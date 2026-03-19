Три развода и пятеро детей: творческий путь композитора и создателя песни «Фантазер» Александра Морозова. С кем он нашел личное счастье?
20 марта 78-летие отмечает Александр Сергеевич Морозов — советский и российский композитор-песенник, эстрадный исполнитель, народный артист Российской Федерации, Украины и Республики Молдова. За десятилетия творческой деятельности он создал более тысячи музыкальных произведений, многие из которых стали настоящими народными хитами: «Малиновый звон», «В горнице моей светло», «Любите, пока любится», «Фантазер» и другие. О биографии, карьере и личной жизни композитора — в материале «Радио 1».
Биография Александра Морозова: детство и образованиеАлександр Морозов родился 20 марта 1948 года в деревне Окница Молдавской ССР, расположенной на границе с Украиной. Его отец, Сергей Мороз, был украинцем по национальности и в годы войны изменил фамилию на Морозов.
Семья распалась, когда Александру было два года, и его воспитанием занималась мать. В детстве будущий композитор активно занимался спортом: играл в футбол, волейбол, баскетбол, а также увлекался легкой атлетикой. В школьные годы он обучался в интернате, после окончания которого переехал в Ленинград, где поступил в физкультурный техникум, а затем продолжил образование в педагогическом институте.
Начало музыкальной карьерыБудучи студентом Ленинградского техникума физической культуры и спорта, Морозов создал музыкальную группу, с которой выступал на различных мероприятиях и праздниках учебного заведения. В 1968 году он написал свою первую значимую композицию «Травы пахнут мятою» на стихи Сергея Ильясова — именно она стала отправной точкой его профессиональной карьеры.
Песня получила широкую известность после исполнения болгарским певцом Борисом Гуджновым на конкурсе «Песня года», где композиция была удостоена первой премии. Успех принес Морозову не только популярность, но и значительные авторские гонорары.
Вскоре композитор создал новые хиты: «Неприметная красота» для ансамбля «Поющие гитары» и «Камушки», ставшую известной в исполнении Людмилы Сенчиной.
Служба в армии и обучение в консерваторииПосле окончания педагогического института Морозов был призван в армию, где продолжил писать музыку, сотрудничая с матросским ансамблем «Волна». После демобилизации, в 1975 году, он поступил в Ленинградскую консерваторию имени Н. А. Римского-Корсакова.
Однако завершить обучение композитор не смог. Причиной стали плотный гастрольный график и различия в творческих приоритетах: на выпускном курсе требовалось написать симфонию, тогда как Морозов сосредоточился на создании песен. В этот период на его стиль оказали влияние педагоги Валерий Гаврилин и Василий Соловьев-Седой.
Расцвет творчества: сотрудничество с артистами и ансамблямиС конца 1970-х годов Александр Морозов активно сотрудничал с поэтами Анатолием Поперечным, Михаилом Андреевым, Леонидом Дербеневым, Сергеем Романовым, Глебом Горбовским, Юрием Паркаевым, Евгением Муравьевым. Он создавал песни на стихи Николая Рубцова.
Композитор работал с популярными коллективами «Здравствуй, песня», «Веселые ребята», «Ариэль». В начале 1980-х его произведения вошли в репертуар Эдиты Пьехи.
В 1984 году Морозов начал сотрудничество с группой «Форум», с которой записал два альбома — «Форум» и «Никто не виноват».
Переезд за границу и возвращение в РоссиюВ 1987 году композитор переехал на Украину, где продолжил творческую деятельность. В начале 1990-х он вместе с семьей эмигрировал на Кипр, однако уже в 1992 году вернулся в Москву.
Его песни исполняли ведущие артисты эстрады: Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Валерий Леонтьев, Надежда Бабкина, Михаил Шуфутинский, Лев Лещенко.
Особое место в его творчестве занимает композиция «Фантазер», написанная для Ярослава Евдокимова, которая принесла исполнителю всесоюзную известность. Многие песни Морозова, включая «Малиновый звон» и «Зорька алая», со временем стали восприниматься как народные.
Сольная карьера и авторские проектыВ 1992 году вышел альбом «Хрустальные цепи», где композитор выступил как исполнитель. С середины 1990-х Морозов начал активную сольную карьеру, выпустив альбом «Именины сердца», включающий песни «Остановите землю» и «Душа болит».
С 2002 года он активно гастролирует. В его дискографии появились альбомы «Маленькая станция», «В горнице», «Любите, пока любится», «Жизнь хороша моментами».
В 2003 году вместе с Мариной Парусниковой он основал театр песни «Самородок», который стал стартовой площадкой для многих исполнителей, включая Николая Баскова, Пелагею и Марину Капуро.
В 2010 году под руководством Морозова на Кипре прошел фестиваль оперной музыки Music Open Pafos. В 2012 году композитор был награжден дипломом «За вклад в отечественную культуру».
Юбилейные концерты и телевизионные проектыВ 2018 году состоялся юбилейный концерт, посвященный 70-летию композитора и 50-летию его творческой деятельности. В мероприятии приняли участие известные исполнители, а открыла вечер композиция «В горнице».
В декабре 2021 года песни Морозова прозвучали на концерте Гелы Гуралиа в Vegas City Hall. В 2025 году на телеканале «Россия-1» был повторно показан выпуск программы «Привет, Андрей!» с участием композитора
Личная жизнь Александра Морозова: три брака и поиски счастьяЛичная жизнь композитора складывалась непросто. Он трижды вступал в брак, прежде чем встретил Марину Парусникову.
С первой женой Морозов познакомился в молодости, когда ему было 19 лет. Молодая семья столкнулась с финансовыми трудностями, а маленькая стипендия и рождение ребенка еще больше осложняли ситуацию. Супруга не понимала стремления мужа к музыке, и брак распался.
Во втором браке с актрисой из Эстонии отношения также завершились разводом — причиной стали частые гастроли композитора.
Третья жена Татьяна также не разделяла его творческого окружения. Морозову приходилось снимать отдельное помещение для работы. Супругам пришлось расстаться.
История любви с Мариной Парусниковой
С Мариной Парусниковой композитор познакомился на телепередаче. Их роман начался после исполнения песни «Зорька алая», однако на тот момент оба были несвободны и приняли решение расстаться, чтобы не разрушать семьи.
Позднее композитор эмигрировал на Кипр, где прожил несколько лет. Несмотря на материальное благополучие, он ощущал творческий кризис и вернулся в Москву, где развелся и полностью посвятил себя музыке. Он оставил имущество бывшей супруге и поселился в недостроенном доме в Подмосковье. В этот период он активно писал музыку.
Спустя время он решил снова найти Марину. Сначала она отказалась говорить с ним по телефону, однако Морозов приехал к ней лично с цветами и пообещал приходить каждый день. Марина согласилась на встречу и, увидев, как он играет и поет только для нее, приняла решение полностью изменить свою жизнь. В итоге Парусникова также развелась, и в 2004 году они поженились.
Марина стала не только супругой, но и продюсером композитора, сыграв ключевую роль в новом витке его популярности.
Дети и семейная жизнь
У Александра Морозова пятеро детей от трех браков: сыновья Дмитрий, Иван, Максим, дочери Александра и Дарья. У Марины также двое детей — Дарья и Иван.
Композитор признавался, что семейная жизнь с творческим человеком требует терпения, однако в итоге он обрел гармонию и считает супругу своей главной опорой. Марину он называет близким и понимающим человеком.
Семья проживает в Валуеве, недалеко от музея-усадьбы Алексея Мусина-Пушкина. В доме оборудована студия звукозаписи и бассейн.
Александр Морозов сегодняКомпозитор продолжает активную творческую деятельность: его песни звучат на концертах и фестивалях, а сам он регулярно выступает перед публикой. Фото и новости о его деятельности публикуются на официальных ресурсах и в социальных сетях.
Александр Морозов остается одним из самых узнаваемых авторов отечественной эстрады, чьи произведения продолжают жить и находить отклик у новых поколений слушателей.