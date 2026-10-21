Цыганская кровь, артспецшкола, колония, внебрачные дети и споры о наследстве: главные роли Спартака Мишулина и причина смерти
Спартак Мишулин прославился ролями в театре и кино, а миллионы зрителей запомнили его как обаятельного Карлсона и пана Директора из «Кабачка "13 стульев"». Судьба актера складывалась непросто: в ней нашлось место семейным тайнам, лагерному сроку, долгой службе в Театре сатиры и громким спорам после его смерти. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».
Детство Спартака Мишулина и тайна его происхожденияСпартак Васильевич Мишулин родился в Москве в неполной семье. Его мать занимала должность в партийной номенклатуре и родила сына вне брака. Имя отца артист так и не узнал. В большинстве источников Мишулина называют русским. Сам актер с юмором рассуждал о своей яркой внешности и темпераменте. Он не исключал, что в его роду могла быть цыганская или испанская кровь. Существуют разные версии детства будущего артиста. По словам дочери Мишулина Карины, мать отправила мальчика в детский дом. Позже его забрал дядя — брат матери Александр Мишулин, профессор античной истории. Именно он дал племяннику редкое имя Спартак.
Через некоторое время дядя настоял на возвращении ребенка к матери. Однако у нее уже появилась другая семья: муж и двое детей. Спартак часто убегал и в конце концов вновь поселился у дяди. В годы Великой Отечественной войны они уехали в эвакуацию в Дзержинск. По другой версии, Мишулин рос в благополучной семье в Подмосковье. Он отличался непоседливым характером и нередко сбегал в Москву за приключениями.
Как Мишулин попал в артиллерийскую школу и получил срокПосле окончания семилетки Спартак узнал о наборе в артиллерийскую спецшколу в Анжеро-Судженске. Юноша решил, что сокращение «артспецшкола» означает «специальная школа артистов». Позднее он не мог объяснить, почему пришел к такому выводу. Вместо актерского мастерства Мишулин несколько лет изучал артиллерийское дело. При этом он участвовал в любительских постановках. Во время подготовки реквизита к спектаклю будущий артист выкрутил дефицитные лампочки в местном доме культуры.
Расследование выявило и другие проступки. Мишулин взял из библиотеки книгу, которая требовалась ему для романа «Золотой гроб». Бумаги не хватало, поэтому он делал записи на обратной стороне плакатов с изображениями советских руководителей. Из-за возраста Спартака не привлекли по политической статье. Суд назначил ему полтора года лишения свободы за хулиганство.
Колония, опасный случай и возвращение к театруВ колонии Мишулин едва не погиб. Он уснул в борозде и не услышал приближения трактора. Молодой человек выжил, после чего его перевели на менее тяжелую работу — водовозом. Позже срок увеличили еще на полтора года. По воспоминаниям, Спартак тайком перевозил в бочке муку вместо воды, чтобы помочь голодающим заключенным.
После освобождения он стал заведующим клубом в деревне Брусово и перестал поддерживать связь с родными. Дядя вновь помог племяннику: разыскал его и увез в Москву. Мишулин пытался поступить в ГИТИС, но не прошел конкурс. Затем он переехал в Калинин, нынешнюю Тверь, и окончил театральную студию при местном драматическом театре.
Театр сатиры и главные роли Спартака МишулинаПосле учебы молодой актер вошел в труппу Калининского драматического театра. Затем он работал в Омском драмтеатре. Позже Мишулин отправился на просмотр в Москву и выбрал Театр сатиры. На этой сцене артист служил 45 лет. Одной из его самых известных театральных работ стала роль Карлсона в спектакле «Малыш и Карлсон, который живет на крыше». Зрители прозвали Мишулина всесоюзным Карлсоном.
Широкая популярность в кино и на телевидении пришла к нему в 1966 году после участия в программе «Кабачок „13 стульев“». Он сыграл пана Директора и стал одним из главных любимцев аудитории. Зрители видели Спартака Мишулина в картинах «Белое солнце пустыни», «Достояние республики», «Человек с бульвара Капуцинов», «Частный детектив, или Операция „Кооперация“», «Бабник», «Бедная Саша», «Мастер и Маргарита» и других проектах.
Семья Спартака Мишулина и споры о наследствеЛичную жизнь Мишулин устроил в 40 лет. Он женился на монтажере Валентине. В 54 года у пары родилась дочь Карина, которая выбрала актерскую профессию. После смерти артиста вокруг его имени разгорелись судебные споры. Актер Тимур Еремеев заявил, что считает себя внебрачным сыном Спартака Мишулина. Суд запретил ему называть себя сыном актера из-за отсутствия доказательств. Карина Мишулина при этом оспаривала результаты ДНК-теста.
Позднее Эдуард Сорокин назвал себя внуком артиста, однако суд отклонил его требования о признании родства и правах на наследство. Адвокат семьи сообщал, что экспертиза установила родство Сорокина с Тимуром Еремеевым.