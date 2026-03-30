Фиктивный брак на полвека, конфликт с Хазановым и ангел-хранитель в лице Лещенко: как Владимир Винокур четыре раза обманул смерть?
Артисту, которого знает вся страна, 31 марта исполняется 78 лет. Для зрителей Владимир Винокур — это король пародий, неподражаемый мастер перевоплощения, чьи выступления в «легком жанре» полюбились аудитории. Однако за внешней стороной благополучного юмориста и верного мужа скрывается биография, достойная голливудского кино: фиктивный брак, переросший в крепчайший союз, невероятные истории спасения от смерти и громкие скандалы. Подробности — в материале «Радио 1».
От «Артека» до собственного театраИстория Владимира Винокура — это классический сценарий талантливого самоучки, который, несмотря на отсутствие связей, пробился на самый верх. Родившийся в Курске в интеллигентной еврейской семье, мальчик рос довольно замкнутым. Но в стенах школьной самодеятельности и хора Дворца пионеров рождался его будущий голос. Уже в 1962 году юный Винокур стал лауреатом международного конкурса в «Артеке» с песней «Бухенвальдский набат».
Путь к мечте оказался тернист. После техникума и службы в армии, где он пел в ансамбле МВО, Винокур предпринял штурм ГИТИСа. И здесь судьба свела его с главным человеком в творческой судьбе — Львом Лещенко. Именно протекция Лещенко, который разглядел в парне искру, помогла ему стать студентом в 1969 году. С тех пор их дружба стала легендарной: дуэт «Левчик и Вовчик» знали все, а сама дружба пережила десятилетия, избавив Винокура от гибели на теплоходе «Нахимов». От рокового рейса артистов спасла срочная командировка Лещенко в Москву. В ту самую ночь с 31 августа на 1 сентября 1986 года лайнер столкнулся с сухогрузом и затонул, унеся жизни 423 человек.
В 1989 году Винокур основал Театр пародий, который позже получил статус государственного. Это был его триумф: на одной сцене он мог быть и Высоцким, и Брежневым, и Зыкиной.
Личная жизньСемейная жизнь Владимира Винокура — это готовая основа для мелодрамы. С Тамарой Перваковой он познакомился, будучи студентом. Молодой артист нуждался в московской прописке, и девушка согласилась на фиктивный брак, поставив условие: при разводе он не претендует на квартиру.
«Она меня пожалела», — вспоминал артист в программе «Судьба человека».Однако этот «фиктивный» союз стал единственным и главным в его жизни. Вместе они уже более полувека, и Винокур шутит, что на эстраде никто не держался с одной женой столько, сколько он. В июне 2024 года пара отметила золотую свадьбу.
Слухи о романах преследовали артиста из-за гастролей, но, как признаётся сам Владимир, пара могла развестись «тысячу раз» из-за его долгих отлучек и свекрови, но смогли сохранить брак. Главным подарком судьбы стало рождение дочери Анастасии спустя 12 лет после свадьбы.
Сегодня Анастасия Винокур — заслуженная артистка России, солистка Большого театра. Однако именно вокруг её личной жизни разгорелся скандал в тихой семье. Брак дочери с продюсером Григорием Матвеевичевым распался, когда внуку Фёдору было всего три года. Владимир Натанович тяжело переживал развод.
«Да, я расстраиваюсь, я хочу своей дочке счастья. Но они довольно взрослые люди, если они так решили, я это решение принимаю», — откровенно признался он в эфире программы «Секрет на миллион».Сейчас артист души не чает во внуке Фёдоре, с которым проводит много времени.
Родился в «рубашке»Владимир Винокур не раз признавался, что отмечать день рождения мог бы не один раз в году. Судьба несколько раз отводила его от неминуемой гибели, и каждый раз артист выходил из передряг с минимальными потерями, называя это настоящим чудом. В 1992 году Винокур попал в тяжелейшее ДТП в Германии. На обледеневшей трассе автомобиль потерял управление и влетел в деревья.
Друг артиста и водитель погибли на месте. Самого Винокура «разорвало, как цыплёнка табака»: ноги были страшно переломаны, врачи настаивали на ампутации левой конечности. Спасая ногу, Винокур связался с Иосифом Кобзоном, который помог перевести его в военный госпиталь. Три месяца на растяжках и долгий курс реабилитации позволили артисту не только сохранить ногу, но и вернуться на сцену, заново учась сидеть, вставать и ходить.
Ещё одна история на грани жизни и смерти случилась с артистом во время выступлений перед военнослужащими в Афганистане. Винокур находился прямо на сцене, когда начался артиллерийский обстрел. Первый снаряд лёг с недолётом, второй — с перелётом. Третьего выстрела не последовало: орудие заклинило. «Мне повезло», — вспоминал позже артист, подчёркивая, что судьба вновь подарила ему жизнь.
Был у уртиста и удивительный медицинский случай. Однажды во время съёмок «Аншлага» у Винокура сильно разболелся живот. Он терпел и не хотел обращаться к врачам, но директор Александр Достман буквально силком отвёз его в больницу. Осмотр показал, что у артиста начался перитонит. Врачи сказали: ещё немного — и было бы поздно. Операция прошла успешно.
Громкие скандалы с артистомЖизнь Винокура — это не только череда чудесных спасений, но и череда громких публичных разбирательств. Конфликт с Геннадием Хазановым зрел ещё с 1990-х годов, но в 2016 году разразился с новой силой. Во время фестиваля в Юрмале Илья Резник обозвал артистов, выступающих в Латвии, «предателями». В ответ Винокур, увидев Хазанова, с улыбкой поинтересовался: «Ну как поживаешь, предатель?» Хазанов, не растерявшись, парировал: «Честно скажу — замечательно!» Этот диалог, попавший в прессу, стал настоящей бомбой и вскрыл старые раны в отношениях корифеев эстрады.
Однако куда более серьёзный резонанс вызвало дело, связанное с именем Винокура в 2013 году. Артист оказался втянут в финансовый скандал и уголовное преследование своего бывшего соратника. Речь идёт о продюсере Владиславе Москалеве, бывшем председателе попечительского совета Фонда Винокура, который, по данным следствия, скрылся в Канаде, спасаясь от обвинений в хищении около 3,7 миллиона долларов.
Скандал разросся, когда супруга Москалева, прима-балерина Большого театра Светлана Лунькина, заявила об угрозах со стороны фонда. Винокур, комментируя ситуацию, не стал скрывать факта конфликта, но перевёл стрелки на личные мотивы.
«Москалев очень негативно относился к Филину (экс-премьеру балета Большого театра, пострадавшему от нападения), грубил ему, угрожал. Это все в театре знают», — заявил артист, давая понять, что проблемы начались задолго до финансовых претензий.Сам же Москалев и его жену Винокур публично высмеял: «Тоже мне, Магнитские нашлись!» — цитирует артиста издание «Мир новостей».
Как живёт Винокур сегодняНесмотря на солидный возраст и букет болезней, Владимир Винокур не собирается уходить на покой. В конце 2025 года в прессе появились слухи о завершении карьеры из-за разрыва пяточного сухожилия. Помощница артиста Александра Кудина была категорична:
«У Владимира Натановича всё в порядке. Сейчас он находится на гастролях. Никакой карьеры он, естественно, не завершал».Здоровье артиста действительно даёт о себе знать. В 2019 году он перенёс сложнейшую операцию на сердце — аортокоронарное шунтирование, но, по его словам, это не помеха. Он продолжает руководить Театром пародий и выходить к зрителю, демонстрируя тот самый «лёгкий жанр», который любим миллионами.
Живёт артист в Москве и в престижном посёлке «Лесное озеро», который в шутку называют «загородной резиденцией шоу-бизнеса». Здесь его соседи — друг Лев Лещенко, а также Агутин и Варум и Наташа Королёва. Впрочем, даже эта крепость оказалась уязвима. В феврале 2026 года дом артиста подвергся нападению грабителей: злоумышленники распылили газ в лицо охраннику и украли дизельный генератор. Спустя сутки одного из нападавших задержали, но сам Винокур, привыкший к жизненным бурям, воспринял это скорее как досадное недоразумение, надеясь, что «аура места» отпугнёт воров в будущем.