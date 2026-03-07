Рэпер Macan со сцены поздравил женщин-военнослужащих с 8 Марта
В преддверии 8 Марта рэпер Macan (настоящее имя — Андрей Косолапов) выступил с праздничным концертом для женщин-военнослужащих Росгвардии. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Музыкант появился на сцене в военной форме. Вместе с детским хором и оркестром артист исполнил одну из своих песен. Зрители в зале встретили выступление громкими аплодисментами и криками «браво».
Напомним, что 24-летний артист проходит срочную службу в элитном спецназе Росгвардии уже четвёртый месяц. Косолапов отправился в армию 28 ноября прошлого года, а 20 декабря принял военную присягу. Церемония состоялась в отдельной дивизии оперативного назначения войск национальной гвардии. Там певец проходит службу вместе с другими новобранцами.
