Три главные тайны 17-летнего сына Гребенщиковой: почему молчит об отце и так похож на Авербуха
Дочь Бориса Гребенщикова могла бы просто пользоваться именем отца, но выбрала другой путь. Алиса Гребенщикова сама стала знаком качества в российском кино. Её не узнать невозможно: рыжие кудри и та самая «ленинградская» стать выдают в ней интеллигентку в третьем поколении. В её фильмографии — десятки ролей, но главная партия сыграна вне сцены: жизнь, построенная вопреки шаблонам и без скидки на громкую фамилию. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Как стать собой, когда отец — легендаДля всей страны Борис Гребенщиков был иконой и голосом поколения, а для маленькой Алисы — лишь редким гостем в её мире. Груз знаменитой фамилии давил на плечи с детства, заставляя задумываться о том, чтобы взять фамилию матери. Ей хотелось исчезнуть из-под прицела чужих взглядов и не слышать за спиной разговоров: «А,понятно, это та самая, дочка БГ».
Всё изменилось в один момент, когда Алиса наткнулась на интервью Лизы Боярской. Глядя на то, с какой любовью и достоинством та говорит о своих корнях, Алиса будто прозрела: стесняться своего происхождения — значит отвергать часть себя. К тому же, её семья давно перестала быть «неполной» из-за отсутствия отца-рок-звезды.
После развода мамы с Борисом в их жизни появился Дмитрий — «папа Дима», психотерапевт по профессии и чуткий отец по призванию. Он стал для Алисы тем самым земным и теплым тылом. Так в её сердце нашлось место для двоих: для гениального и эфемерного «папы Бори» и для всегда настоящего «папы Димы».
Самое удивительное то, что именно третья жена Бориса, Ирина Титова, помогла Алисе обрести связь с родным отцом. Благодаря своей мудрости и такту она не только подружилась с девушкой, но и открыла для неё тонкости хорошего вкуса, стиля и женственности.
Коммуналка как старт: тернистый путь к славе
Детство Алисы проходило в огромной коммунальной квартире на углу Невского и Марата. Её жизнь состояла из ярких контрастов: интеллигентные походы в Эрмитаж и уютные праздники в музейных залах соседствовали с полным отсутствием элементарных бытовых удобств. В доме не было ванны, поэтому каждую неделю семья отправлялась в общественную баню через дорогу.
Даже во время капитального ремонта, они стойко переносили все тяготы, искренне считая возможность помыть голову дома настоящей роскошью.
Алиса всегда была увлеченной натурой: она постоянно что-то сочиняла и руководила выпуском школьной газеты, видя свое будущее в журналистике. Но отчим был непреклонен, считая, что на журфаке дают лишь «поверхностные знания». Вмешалась судьба: преподаватель на подготовительных курсах разглядел в девушке особый огонек и посоветовал ей театроведение. Однако на вступительных прослушиваниях мнение педагогов оказалось единодушным: «С такой энергетикой — только в актрисы!».
ЛГИТМиК стал для Алисы настоящим испытанием: колоссальные нагрузки и бешеный темп учебы едва не вынудили её уйти уже через два месяца. Однако девушка сумела взять себя в руки. Её талант заметили быстро — уже на втором курсе состоялся кинодебют. А в день 19-летия отец преподнес поистине королевский подарок — собственную комнату в коммуналке. Впрочем, самостоятельность быстро привела её в Москву, где открылась новая глава — сцена МХАТа имени Горького.
Алиса против судьбы: Заговор молчания на проекте
Удивительная история Алисы в проекте далека от идеала. За красивой картинкой «Ледникового периода» 2007 года скрывалась невероятная история. Алиса выступала в паре с Алексеем Тихоновым, будучи беременной. Несмотря на жесточайший токсикоз, она продолжала ежедневные тренировки, не давая себе поблажек.
О тайне знали только Тихонов и Илья Авербух, который всячески оберегал актрису. Пять лет, прожитых с оператором Сергеем Дандуряном в гражданском браке, казались фундаментом для счастья. Алиса грезила материнством, представляя, как их жизнь наполнится новым светом.
Но судьба распорядилась иначе: именно та самая желанная беременность стала точкой отсчета холода. Ссоры и недосказанность заполнили пустоту. Однажды, услышав брошенное в сердцах «Уходи», она молча сложила вещи и шагнула в пустоту, не зная, что ждет её впереди.
Мой сын — моя опора и лучший другСын Алексей стал для Алисы целым миром. Сегодня ему уже семнадцать, и он — точная копия отца. С самого детства Алиса растила его в атмосфере уважения и доверия. Леша с пелёнок был частью закулисной жизни: гастроли, съёмки, павильоны — всё это было ему знакомо. Но он выбрал свою дорогу: экстерном окончил школу, и теперь всерьёз присматривается к сфере финансов.
Их отношения — тот самый редкий случай, когда грань «мать — сын» стирается, уступая место глубокой дружбе. Путешествовать вдвоем — их общая страсть. А Лёша в свои неполные восемнадцать — еще и идеальный спутник: надежный, заботливый, и который давно перерос маму.
Долгие годы пресса не унималась, приписывая отцовство сына Алисы Илье Авербуху. Актриса предпочитала отмалчиваться, но когда Алексей подрос, решила поставить точку в этом вопросе раз и навсегда. «Эти разговоры ранят моего ребенка», жестко оборвала она домыслы, попросив навсегда оставить эту тему.
Сегодня Алиса Гребенщикова — женщина, которая вызывает уважение. Она сумела невозможное: будучи дочерью легенды, не потерять себя, воспитывая сына одна, дать ему настоящую мужскую опору, уйти в тень, но сохранить внутренний свет. Она живет по собственным правилам — и в этом ее триумф.
*Запрещен в РФ