«Долина оказалась влиятельнее»: у семьи Иосифа Пригожина отобрали квартиру
Первая жена продюсера Пригожина потеряла квартиру из-за мошенников
Первая семья продюсера Иосифа Пригожина осталась без жилья из-за мошенников. Подробности приводит издание «Абзац».
Продюсер рассказал, что микрофинансовая организация переписала на себя квартиру на Покровке. Попытки привлечь правоохранителей оказались безрезультатны.
Пригожин подчеркнул, что теперь его бывшая жена и дети вынуждены снимать жилье. Он уточнил, что узнал об этом позже, и его обращения в органы успехов также не принесли. В то время как аферисты, по его словам, все еще на свободе.
«Лариса Александровна [Долина] более влиятельным человеком, наверное, оказалась, чем я», — добавил бизнесмен.Ранее сообщалось, что народная артистка России решила вернуть все деньги покупательнице ее квартиры