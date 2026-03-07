Достижения.рф

«Кредит ещё один возьму»: Шура заявил, что готов оплатить лечение Андрея Губина

Шура предложил помочь Андрею Губину с лечением и даже взять ради этого кредит
Певец Шура заявил, что готов помочь своему коллеге Андрею Губину, если тот решит заняться лечением. Об этом артист рассказал накануне своего сольного концерта в Москве, передаёт Super.



По словам Шуры, он знаком с Губиным уже около 35 лет и считает его человеком непростого характера. Артист предположил, что разговоры о болезни могут быть способом закрыться от внимания публики и избежать возвращения на сцену.

Певец также отметил, что, если Губин действительно захочет лечиться и попросит о помощи, он готов поддержать его финансово. Шура даже признался, что ради этого может взять ещё один кредит.

При этом артист подчеркнул, что к людям, которые сталкиваются с проблемами со здоровьем, нужно относиться серьёзно и с пониманием. По его мнению, сейчас Губин просто не хочет возвращаться в шоу-бизнес и участвовать в современной эстрадной жизни.

