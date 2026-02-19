«Я всё слышу»: 26-летняя дочь Маликова ответила на критику своего «тела старухи»

19 февраля 2026, 12:18

Стефания Маликова призвала не обсуждать её внешность после фото в купальнике

Стефания Маликова (Фото: Instagram* @steshamalikova)

Дочь композитора Дмитрия Маликова, Стефания, обратилась к подписчикам в личном блоге после обсуждения её внешности. Поводом для дискуссии стала опубликованная фотография девушки в купальнике.





Многие пользователи оставили комментарии о том, что Стефания выглядит измождённой и похожа на «старуху». В ответ на это блогер призвала аудиторию воздержаться от оценки чужой внешности.

«Ребята, давайте сворачивать обсуждения моего тела и переключаться на своё. Не обесценивайте чужой труд и свой тоже. Я всё слышу», — заявила она.