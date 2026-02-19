19 февраля 2026, 13:03

Бывшая участница культовой поп-группы 2000-х «Тату» Юлия Волкова на долгое время исчезла из публичного пространства, однако в 2020-х вновь вернулась в шоу-бизнес. После распада группы певица столкнулась с множеством жизненных испытаний, но сумела их преодолеть и снова выйти на сцену. 20 февраля Волковой исполняется 41 год. Как сложилась её жизнь после «Тату» расскажет «Радио 1».





Биография Юлии Волковой: детство и начало карьеры

Успех в группе «Тату» и мировая популярность

«Первый секс — в 13, первая слава в группе t.A.T.u — в 15, первый ребенок — в 19. Год за десять: быстрее жить, все попробовать — это как наркотик», — вспоминала Юлия.

Борьба с болезнью: рак и потеря голоса

«Накануне мне приснился сон, что у меня рак. Я сдала анализы, кровь была идеальная. Но на УЗИ обнаружили узел, я сделала биопсию, которая показала, что у меня рак щитовидной железы. Сделала операцию, которая прошла неудачно», — рассказала певица в интервью «Исповедь» на платформе Premier.

«Я не разговаривала после операции год: шептала, хрипела, сипела, ходила по врачам до первой операции в Германии. Потом операции в Японии, Корее. После Кореи я смогла начать нормально разговаривать, издавать звуки», — рассказала она.

«Когда я узнала, что у меня во второй раз рак, я не хотела в это верить. Сразу все годы перед глазами. Но у меня не было вариантов. Был вариант отдаться врачам и поверить, что все будет хорошо. И опять же дети, которые смотрят на меня», — поделилась Волкова.

Личная жизнь Юлии Волковой и непростые отношения

«Все завершилось на улице, трагично, с битьем, со сломанной челюстью в трех местах. Я на земле... Люди пытаются его от меня отодрать, оторвать. Когда пришла в себя, увидела, что уже в машине "скорой". Помню, держала лицо руками, потому что оно у меня не держалось», — поделилась исполнительница.

«Этот человек до сих пор преследует цель, чтобы меня не было в живых. Пока я жива, он спокойно жить не будет. Больная любовь, когда человек любит как маньяк. Он может любить и убить», — сказала певица.

Возвращение Юлии Волковой на сцену

Юлия Волкова сегодня

«Подсознательно не было такого, что я хочу полностью быть новой, поменяться, начать все с нуля…Это интерес. Мне же всегда все интересно, и интересно попробовать на себе…Нет того, что я не принимаю себя, нет. Изначально мне было просто интересно, как это. Это модно, все делают, и я тоже хочу», — призналась она.