Цыганская кровь, постельные сцены с Певцовым и пьянство бывшего мужа: тайная сторона жизни секс-символа 90-х Ольги Дроздовой
Ольга Дроздова по праву считается главной красавицей российского кино 90-х и нулевых. Она была не просто актрисой — настоящим секс-символом эпохи. Роли в культовых сериалах, съемки на ТВ, сцена «Современника» — Дроздова работала на пределе возможностей и везде оказывалась на высоте. Красивая, яркая, незаменимая — казалось, так будет вечно. Но в 2021 году она тихо уволилась из театра и исчезла. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Дочь капитана с цыганской кровьюБудущая звезда родилась в Находке 1 апреля. Отец — капитан дальнего плавания Борис Дроздов очень мечтал о дочери и дождался. Кровей в Ольге намешано: с одной стороны обедневшие дворяне, с другой — цыгане, и не бедные. Казалось, с такой внешностью проблем быть не может. Но Ольга в детстве считала себя дурнушкой.
Подростком тайком брала у матери тональный крем — его отец привозил из заграничных рейсов — и старательно замазывала прыщи. О сцене она тогда не думала. Главной мечтой была чистая кожа. В 15 лет отца не стало. Жизнь резко изменилась. Стало нелегко. Ольге пришлось резко повзрослеть.
Она и раньше подрабатывала — хотела свои карманные деньги. Но после смерти отца работать пришлось по-настоящему. Она мыла полы, стригла кусты и не ждала поблажек.
Школу Дроздова окончила с золотой медалью, а в ее трудовой появилась запись: «рабочий-озеленитель». Контраст, который многое говорит о характере. Ольга не гнушалась никакой работы. В Находке вузов не было и мать отправила поступать дочь во Владивосток. Девушка с лёгкостью прошла вступительные в Институт искусств, но через год неожиданно забрала документы.
Она решила рискнуть и полететь с подругами в Свердловск поступать в театральный. Авантюра чистой воды. Но уже в аэропорту выяснилось: летит одна. Девчонки струсили в последний момент. Ольга не испугалась. И поступила с первого раза. Ещё до окончания второго курса уже снималась в кино и репетировала главные роли сразу в двух театрах.
Свердловска ей быстро стало мало. Потянуло в Москву — покорять столицу. Первая попытка оказалась неудачной: в Щукинское училище Дроздова не прошла. Комиссия в один голос уговаривала её вернуться обратно на Урал. Сулили большое будущее, главные роли, почёт и уважение. Но Ольга не привыкла отступать.
Неудача не сломала, а только разозлила. Она пошла в «Щепку» — и поступила к самому Владимиру Сафронову. После окончания училища её звали во многие московские театры, но Дроздова выбрала «Современник». Сразу, без колебаний. В театре её талант признали быстро. А вот в кино всё складывалось не так гладко — долгое время ничего не получалось.
Два десятилетия славы и три года полного молчания1992-й стал судьбоносным. В мелодраме «Алиса и Букинист» Ольга Дроздова получила первую главную роль. И там же впервые встретила на съемочной площадке Дмитрия Певцова — того, кто станет её мужем на десятилетия. Через четыре года судьба свела их снова: в «Королеве Марго» Дроздова блестяще сыграла Шарлотту де Сов. А дальше были роли, каждая из которых становилась вызовом. «Бандитский Петербург» она поначалу отвергала — криминал не её жанр.
Но сценарий зацепил так, что отказаться не смогла. Для «Остановки по требованию» ходила в настоящий офис и изучала жизнь простых клерков. В 2002-м примерила образ Натальи Гончаровой в фильме о Пушкине. Каждая её роль — как маленькая жизнь. В 2017-м на экраны вышла «Легенда о Коловрате». Дроздова сыграла жену рязанского князя — небольшая, но яркая роль. Потом была короткометражка «Зеркало Газелла». А осенью 2018-го в жизни актрисы случился новый поворот: она ушла в педагогику.
Ольга Дроздова стала руководить актерским курсом в Институте современного искусства. Рядом, как всегда, был Певцов. Кстати, незадолго до этого она и сама с отличием окончила магистратуру в том же институте. Диплом писала про Чехова. Казалось, жизнь течет ровно, карьера продолжается. Но в 2021-м Дроздова уволилась из «Современника» и исчезла. С тех пор — ни одной новой роли. Ни в театре, ни в кино.
Решение, которое изменило всёМосква встретила неласково. Легкой жизни не предвиделось. В начале 90-х Ольга вышла замуж за актера Александра Боровикова. И быстро поняла: ошиблась. Брак продлился недолго, в 1991-м они развелись. Сама Дроздова об этом почти не говорит. Молчит. Но однажды обмолвилась коротко: ушла, потому что не смогла жить с человеком, который пил. Собрала самое необходимое — и всё. Точка. У Боровикова на этот счет собственное мнение.
Хотя его карьера и не сложилась, в интервью он охотно вспоминает, как заботился о своей молодой супруге. Он даже рассказывал, что продал видеомагнитофон, чтобы оплатить ей лечение зубов. Ольга это не подтверждает.
В конце 80-х у нее был роман со швейцарским режиссером Сташем. Всё шло к свадьбе. Жили вместе, строили планы. Решили расписаться после съемок фильма «Прогулка по эшафоту». Ольга играла главную роль. И именно там, на съемочной площадке, появился Дмитрий Певцов.
Главная роль, которую они сыграли без зрителейИм предстояли постельные сцены, но тогда между ними ничего не было. Ольга хотела отказаться — стеснялась. Певцов уговорил. Съемки закончились, и Дроздова поняла: скучает. Пошла на его спектакль. Певцов увидел её в зале, но приблизиться так и не смог. Жил скромно, без денег, без квартиры. Она казалась недосягаемой, королева экрана, красавица. Несколько месяцев сомневался, ходил кругами, боялся подойти. А в 1994-м всё-таки решился и они поженились.
Певцов не раз признавался: без Ольги он был бы другим. Совсем другим. И в жизни, и в профессии. Они не пытались казаться идеальными — просто жили. Тихо, закрыто, не лезли в чужие разговоры и не пускали в свои. Но внутри этой тишины долгие годы жила боль: у пары не было общих детей.
Дроздова приняла Даниила, сына Певцова от первого брака, как родного. А в 2007-м, когда уже, казалось, надежды не осталось, родился Елисей. Поздний, выстраданный, бесконечно родной. И вот тогда показалось: всё, теперь можно выдохнуть и просто жить. Но через пять лет грянула трагедия, которая перечеркнула всё.
Август, перевернувший жизнь25 августа 2012 года Даниил, сын Певцова, отмечал с одноклассниками 5 лет окончания школы. Обычная встреча, обычные разговоры, обычный вечер. Он вышел на балкон, облокотился на перила. И перила не выдержали. Падение с третьего этажа. Тяжелые травмы головы, позвоночника, внутренних органов. Две операции. Девять дней в коме. 3 сентября сердце остановилось.
Позже Ольга Дроздова рассказывала: в те дни Певцов потерял себя. Перестал быть тем человеком, которого она знала. И Ольга поступила жестко — просто увезла его из Москвы. Забрала силой, почти похитила. На несколько недель вырвала из этого ада, чтобы муж не сломался окончательно.
«Надо было его немного украсть», — так она скажет потом. Спустя время Певцов признает: если бы не Ольга, он бы не выжил. Смерть сына изменила его полностью — привела к вере, к другому пониманию жизни, к Богу. Только цена этого внутреннего перелома была чудовищной.
Без грима и ролей: новая глава Ольги ДроздовойПосле смерти Даниила прошло время. Ольга Дроздова продолжала работать — играла в театре, снималась в кино. Однако пауза в карьере была неизбежна. Главной причиной стал их общий сын: Елисей входил в тот непростой подростковый возраст, когда ее присутствие было необходимо каждый день.
В 2021 году она покинула труппу «Современника». Это был тихий, добровольный уход. Как объясняла сама актриса, решение созрело на фоне тяжелых событий: болезни свекрови и смерти матери. На фоне этих потерь и бунтующего подростка Елисея она осознала: если сейчас будет пропадать на репетициях и спектаклях, то никогда себя не простит. Театр переживет ее отсутствие, а семья — нет.
Ольге Дроздовой исполнилось 60. Сегодня она занимает пост декана театрального факультета в Институте современного искусства и преподает вместе с мужем, Дмитрием Певцовым, воспитывая новое поколение артистов. Однако пользователи Сети в комментариях к свежим фото обсуждают вовсе не ее профессиональные достижения.
Объектом пристального внимания прессы и поклонников стали перемены во внешности актрисы: публика обратила внимание на её поседевшие волосы, изменившуюся фигуру и сдержанный наряд, что сильно отличается от привычного для многих гламурного образа Дроздовой.