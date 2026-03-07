«Кредит ещё один возьму»: Шура заявил, что готов оплатить лечение Андрея Губина

07 марта 2026, 11:42

Шура предложил помочь Андрею Губину с лечением и даже взять ради этого кредит

Шура (Фото: Instagram* / @shuramedvedev)

Певец Шура заявил, что готов помочь своему коллеге Андрею Губину, если тот решит заняться лечением. Об этом артист рассказал накануне своего сольного концерта в Москве, передаёт Super.