Долина призналась в нехватке времени посетить в Москве и Петербурге любимые места

19 марта 2026, 03:03

Долина призналась в нехватке времени посетить в Москве и Питере места, где раньше жила

Народная артистка России Лариса Долина призналась, что мечтает посетить места в Москве и Санкт-Петербурге, где когда‑то жила. Об этом пишет РИА Новости.





Журналисты задали знаменитости вопрос о местах в Москве и Питере, которые особым образом греют сердце. Певица отметила, что в обеих городах у неё множество любимых уголков, однако плотный гастрольный график не оставляет времени на поездки по ним в свое удовольствие.



Обычно артистка приезжает лишь на один день. Утром оказывается в городе, вечером выходит на сцену, а затем отправляется в поезд почти сразу после концерта.





«Я очень надеюсь, что когда-нибудь выкрою время, приеду и посещу свои любимые места — например, место, где я жила когда-нибудь», — добавила звезда.