Ида Галич рассказала о больших тратах ради возвращения своего аккаунта

26 августа 2025, 13:44

Ида Галич смогла восстановить доступ к блогу после взлома страницы

Ида Галич (Фото: Telegram / @GALICH_onok)

Телеведущая и блогер Ида Галич временно утратила доступ к своему аккаунту в социальной сети. Сегодня она сообщила, что смогла вернуть страницу, ранее захваченную мошенниками.