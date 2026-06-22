«Не у всех всё по одному сценарию»: Мария Ивакова попросила не давить вопросами о детях
Актриса Мария Ивакова высказалась о материнстве после 39 лет
Мария Ивакова рассказала в соцсетях о своём отношении к материнству и призналась, что долгое время не рассматривала возможность стать мамой. Актриса и телеведущая ответила на вопросы подписчиков, которые регулярно интересуются, когда у неё появится ребёнок.
По словам Иваковой, до 39 лет тема детей практически не занимала её мысли, и она не считает это чем-то необычным.
«В нашем обществе, если тебе 40 и детей у тебя нет, значит, обязательно есть какая-то проблема. Я на тему детей вообще не думала до 39 лет. И да, для меня это нормально», — поделилась она.Знаменитость отметила, что жизненные планы у каждого человека складываются по-разному, и призвала окружающих быть внимательнее с подобными вопросами. Она подчеркнула, что для некоторых людей разговоры о детях могут быть болезненными — среди её знакомых есть пары, которые сталкиваются с трудностями при попытках стать родителями.
Ивакова добавила, что решение о материнстве должно быть личным выбором, а не результатом давления со стороны общества.