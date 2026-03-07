«Кредит ещё один возьму»: Шура заявил, что готов оплатить лечение Андрея Губина
Певец Шура заявил, что готов помочь своему коллеге Андрею Губину, если тот решит заняться лечением. Об этом артист рассказал накануне своего сольного концерта в Москве, передаёт Super.
По словам Шуры, он знаком с Губиным уже около 35 лет и считает его человеком непростого характера. Артист предположил, что разговоры о болезни могут быть способом закрыться от внимания публики и избежать возвращения на сцену.
Певец также отметил, что, если Губин действительно захочет лечиться и попросит о помощи, он готов поддержать его финансово. Шура даже признался, что ради этого может взять ещё один кредит.
При этом артист подчеркнул, что к людям, которые сталкиваются с проблемами со здоровьем, нужно относиться серьёзно и с пониманием. По его мнению, сейчас Губин просто не хочет возвращаться в шоу-бизнес и участвовать в современной эстрадной жизни.
