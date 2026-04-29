Звезда «Универа» рассказала, как после трех родов остается в форме

29 апреля 2026, 13:19

Анна Хилькевич призналась, что практикует интервальное голодание

Актриса Анна Хилькевич, известная по сериалу «Универ», в интервью порталу «Леди Mail» поделилась секретами поддержания формы после рождения троих детей.





По ее словам, которые приводит издание, главное — следить за питанием: она ограничивает себя в сладком и мучном, но в остальном ест все, что хочет. Актриса также признается, что практикует интервальное голодание.

«Несколько лет назад я пришла к тому, что перестала ужинать. Мой последний прием пищи выпадает на 5-6 часов вечера. Если мне надо похудеть, я увеличиваю интервал, но в целом 12-15 часов мне вполне хватает», — пояснила она.

«В идеале заниматься два раза в неделю силовыми и один раз йогой, пилатесом или стретчингом. У меня сейчас при моей нагрузке получается максимум два раза в неделю. Для того, чтобы выглядеть вообще супер, нужно три раза в неделю», — считает актриса.