Мосгорсуд отклонил апелляцию защиты Артёма Чекалина и оставил приговор в силе
Мосгорсуд оставил в силе приговор блогеру Артёму Чекалину по делу о выводе более 250 млн рублей по поддельным документам. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Адвокаты Чекалина в апелляции настаивали на его оправдании, однако судья отклонил эти жалобы. 13 апреля Артёма приговорили к семи годам колонии общего режима. Кроме того, суд обязал его выплатить 194 млн рублей штрафа.
Защита тогда же заявила о намерении обжаловать приговор. Позже представители обвиняемого обнародовали записанное Чекалиным до суда видеообращение, в котором он назвал себя невиновным.
Отметим, что уголовное дело в отношении бывшей жены блогера Валерии возобновили 24 июля. Первое слушание прошло 30 июля, прения сторон — 31 июля. В тот же день суд приговорил Чекалину к пяти годам заключения условно и назначил штраф в размере 765 млн рублей.
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