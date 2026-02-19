Три развода, рак щитовидной железы и сломанная любовником челюсть: как живет певица Юлия Волкова после распада группы «Тату»
Бывшая участница культовой поп-группы 2000-х «Тату» Юлия Волкова на долгое время исчезла из публичного пространства, однако в 2020-х вновь вернулась в шоу-бизнес. После распада группы певица столкнулась с множеством жизненных испытаний, но сумела их преодолеть и снова выйти на сцену. 20 февраля Волковой исполняется 41 год. Как сложилась её жизнь после «Тату» расскажет «Радио 1».
Биография Юлии Волковой: детство и начало карьерыЮлия Волкова родилась в 1985 году в Москве в семье предпринимателя и стилиста. Музыка сопровождала её с ранних лет: уже в семь лет она поступила в музыкальную школу, а в девять стала участницей детского ансамбля «Непоседы». Среди её коллег по ансамблю были будущие звёзды — Влад Топалов и Сергей Лазарев.
В 13 лет Юлия попробовала себя в кино, появившись в нескольких эпизодах детского юмористического киножурнала «Ералаш».
Успех в группе «Тату» и мировая популярностьВ 1999 году продюсер Иван Шаповалов создал дуэт «Тату» с Юлией Волковой и Леной Катиной. Провокационный образ, смелые тексты и запоминающиеся клипы моментально принесли девушкам мировую популярность. В начале 2000-х их хиты звучали по всему миру, а концерты собирали аншлаги.
«Первый секс — в 13, первая слава в группе t.A.T.u — в 15, первый ребенок — в 19. Год за десять: быстрее жить, все попробовать — это как наркотик», — вспоминала Юлия.
Юлия Волкова и Елена Катина (фото: Instagram* / official_juliavolkova)
Группа получила престижные награды, включая World Music Awards и MTV Music Awards. Однако напряжённый гастрольный график привёл к разногласиям между певицами и продюсером. В 2004 году Волкова и Катина разорвали контракт с Шаповаловым, а в 2011 году группа окончательно прекратила существование.
Борьба с болезнью: рак и потеря голосаВ 2012 году Юлия Волкова столкнулась с серьёзным испытанием — врачи диагностировали у неё рак щитовидной железы.
«Накануне мне приснился сон, что у меня рак. Я сдала анализы, кровь была идеальная. Но на УЗИ обнаружили узел, я сделала биопсию, которая показала, что у меня рак щитовидной железы. Сделала операцию, которая прошла неудачно», — рассказала певица в интервью «Исповедь» на платформе Premier.
Во время операции был повреждён голосовой нерв, что привело к потере голоса. Восстановление заняло почти год, и певица приложила огромные усилия, чтобы вновь начать петь.
Юлия Волкова и Сергей Лазарев (фото: Instagram* / official_juliavolkova)
«Я не разговаривала после операции год: шептала, хрипела, сипела, ходила по врачам до первой операции в Германии. Потом операции в Японии, Корее. После Кореи я смогла начать нормально разговаривать, издавать звуки», — рассказала она.В 2019 году девушка сообщила, что у неё случился рецидив.
«Когда я узнала, что у меня во второй раз рак, я не хотела в это верить. Сразу все годы перед глазами. Но у меня не было вариантов. Был вариант отдаться врачам и поверить, что все будет хорошо. И опять же дети, которые смотрят на меня», — поделилась Волкова.В дальнейшем болезнь вновь отступила.
Личная жизнь Юлии Волковой и непростые отношенияЮлия Волкова стала матерью в 19 лет — у неё родилась дочь Вика. Отец ребёнка, телохранитель Павел Сидоров, отказался от ответственности, заявив, что их отношения были ошибкой. После этого он исчез из жизни певицы и не принимал участия в воспитании дочери.
Позже певица состояла в отношениях с коллегой по «Непоседам» Владом Топаловым, но их роман был недолгим. Позже артист признался, что они не смогли сохранить отношения из-за взаимного недопонимания.
В 2007 году Юлия начала встречаться с Парвизом Ясиновым, сыном влиятельного бизнесмена. Ради него она приняла ислам, а вскоре родила сына Самира. Однако семейная жизнь не сложилась, и в 2010 году они расстались. В 2016 году певица вновь вернулась к православию.
Юлия Волкова и Парвиз Ясинов (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)
После расставания с Ясиновым у Юлии завязался роман с мужчиной из Турции. Отношения оказались токсичными.
Одна из ссор закончилась трагически – после жестокого избиения Волкову увезли в больницу со сломанной челюстью.
«Все завершилось на улице, трагично, с битьем, со сломанной челюстью в трех местах. Я на земле... Люди пытаются его от меня отодрать, оторвать. Когда пришла в себя, увидела, что уже в машине "скорой". Помню, держала лицо руками, потому что оно у меня не держалось», — поделилась исполнительница.Врачи в Стамбуле провели экстренную операцию, вставив в её лицо пластины и болты. После продолжительного восстановления певица вернулась в Москву и разорвала отношения с обидчиком, обращаться в полицию она не стала. Однако признается, что переживает за себя и своих детей.
«Этот человек до сих пор преследует цель, чтобы меня не было в живых. Пока я жива, он спокойно жить не будет. Больная любовь, когда человек любит как маньяк. Он может любить и убить», — сказала певица.
Юлия Волкова с детьми (фото: Instagram* / official_juliavolkova)
Возвращение Юлии Волковой на сценуПосле распада «Тату» певица надолго исчезла из публичного пространства. Её сольная карьера не принесла значительных успехов, но в 2020-х она вновь оказалась в центре внимания.
Сначала Юлия неожиданно появилась в ностальгическом шоу «Суперстар! Возвращение» на НТВ. В том же 2020 году она стала героиней выпуска «Пусть говорят» на Первом канале, а 9 мая 2021 года выступила в Туле на концерте «Спасибо за Победу!», исполнив песню «Спасите люди мир».
В том же году Волкова попробовала себя в политике — она баллотировалась в Госдуму от Ивановской области, но не набрала достаточного количества голосов.
Юлия Волкова сегодняСегодня Юлия Волкова не афиширует свои творческие планы. Она посвящает время семье и детям, а также уделяет внимание своей внешности.
Юлия Волкова (фото: Instagram* / official_juliavolkova)
Однако поклонники не раз критиковали её за чрезмерное увлечение пластическими операциями и косметологическими процедурами. Сама певица не скрывает, что обращалась к пластическим хирургам, стремясь соответствовать модным стандартам.
«Подсознательно не было такого, что я хочу полностью быть новой, поменяться, начать все с нуля…Это интерес. Мне же всегда все интересно, и интересно попробовать на себе…Нет того, что я не принимаю себя, нет. Изначально мне было просто интересно, как это. Это модно, все делают, и я тоже хочу», — призналась она.Волкова продолжает активную творческую деятельность, совмещая развитие сольной карьеры с масштабным возвращением группы t.A.T.u. На весну 2026 года у коллектива запланирован международный гастрольный тур, включая выступления в Латинской Америке.
Параллельно с работой в дуэте артистка занимается записью сольного альбома и выпуском новых синглов, сохраняя присутствие в медийном пространстве через участие в крупных музыкальных фестивалях и городских мероприятиях.
Читайте также: