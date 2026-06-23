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«Царство ему небесное»: Сергей Зверев похоронил старую версию себя

Сергей Зверев рассказал, что больше не считает себя «звездой гламура»
Сергей Зверев (фото: Instagram* / zverevsuperstar)

Стилист, шоумен и артист Сергей Зверев заявил, что не считает себя «звездой гламура» и обладателем многих других титулов, которые ему часто приписывают. По его словам, этот образ остался в прошлом.



Об этом он рассказал в подкасте «Переговорка» на «Радио 1» в беседе с ведущим Георгием Иващенко. Представляя гостя, ведущий назвал Зверева «звездой гламура», стилистом и артистом, однако сам шоумен отнесся к таким определениям скептически.

«Половину от фонаря наболтал. Дай Бог один титул какой-то есть, например, суперзвезда. А всё остальное — этот человек уже умер давно. Царство ему небесное», — заявил Зверев.
Он отметил, что сегодня званием «звезда гламура» называют многих. При этом себя артист считает мировой легендой в индустрии моды.

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