на имущество за свою спорную квартиру. А покупательница Полина Лурье, фактически не пользующаяся жильем, взяла на себя эту финансовую нагрузку.