Три развода и отношения с Ксенией Раппопорт: личная жизнь Резо Гигинеишвили. Почему Никита Михалков был против отношений дочери и режиссера?
Режиссер, продюсер и актер Резо Гигинеишвили известен не только своими работами в кино, но и насыщенной личной жизнью. Его имя долгое время сопровождалось репутацией обаятельного сердцееда. Несмотря на яркие романы и официальные браки, ни один из его союзов не оказался долговечным. Подробности отношений режиссера — в материале «Радио 1».
Первый брак с Анастасией КочетковойЗнакомство Резо Гигинеишвили с певицей Анастасией Кочетковой произошло во время съемок фильма «9 рота» в Феодосии. В один из свободных вечеров съемочная группа посетила концерт участников проекта «Фабрика звезд — 4», где режиссер обратил внимание на молодую артистку. Вскоре он уже специально приехал на шоу «фабрикантов» в Москве, чтобы вновь увидеть девушку, подарил ей цветы и пригласил на свидание.
Отношения развивались быстро: пара начала жить вместе. По словам окружения, рядом с Гигинеишвили Кочеткова изменилась — освоила ведение домашнего хозяйства, стала интересоваться киноиндустрией, продолжая при этом гастрольную деятельность. Вскоре режиссер сделал предложение, и певица ответила согласием.
Во время медового месяца Кочеткова узнала о беременности. В июне 2006 года у супругов родилась дочь Мария. Несмотря на материнство, артистка вскоре вернулась к работе и приняла участие в съемках фильма «Жара». В интервью она отмечала, что супруг активно помогал с ребенком.
Однако семейная жизнь постепенно дала трещину. Пара регулярно ссорилась, расходилась и снова сходилась. Кочеткова неоднократно находила переписку мужа с другими женщинами и подозревала его в неверности. Несмотря на попытки сохранить отношения, в 2009 году супруги официально развелись.
«Я простила, но Гигинеишвили остался прежним», — говорила артистка.
Отношения с Надеждой МихалковойЗнакомство с актрисой Надеждой Михалковой произошло на съемочной площадке проекта «9 месяцев», где работала ее сестра Анна. Первое впечатление оказалось неоднозначным — по воспоминаниям Михалковой, режиссер показался ей излишне самоуверенным. Однако позже их пути вновь пересеклись, и Гигинеишвили пригласил актрису на выставку.
Отношения развивались на фоне слухов о том, что режиссер еще не до конца закончил предыдущий союз. Сама Михалкова отрицала обвинения в том, что стала причиной распада первой семьи Гигинеишвили. В то же время Кочеткова позже заявляла, что знала о переписке мужа с девушкой по имени Надежда еще до развода.
«Все писали чушь, что я увела Резо из семьи. Никто никуда не убегал, никто никого не преследовал. Все было хорошо», — подчеркивала Михалкова.Важным этапом в отношениях стала встреча актрисы с матерью режиссера Ириной Цикоридзе. Спустя три недели после знакомства она скончалась, и тяжелая утрата сблизила пару. В апреле 2010 года Гигинеишвили и Михалкова поженились, а спустя год обвенчались в Грузии.
Отец актрисы, режиссер Никита Михалков, позже высказывался о выборе дочери. В интервью он признался, что не принимал этот союз, однако не вмешивался. Тем не менее он считал Резо Гигинеишвили неподходящей партией для своей дочери.
«Я не принимал выбор детей, но понимал, если помешаю, будет только хуже. В итоге этот выбор жестоко их наказывал. Я про Надю. Я не транслировал ей, что ее решение мне не близко. Она этого не понимала в начале, а я осознал, что обаяние грузина все равно переживет все мои слова», — говорил он.По его словам, он осознавал, что обаяние Гигинеишвили окажется сильнее любых его аргументов. В браке родились двое детей — дочь Нина и сын Иван. Однако спустя несколько лет в СМИ начали появляться сообщения о проблемах в семье. Супруги все реже появлялись вместе на публике, а в 2017 году стало известно о разводе.
Кочеткова, комментируя расставание бывшего мужа, заявила, что не испытывала злорадства, однако отметила, что подобный исход закономерен.
«Когда Резо ушел от меня и женился на Михалковой, я не желала им зла. Но всегда была уверена, что на чужом горе счастья не построишь. И узнав, что они развелись, не удивилась. Есть закон бумеранга, его никто не отменял: все слезы, которые по твоей вине выплакал другой человек, обязательно к тебе вернутся», — говорила Настя.По словам близких, пара предпринимала попытки сохранить отношения ради детей, но это не принесло результата. Причины разрыва публично не озвучивались. Однако вскоре в разводе Гигинеишвили обвинили другую девушку.
Брак с Надеждой Оболенцевой: самый короткий союзТретьей официальной супругой режиссера стала светская деятельница Надежда Оболенцева. Их свадьба в 2019 году привлекла внимание общественности и стала заметным событием светской хроники.
Однако этот брак оказался самым непродолжительным в жизни Гигинеишвили — уже менее чем через год супруги развелись. Отсутствие общих детей позволило пройти процедуру расставания без дополнительных сложностей.
Позже Оболенцева объяснила, что причиной разрыва стали различия в образе жизни. По ее словам, ей оказалось чуждо окружение и ритм, связанный с киноиндустрией. Она подчеркивала, что пыталась адаптироваться, однако в итоге поняла, что такой формат жизни ей не подходит.
«Он яркий, мне кажется, девушки именно поэтому в него влюбляются. Горячий грузинский парень! Но у нас был разный образ жизни. Именно тот образ жизни, который ведет киношная тусовка, для меня неприемлем, потому что я не пью, не курю. Я пыталась соответствовать. Дальше я поняла, что мне это неинтересно. Но я пыталась», — делилась Оболенцева.Она призналась, что считает людей подходящими друг другу только тогда, когда они реализованы в своем деле и достигают в нем успехов. Кроме того, артистка подчеркнула, что при выборе партнера не гонится за богатством — для нее гораздо важнее наличие общих интересов, таких как книги, путешествия и культурный досуг.
Сам режиссер признался, что не до конца понимает истинный смысл брака. По его словам, сама процедура регистрации и печати в документах ему эстетически не близка. Режиссер подчеркнул, что основой отношений является доверие, которое и дает человеку истинную свободу.
«Меня просто отец так воспитал, что данное слово и есть мое решение. Если я говорю да, это значит да, и никак иначе. Я убежден, что главное — доверие. В доверии заключается твоя личная свобода. Потому что, если ты хочешь быть с кем-то по собственной воле, значит, тебе это самому нравится, все остальное — просто формальности и ритуалы» — считает мужчина.
Слухи о романе с Ксенией РаппопортВ 2022 году СМИ активно приписывали режиссеру роман с Ксенией Раппопорт, однако эта история либо быстро сошла на нет, либо и вовсе была лишь слухом. Во всяком случае, пара давно не выходила в свет вместе. Вполне вероятно, что после прошлых неудач Резо Гигинеишвили решил сделать выводы и теперь предпочитает не афишировать свои отношения.
Отношения Резо Гигинеишвили с детьмиНесмотря на сложности в личной жизни, Гигинеишвили поддерживает контакт с детьми. С сыном и дочерью от второго брака он регулярно общается, участвует в их жизни и поздравляет бывшую супругу с важными событиями.
С дочерью Марией от брака с Анастасией Кочетковой ситуация складывалась сложнее, так как девочка проживала с матерью в США. В определенный период Кочеткова высказывала недовольство редкими встречами отца с ребенком.
«В соцсетях видела — вроде как общаются. Но насколько знаю, возьмет дочку один раз, наделает разных фотографий, а потом просто выкладывает их. Маша умная, все понимает и, безусловно, переживает из-за этого. А у меня болит душа за дочь. Недавно Резо был в Америке, с Анджелиной Джоли сфотографировался, а навестить Машу времени не нашел», — рассказывала Анастасия.Однако позже ситуация изменилась в 2019 году. Тогда Резо навестил их с дочерью, организовав для девочки яркий праздник в парке аттракционов. С того времени в соцсетях режиссера стало появляться гораздо больше кадров с Машей, а иногда мелькали и общие снимки, на которых все трое детей Гигинеишвили проводили время вместе.