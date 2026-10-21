Мосгорсуд отклонил апелляцию защиты Артёма Чекалина и оставил приговор в силе

21 октября 2026, 11:55

Артём Чекалин (Фото: Instagram* @artem_chek)

Мосгорсуд оставил в силе приговор блогеру Артёму Чекалину по делу о выводе более 250 млн рублей по поддельным документам. Об этом сообщает РЕН ТВ.