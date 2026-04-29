Трижды женился и стал жертвой мошенников: как звезда сериала «Вампиры средней полосы» Артём Ткаченко вложился в пирамиду и потерял деньги?
Артём Валерьевич Ткаченко — российский актёр театра и кино. Без его участия сложно представить такие проекты, как «Меченосец», «Вампиры средней полосы», «Жизнь и приключения Мишки Япончика», «Экспроприатор» и другие. 30 апреля актер празднует свой 44-й день рождения. О его жизни и карьере расскажет «Радио 1».
Биография Артёма Ткаченко: детство и становлениеБудущий артист родился 30 апреля 1982 года в Калининграде. Его мать — дирижёр по образованию. Она воспитывала Артёма и его старшую сестру одна и с детства прививала им любовь к музыке. Ткаченко рос энергичным и любознательным ребёнком, который увлекался чтением — его любимым произведением был «Лютый зверь» Джека Лондона.
«Сестра была умным и въедливым ребёнком, проводила ночи с фонариком и книгой под одеялом. Она поступила в лучшую школу нашего города и окончила её с золотой медалью. А потом училась на филологическом факультете. И родителям думалось, что и я, возможно, пойду по её стопам», — вспоминал артист.В 13 лет по совету матери он поступил в военно-музыкальное училище, мечтая о героическом будущем, но реальность оказалась куда суровее — тяжёлые тренировки, строгий режим, и спустя две недели Артёма забрали домой.
После девятого класса он продолжил учёбу в лицее №49 с театральным уклоном. Там его педагогом стал Борис Бейненсон, который вдохновил юношу выбрать актёрскую профессию. Вместе с сёстрами Арнтгольц Ткаченко отправился покорять Москву и поступил в Театральное училище им. Щепкина.
Начало карьерыПервую роль Артём получил сразу после выпуска в молодёжной комедии «Даже не думай! Тень независимости». Его заметили благодаря необычной внешности, и уже вскоре он сыграл главную роль в фильме «Мечтать не вредно».
Успех закрепился после выхода «Меченосца» в 2006 году, где Ткаченко воплотил образ невинного убийцы, превращённого обществом в монстра. Минимум реплик и максимум эмоций сделали его игру особенно запоминающейся.
Параллельно с кино Артём работал в театре «Шалом», но вскоре сосредоточился исключительно на съёмках.
Звёздные роли и сложности профессииПосле «Меченосца» карьера актёра стремительно пошла вверх. Он снялся в «Индиго», «Жизни и приключениях Мишки Япончика», «Красной королеве», «Экспроприаторе» и других заметных проектах.
Особой любовью зрителей пользуется его роль в «Вампирах средней полосы», где он сыграл обаятельного врача-вампира Жана Ивановича. Коллеги по цеху высоко оценили его тонкую, ироничную и живую актёрскую манеру.
Ткаченко признаётся: не все проекты были успешными. Так, романтическая комедия «Zолушка» с его участием не получила признания. Тем не менее, каждый опыт актёр воспринимал как урок и шанс для роста.
Роль инопланетянина в фильме «Аванпост» стала настоящим испытанием: тяжёлый пластический грим, невозможность нормально питаться и необходимость искать новые способы выражения эмоций.
Личная жизнь Артёма ТкаченкоТкаченко был женат трижды. Первой супругой стала актриса Равшана Куркова, с которой он сохранил дружеские отношения даже после развода. Затем он женился на актрисе Евгении Храповицкой, в браке с которой у них родился сын Тихон. После расставания актёр нашёл счастье с Екатериной Стеблиной, подарившей ему двоих сыновей — Степана и Теона. В январе 2024 года у пары родился третий совместный ребёнок.
«Естественно, я часто вижусь со всеми своими детьми, с которыми живу и с которыми не живу. Потому что даже с теми, с которыми не живу, я все равно, так или иначе, живу. Тихон много времени проводит в нашей семье, общается со своими братьями. Тихон вообще прекрасный, взрослый 12-летний мальчик, вдумчивый, ранимый, тонкий, красивый и внешне, и внутренне. Он моя гордость», — отмечает он.
В конце прошлого года у Ткаченко родился четвёртый сын Леон. Многие звезды мечтают о создании актерских династий и содействуют появлению наследников на экранах. Однако Ткаченко выражает надежду, что его детям удастся избежать публичного статуса.
«Конечно, они все хотят пойти по моим стопам. В глубине души я надеюсь, что они передумают, потому что кому-то везет в этой профессии, а кому-то, может даже более талантливому, не везет. Это очень нестабильная профессия. Поэтому, если искренне, то мне не хотелось бы, чтобы дети стали актерами, но все равно выбор будет за ними», — признается артист.
Финансовая неудачаОсенью 2023 года в прессе появилась информация о том, что Ткаченко стал жертвой мошенничества. По совету друга он вложился в сомнительный криптовалютный проект, инициатором которого был Григорий Мулузян.
Первоначально вложения приносили доход, но позже артист потерял значительную сумму.
Артём Ткаченко сейчасСейчас Артем принимает участие в фильмах разного жанра от научно-фантастического триллера до экшн-фильмов на основе реальных событий. Фанаты с радостью следят за его творческим путем.
В апреле 2026 года вышла военная драма «Грачи» с его участием, а в Театре имени Ермоловой по-прежнему можно увидеть спектакли, в которых он задействован.