«Она уйдет в минус… Зашла уже очень далеко»: психолог Вероника Степанова о Ларисе Долиной

19 марта 2026, 10:22

Психолог Степанова: Лариса Долина уже не сможет восстановить свою репутацию

Психолог Вероника Степанова считает, что оскандалившаяся с продажей квартиры Лариса Долина уже не сможет восстановить свою репутацию. Об этом пишет «СтарХит».





Народная артистка России, по её мнению, раскрылась с неожиданной стороны. Психолог подчеркнула, что Долина зашла слишком далеко в своих действиях.



Когда Лариса Александровна поняла, что стала жертвой мошенников, она отказалась передавать ключи покупательнице Лурье. Полина, честно заплатившая за квартиру в центре Москвы 112 миллионов рублей, сначала не получила ни ключей, ни денег обратно. Артистка утверждала, что передала средства мошенникам, которые затем скрылись за границей. В январе квартира была передана Лурье, но это не спасло певицу от общественного осуждения.





«Сейчас она останется без контрактов и с народной нелюбовью. Никто не хочет ходить на ее концерты, отменяют ее везде и всюду. В конце концов она уйдет в минус, в какую-то депрессию и печаль…» — добавила Степанова.