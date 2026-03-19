«Она сделала как сама хотела»: Вера Сотникова раскрыла причину неудачной пластики

Актриса Вера Сотникова рассказала о неудачной пластической операции в Москве

Вера Сотникова (Фото: кадр фильма «1-й Скорый»)

Вера Сотникова рассказала о последствиях неудачной пластической операции. В эфире программы «Пусть говорят» 65-летняя актриса и телеведущая поделилась деталями восстановления после процедуры омоложения.





Сотникова обратилась в московскую клинику весной прошлого года. Владелица учреждения Зухра Амин настояла на проведении нитевого лифтинга, однако процедура разочаровала артистку.

«Был момент, когда я неудачно сделала пластику. Должна была к одному врачу попасть на приём, а попала к хозяйке клиники. Она изъявила желание лично со мной поработать, но сделала как сама хотела, а не как надо», — пояснила телеведущая.

«Думайте и проверяйте, прежде чем идти к определённому врачу‑косметологу!», — призвала Сотникова.