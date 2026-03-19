Достижения.рф

Три развода и пятеро детей: творческий путь композитора и создателя песни «Фантазер» Александра Морозова. С кем он нашел личное счастье?

Александр Морозов (фото: РИА Новости / Владимир Федоренко)

20 марта 78-летие отмечает Александр Сергеевич Морозов — советский и российский композитор-песенник, эстрадный исполнитель, народный артист Российской Федерации, Украины и Республики Молдова. За десятилетия творческой деятельности он создал более тысячи музыкальных произведений, многие из которых стали настоящими народными хитами: «Малиновый звон», «В горнице моей светло», «Любите, пока любится», «Фантазер» и другие. О биографии, карьере и личной жизни композитора — в материале «Радио 1».



Биография Александра Морозова: детство и образование

Александр Морозов родился 20 марта 1948 года в деревне Окница Молдавской ССР, расположенной на границе с Украиной. Его отец, Сергей Мороз, был украинцем по национальности и в годы войны изменил фамилию на Морозов.

Семья распалась, когда Александру было два года, и его воспитанием занималась мать. В детстве будущий композитор активно занимался спортом: играл в футбол, волейбол, баскетбол, а также увлекался легкой атлетикой. В школьные годы он обучался в интернате, после окончания которого переехал в Ленинград, где поступил в физкультурный техникум, а затем продолжил образование в педагогическом институте.

Начало музыкальной карьеры

Будучи студентом Ленинградского техникума физической культуры и спорта, Морозов создал музыкальную группу, с которой выступал на различных мероприятиях и праздниках учебного заведения. В 1968 году он написал свою первую значимую композицию «Травы пахнут мятою» на стихи Сергея Ильясова — именно она стала отправной точкой его профессиональной карьеры.

Александр Морозов (фото: РИА Новости / Рудольф Алфимов)
Песня получила широкую известность после исполнения болгарским певцом Борисом Гуджновым на конкурсе «Песня года», где композиция была удостоена первой премии. Успех принес Морозову не только популярность, но и значительные авторские гонорары.

Вскоре композитор создал новые хиты: «Неприметная красота» для ансамбля «Поющие гитары» и «Камушки», ставшую известной в исполнении Людмилы Сенчиной.

Служба в армии и обучение в консерватории

После окончания педагогического института Морозов был призван в армию, где продолжил писать музыку, сотрудничая с матросским ансамблем «Волна». После демобилизации, в 1975 году, он поступил в Ленинградскую консерваторию имени Н. А. Римского-Корсакова.

Однако завершить обучение композитор не смог. Причиной стали плотный гастрольный график и различия в творческих приоритетах: на выпускном курсе требовалось написать симфонию, тогда как Морозов сосредоточился на создании песен. В этот период на его стиль оказали влияние педагоги Валерий Гаврилин и Василий Соловьев-Седой.

Расцвет творчества: сотрудничество с артистами и ансамблями

С конца 1970-х годов Александр Морозов активно сотрудничал с поэтами Анатолием Поперечным, Михаилом Андреевым, Леонидом Дербеневым, Сергеем Романовым, Глебом Горбовским, Юрием Паркаевым, Евгением Муравьевым. Он создавал песни на стихи Николая Рубцова.

Композитор работал с популярными коллективами «Здравствуй, песня», «Веселые ребята», «Ариэль». В начале 1980-х его произведения вошли в репертуар Эдиты Пьехи.

В 1984 году Морозов начал сотрудничество с группой «Форум», с которой записал два альбома — «Форум» и «Никто не виноват».

Переезд за границу и возвращение в Россию

В 1987 году композитор переехал на Украину, где продолжил творческую деятельность. В начале 1990-х он вместе с семьей эмигрировал на Кипр, однако уже в 1992 году вернулся в Москву.

Иосиф Кобзон и Александр Морозов
Его песни исполняли ведущие артисты эстрады: Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Валерий Леонтьев, Надежда Бабкина, Михаил Шуфутинский, Лев Лещенко.

Особое место в его творчестве занимает композиция «Фантазер», написанная для Ярослава Евдокимова, которая принесла исполнителю всесоюзную известность. Многие песни Морозова, включая «Малиновый звон» и «Зорька алая», со временем стали восприниматься как народные.

Сольная карьера и авторские проекты

В 1992 году вышел альбом «Хрустальные цепи», где композитор выступил как исполнитель. С середины 1990-х Морозов начал активную сольную карьеру, выпустив альбом «Именины сердца», включающий песни «Остановите землю» и «Душа болит».

С 2002 года он активно гастролирует. В его дискографии появились альбомы «Маленькая станция», «В горнице», «Любите, пока любится», «Жизнь хороша моментами».

В 2003 году вместе с Мариной Парусниковой он основал театр песни «Самородок», который стал стартовой площадкой для многих исполнителей, включая Николая Баскова, Пелагею и Марину Капуро.

В 2010 году под руководством Морозова на Кипре прошел фестиваль оперной музыки Music Open Pafos. В 2012 году композитор был награжден дипломом «За вклад в отечественную культуру».

Юбилейные концерты и телевизионные проекты

В 2018 году состоялся юбилейный концерт, посвященный 70-летию композитора и 50-летию его творческой деятельности. В мероприятии приняли участие известные исполнители, а открыла вечер композиция «В горнице».

Александр Морозов (фото: кадр из программы «Привет, Андрей!»)
В декабре 2021 года песни Морозова прозвучали на концерте Гелы Гуралиа в Vegas City Hall. В 2025 году на телеканале «Россия-1» был повторно показан выпуск программы «Привет, Андрей!» с участием композитора

Личная жизнь Александра Морозова: три брака и поиски счастья

Личная жизнь композитора складывалась непросто. Он трижды вступал в брак, прежде чем встретил Марину Парусникову.

С первой женой Морозов познакомился в молодости, когда ему было 19 лет. Молодая семья столкнулась с финансовыми трудностями, а маленькая стипендия и рождение ребенка еще больше осложняли ситуацию. Супруга не понимала стремления мужа к музыке, и брак распался.

Во втором браке с актрисой из Эстонии отношения также завершились разводом — причиной стали частые гастроли композитора.

Третья жена Татьяна также не разделяла его творческого окружения. Морозову приходилось снимать отдельное помещение для работы. Супругам пришлось расстаться.

История любви с Мариной Парусниковой


С Мариной Парусниковой композитор познакомился на телепередаче. Их роман начался после исполнения песни «Зорька алая», однако на тот момент оба были несвободны и приняли решение расстаться, чтобы не разрушать семьи.

Позднее композитор эмигрировал на Кипр, где прожил несколько лет. Несмотря на материальное благополучие, он ощущал творческий кризис и вернулся в Москву, где развелся и полностью посвятил себя музыке. Он оставил имущество бывшей супруге и поселился в недостроенном доме в Подмосковье. В этот период он активно писал музыку.

Александр Морозов и Марина Парусникова
Спустя время он решил снова найти Марину. Сначала она отказалась говорить с ним по телефону, однако Морозов приехал к ней лично с цветами и пообещал приходить каждый день. Марина согласилась на встречу и, увидев, как он играет и поет только для нее, приняла решение полностью изменить свою жизнь. В итоге Парусникова также развелась, и в 2004 году они поженились.

Марина стала не только супругой, но и продюсером композитора, сыграв ключевую роль в новом витке его популярности.

Дети и семейная жизнь


У Александра Морозова пятеро детей от трех браков: сыновья Дмитрий, Иван, Максим, дочери Александра и Дарья. У Марины также двое детей — Дарья и Иван.

Композитор признавался, что семейная жизнь с творческим человеком требует терпения, однако в итоге он обрел гармонию и считает супругу своей главной опорой. Марину он называет близким и понимающим человеком.

Семья проживает в Валуеве, недалеко от музея-усадьбы Алексея Мусина-Пушкина. В доме оборудована студия звукозаписи и бассейн.

Александр Морозов сегодня

Композитор продолжает активную творческую деятельность: его песни звучат на концертах и фестивалях, а сам он регулярно выступает перед публикой. Фото и новости о его деятельности публикуются на официальных ресурсах и в социальных сетях.

Александр Морозов и Марина Парусникова
Александр Морозов остается одним из самых узнаваемых авторов отечественной эстрады, чьи произведения продолжают жить и находить отклик у новых поколений слушателей.
Дайана Хусинова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0