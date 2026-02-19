«Я всё слышу»: 26-летняя дочь Маликова ответила на критику своего «тела старухи»
Стефания Маликова призвала не обсуждать её внешность после фото в купальнике
Дочь композитора Дмитрия Маликова, Стефания, обратилась к подписчикам в личном блоге после обсуждения её внешности. Поводом для дискуссии стала опубликованная фотография девушки в купальнике.
Многие пользователи оставили комментарии о том, что Стефания выглядит измождённой и похожа на «старуху». В ответ на это блогер призвала аудиторию воздержаться от оценки чужой внешности.
«Ребята, давайте сворачивать обсуждения моего тела и переключаться на своё. Не обесценивайте чужой труд и свой тоже. Я всё слышу», — заявила она.По словам Маликовой, она регулярно занимается спортом и планирует продолжать работать над своей физической формой. Девушка подчеркнула, что замечает все высказывания в свой адрес, но не намерена отказываться от намеченных целей.
Ранее стало известно о финансовых потерях и долгах бренда дочери Дмитрия Маликова.