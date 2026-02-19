«Всю жизнь будет верен»: подруга Заворотнюк высказалась о слухах про новый роман Чернышёва
Близкая подруга Заворотнюк опровергла разговоры об отношениях Чернышёва
Директор и близкая подруга покойной Анастасии Заворотнюк — Марина Потапова — прокомментировала слухи о новом романе фигуриста Петра Чернышёва.
В соцсетях Потапова наткнулась на ролик, в котором утверждалось, что у Чернышёва якобы появились отношения с незнакомкой по имени Алёна, и решила ответить на распространяющуюся информацию.
«Какая Алёна? Пётр всю жизнь будет верен Анастасии», — заявила Потапова, дав понять, что разговоры о новом романе Чернышёва не соответствуют действительности.Пользователи Сети активно начали обсуждать её комментарий. Некоторые отметили, что, несмотря на верность и любовь, спортсмену со временем всё же стоит двигаться дальше.