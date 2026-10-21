«У меня трое детей и больная жена»: Артём Чекалин просит суд о снисхождении

21 октября 2026, 12:28

Блогер Артём Чекалин выступил с последним словом на апелляции по своему делу

Артём Чекалин (Фото: Instagram* @artem_chek)

Блогер Артём Чекалин выступил с последним словом на апелляции по своему делу. Он попросил суд заменить реальный срок условным и снизить штраф, заявив, что полностью возместил ущерб бюджету и не имеет средств для выплаты назначенной суммы.





Как сообщает Super, Чекалин признал, что сожалеет о решении оптимизировать налоги и частично не платить их. При этом он заявил, что не понимает сути обвинений и считает себя невиновным.



По его словам, за три года он дополнительно перечислил в бюджет около 900 миллионов рублей. Кроме того, бизнесмен попросил учесть и семейные обстоятельства.

«У меня трое детей, к сожалению, их мама очень тяжело себя чувствует, последние 1,5 месяца она практически уже даже почти не встаёт. Я не причинил никому никакого ущерба, бюджету я полностью всё возместил, у меня нет потерпевших», — заявил Артём.