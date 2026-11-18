Елена Преснякова прошла путь от юной гимнастки до солистки ВИА «Самоцветы». Вместе с мужем Владимиром Пресняковым — старшим она пережила трудности в карьере и вырастила сына, продолжившего музыкальную династию. 19 ноября 2026 года певице исполнится 80 лет. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».
Детство и путь Елены Пресняковой на сцену
Елена Преснякова родилась 19 ноября 1946 года в Свердловске. В детстве она увлекалась художественной гимнастикой и уже в 14 лет получила звание мастера спорта. Продолжить спортивную карьеру ей помешала серьезная травма колена. После ухода из спорта Елена сосредоточилась на музыке и стала солисткой эстрадного ансамбля Свердловской филармонии. Коллективом руководил Владимир Пресняков — старший. Вскоре музыканты поженились.
Начало карьеры и работа в ВИА «Самоцветы»
Елена и Владимир Пресняковы выступали в коллективе певицы Гюлли Чохели и молдавском ВИА «Норок». В 1973 году Министерство культуры распустило ансамбль за «поклонение западной культуре». Позднее прекратил существование и новый коллектив супругов «О чём поют гитары»: его расформировали после разгромной статьи в газете «Правда». Новый этап в карьере Пресняковых начался после приглашения от основателя ВИА «Самоцветы» Юрия Маликова. В 1975 году Елена стала солисткой ансамбля. В ее исполнении звучали песни «Всё, что в жизни есть у меня», «Мой адрес — Советский Союз» и «Не повторяется такое никогда». Спортивная подготовка помогала артистке на сцене. Она дополняла выступления акробатическими номерами, в том числе сальто и шпагатом.
Муж и сын Елены Пресняковой
Елена и Владимир Пресняковы поженились в ноябре 1967 года. 29 марта 1968-го у супругов родился сын Владимир, продолживший музыкальную династию. По словам певицы, ее муж стал единственным мужчиной в ее жизни. В программе «Судьба человека» пара рассказала и о тяжелом эпизоде молодости. Елена забеременела в 19 лет, еще до свадьбы. Тогда Владимир уехал работать в другой город, а она решилась на аборт. Позднее оба сожалели об этом. За годы брака в прессе появлялись слухи об изменах Владимира Преснякова — старшего. Елена предпочитала не обращать внимания на сплетни и сохранять семью.
Почему Елена Преснякова носит парик
Светлые локоны стали частью сценического образа певицы. В начале карьеры она носила темные волосы средней длины. По словам артистки, они не отличались густотой. Елена пользовалась средствами для укладки и делала химическую завивку. Со временем состояние волос ухудшилось, и ей пришлось надеть парик. Певица открыто говорит, что носит его уже давно. Артистка обращалась и к специалисту, чтобы обновить улыбку. Изменения поклонники заметили несколько лет назад.
Здоровье и выступления артистки
Елена Преснякова продолжает выступать. По ее словам, она никогда не делала пластических операций, а хорошо выглядеть ей помогают долгий сон и позитивный характер. В октябре 2025 года стало известно, что певице предстоит операция по замене хрусталика глаза. Сама артистка отнеслась к предстоящей процедуре философски.
Отношения с внуком Никитой Пресняковым
Елена Преснякова поддерживает ровные отношения с Аллой Пугачевой. Их семьи связывают общие внуки. Внук певицы Никита Пресняков уехал в США. По словам бабушки, он работает и исполняет песни из репертуара «Самоцветов», но пока не планирует возвращаться в Россию. Елена скучает по нему и хотела бы приехать в гости, однако столкнулась с трудностями при получении американской визы.