«Всю жизнь будет верен»: подруга Заворотнюк высказалась о слухах про новый роман Чернышёва

19 февраля 2026, 12:09

Близкая подруга Заворотнюк опровергла разговоры об отношениях Чернышёва

Анастасия Заворотнюк (Фото: Instagram* / @a_zavorotnyuk)

Директор и близкая подруга покойной Анастасии Заворотнюк — Марина Потапова — прокомментировала слухи о новом романе фигуриста Петра Чернышёва.





В соцсетях Потапова наткнулась на ролик, в котором утверждалось, что у Чернышёва якобы появились отношения с незнакомкой по имени Алёна, и решила ответить на распространяющуюся информацию.





«Какая Алёна? Пётр всю жизнь будет верен Анастасии», — заявила Потапова, дав понять, что разговоры о новом романе Чернышёва не соответствуют действительности.