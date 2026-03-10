«Непростой путь»: Бари Алибасов-младший объявил себя отцом-одиночкой

10 марта 2026, 16:02

Бари Алибасов-младший объявил себя отцом-одиночкой в день рождения дочери

Бари Алибасов-младший (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Бари Алибасов-младший инициировал бракоразводный процесс с супругой Ариной и забрал их общую дочь. Как стало известно из личного блога мужчины, он не допустил жену на празднование первого дня рождения девочки.





Первый день рождения Эммы, дочери Бари Алибасова-младшего и Арины, прошёл без матери. Позже продюсер опубликовал пост, в котором назвал себя отцом-одиночкой и обратился к супруге.

«Сегодня Эмме Бариевне Алибасовой исполнился один год! Я очень благодарен папе и его жене Лене за то, что помогают мне в непростом пути отца‑одиночки! Главное желание — чтобы жена Арина смогла выйти из сложной жизненной ситуации и стать мамой, которой дочь будет гордиться!» — написал Алибасов-младший.