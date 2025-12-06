«Долина оказалась влиятельнее»: у семьи Иосифа Пригожина отобрали квартиру

06 декабря 2025, 08:32

Первая жена продюсера Пригожина потеряла квартиру из-за мошенников

Иосиф Пригожин (Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов)

Первая семья продюсера Иосифа Пригожина осталась без жилья из-за мошенников. Подробности приводит издание «Абзац».





Продюсер рассказал, что микрофинансовая организация переписала на себя квартиру на Покровке. Попытки привлечь правоохранителей оказались безрезультатны.



Пригожин подчеркнул, что теперь его бывшая жена и дети вынуждены снимать жилье. Он уточнил, что узнал об этом позже, и его обращения в органы успехов также не принесли. В то время как аферисты, по его словам, все еще на свободе.

«Лариса Александровна [Долина] более влиятельным человеком, наверное, оказалась, чем я», — добавил бизнесмен.