«Не у всех всё по одному сценарию»: Мария Ивакова попросила не давить вопросами о детях

22 июня 2026, 23:10

Актриса Мария Ивакова высказалась о материнстве после 39 лет

Мария Ивакова (Фото: Instagram* / @maria_ivakova)

Мария Ивакова рассказала в соцсетях о своём отношении к материнству и призналась, что долгое время не рассматривала возможность стать мамой. Актриса и телеведущая ответила на вопросы подписчиков, которые регулярно интересуются, когда у неё появится ребёнок.





По словам Иваковой, до 39 лет тема детей практически не занимала её мысли, и она не считает это чем-то необычным.





«В нашем обществе, если тебе 40 и детей у тебя нет, значит, обязательно есть какая-то проблема. Я на тему детей вообще не думала до 39 лет. И да, для меня это нормально», — поделилась она.