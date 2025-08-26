Достижения.рф

Возлюбленная Тимати поделилась кадрами грудного вскармливания новорожденной дочери

Валентина Иванова опубликовала фото с младенцем в момент кормления
Валентина Иванова (Фото: Instagram* / @halfbloodval)

Валентина Иванова, невеста рэпера Тимати (Тимура Юнусова), постепенно привыкает к новой роли мамы. На днях она разместила в соцсетях трогательные снимки, на которых кормит грудью свою новорождённую дочь.



Малышка появилась на свет 2 августа и стала первенцем для Валентины. Имя — Эмма — мама выбрала самостоятельно.

В то время как Тимати в середине августа отправился за границу — сначала в Грецию, затем в Германию, — Иванова осталась в России одна с ребёнком и с головой погрузилась в заботы о малышке.

На опубликованных фото модель запечатлела момент кормления дочери, сопроводив снимки короткой подписью: «Мой маленький рай».

Подписчики тепло отреагировали на публикацию и отметили, что кадры получились особенно душевными и искренними.

