Ида Галич рассказала о больших тратах ради возвращения своего аккаунта
Телеведущая и блогер Ида Галич временно утратила доступ к своему аккаунту в социальной сети. Сегодня она сообщила, что смогла вернуть страницу, ранее захваченную мошенниками.
35-летняя звезда призналась, что особенно переживала из-за того, что злоумышленники публиковали от её имени ложные посты, вводя подписчиков в заблуждение.
В обращении к аудитории Ида отметила, что аккаунт теперь снова под её контролем, однако впереди — процесс очистки страницы от последствий взлома.
По её словам, мошенники буквально «прошлись по её блогу грязными ботинками», и то, что сейчас происходит с аккаунтами в целом, она назвала ужасом.
Галич добавила, что официально помочь в подобных случаях почти невозможно, так как соцсеть в России запрещена. Вернуть страницу ей удалось только с помощью специалистов, которых она с иронией назвала «кибер Робин Гудами».
Она также заявила, что действия мошенников выходят далеко за рамки: они не только устраивают фальшивые конкурсы, но и загружают запрещённый контент — порнографию, изображения оружия — чтобы в случае жалоб соцсеть могла полностью удалить страницу.
Ида намекнула, что восстановление доступа обошлось ей недёшево, однако точную сумму называть не стала.
