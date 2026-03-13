13 марта 2026, 09:30

Согласно народному календарю, 14 марта отмечается день Авдотьи Весновки, известной также как Евдокия Свистунья или Плющиха. Святая преподобномученица Евдокия Илиопольская, чью память чтит в этот день православная церковь, в сознании наших предков превратилась в хранительницу ключей от всех весенних вод. Считалось, что именно она «заведует» весной и может «пускать или не пускать» тепло. Название «Свистунья» появилось из-за весенних ветров, а «Плющиха» — потому что лёд и снег «плющит» на проталинах. О приметах, традициях и запретах этого дня читайте в материале «Радио 1».





История праздника

Традиции дня

Народные запреты

Строго-настрого запрещалось в этот день тяжело работать. Считалось, что потом весь год прогнёшь спину без отдыха;

Считалось, что потом весь год прогнёшь спину без отдыха; Нельзя строить планы. Их сорвёт любая мелочь, а данное обещание обернётся бедой;

Их сорвёт любая мелочь, а данное обещание обернётся бедой; Особо следили за словами. Ссора на Авдотью могла затянуться надолго и накликать беду на всю семью;

Ссора на Авдотью могла затянуться надолго и накликать беду на всю семью; Не рекомендовалось делать крупные покупки — деньги уйдут впустую, да ещё и убытки потом весь год будут преследовать;

— деньги уйдут впустую, да ещё и убытки потом весь год будут преследовать; Категорически запрещалось отказывать в помощи нуждающимся , чтобы самим не оказаться в нищете;

, чтобы самим не оказаться в нищете; А молодым матерям нельзя было стирать детскую одежду. По поверьям, это могло наслать болезнь на младенца.

Приметы