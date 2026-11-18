18 ноября 2026, 15:09

Елена Преснякова (Фото: РИА Новости/Андрей Александров)

Елена Преснякова прошла путь от юной гимнастки до солистки ВИА «Самоцветы». Вместе с мужем Владимиром Пресняковым — старшим она пережила трудности в карьере и вырастила сына, продолжившего музыкальную династию. 19 ноября 2026 года певице исполнится 80 лет. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Детство и путь Елены Пресняковой на сцену Начало карьеры и работа в ВИА «Самоцветы» Муж и сын Елены Пресняковой Почему Елена Преснякова носит парик Здоровье и выступления артистки Отношения с внуком Никитой Пресняковым

Детство и путь Елены Пресняковой на сцену

Начало карьеры и работа в ВИА «Самоцветы»

Муж и сын Елены Пресняковой

Елена Преснякова (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Почему Елена Преснякова носит парик

Здоровье и выступления артистки

Отношения с внуком Никитой Пресняковым