21 октября 2026, 14:44

Спартак Мишулин (Фото: РИА Новости/Мирослав Муразов)

Спартак Мишулин прославился ролями в театре и кино, а миллионы зрителей запомнили его как обаятельного Карлсона и пана Директора из «Кабачка "13 стульев"». Судьба актера складывалась непросто: в ней нашлось место семейным тайнам, лагерному сроку, долгой службе в Театре сатиры и громким спорам после его смерти. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Детство Спартака Мишулина и тайна его происхождения Как Мишулин попал в артиллерийскую школу и получил срок Колония, опасный случай и возвращение к театру Театр сатиры и главные роли Спартака Мишулина Семья Спартака Мишулина и споры о наследстве Причина смерти Спартака Мишулина

Детство Спартака Мишулина и тайна его происхождения

Как Мишулин попал в артиллерийскую школу и получил срок

Колония, опасный случай и возвращение к театру

Спартак Мишулин (Фото: РИА Новости/Олег Ласточкин)

Театр сатиры и главные роли Спартака Мишулина

Семья Спартака Мишулина и споры о наследстве

Причина смерти Спартака Мишулина