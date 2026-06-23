«Царство ему небесное»: Сергей Зверев похоронил старую версию себя

23 июня 2026, 13:55

Сергей Зверев рассказал, что больше не считает себя «звездой гламура»

Сергей Зверев (фото: Instagram* / zverevsuperstar)

Стилист, шоумен и артист Сергей Зверев заявил, что не считает себя «звездой гламура» и обладателем многих других титулов, которые ему часто приписывают. По его словам, этот образ остался в прошлом.





Об этом он рассказал в подкасте «Переговорка» на «Радио 1» в беседе с ведущим Георгием Иващенко. Представляя гостя, ведущий назвал Зверева «звездой гламура», стилистом и артистом, однако сам шоумен отнесся к таким определениям скептически.





«Половину от фонаря наболтал. Дай Бог один титул какой-то есть, например, суперзвезда. А всё остальное — этот человек уже умер давно. Царство ему небесное», — заявил Зверев.