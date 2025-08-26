«Требует внимания и денег»: Григорий Лепс поделился тонкостями отношений с 19-летней Авророй
Григорий Лепс сообщил, что он в паре более романтичный, а Аврора — терпеливая
Музыкальный конкурс «Новая волна» впервые проходит в Казани, где собрались самые известные российские артисты. Григорий Лепс вновь появился на публике с 19-летней невестой Авророй Кибой. Во время беседы с журналистом и телеведущим Георгием Иващенко артист и его спутница ответили на блиц-вопросы о своей личной жизни.
Лепс признался, что он в паре более романтичный, а Аврора — терпеливая, но «до поры, до времени».
«Чаще обижается Аврора, есть за какие моменты», — сообщил Григорий.
Также выяснилось, что молодая спутница требует больше внимания и денег. Лепс рассказал, что первым признался в чувствах и поцеловал возлюбленную. На вопрос кто кого больше любит, Григорий ответил: «Аврора». Девушка, в свою очередь, назвала имя избранника. Однако оценить насколько партнеры хорошо знают друг друга Григорий не смог.
«Это сложный вопрос, потому что люди по 20 лет вместе и потом понимают, что ничего не знают об этом человеке. Но надеюсь, что все будет хорошо», — подытожил артист.