«Полюбила себя за деньги»: Ида Галич шокировала откровением о внешности

22 июля 2026, 13:28

Ида Галич рассказала о своём отношении к внешности и бьюти‑процедурам

Ида Галич (Фото: Telegram @GALICH_onok)

Ида Галич в шоу «Что о тебе думают?» затронула темы отношения к внешности, бьюти-процедур, финансовых привычек и трудностей, с которыми сталкиваются публичные личности.





Центральным моментом выпуска стало откровение Галич о том, как изменилось её восприятие себя. По словам Иды, она стала относиться к своей внешности спокойнее и увереннее после того, как получила доступ к услугам профессионалов.

«У меня началось ровное и классное отношение к себе, когда у меня появились деньги — в мою жизнь пришла косметология и ортодонтия. Я никогда не была кармической красоткой, мне непонятно, каково это — быть просто красивой, когда тебе что‑то делают потому, что ты симпатичная. Но я никогда ничего с собой не делала. Пока что», — рассказала телеведущая.