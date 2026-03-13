День Авдотьи Весновки 14 марта: как наполнить дом здоровьем, приманить удачу и избежать нищеты, народные приметы
Согласно народному календарю, 14 марта отмечается день Авдотьи Весновки, известной также как Евдокия Свистунья или Плющиха. Святая преподобномученица Евдокия Илиопольская, чью память чтит в этот день православная церковь, в сознании наших предков превратилась в хранительницу ключей от всех весенних вод. Считалось, что именно она «заведует» весной и может «пускать или не пускать» тепло. Название «Свистунья» появилось из-за весенних ветров, а «Плющиха» — потому что лёд и снег «плющит» на проталинах. О приметах, традициях и запретах этого дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаУдивительным образом в народном сознании переплелись древние языческие представления и христианское житие. Для славян день Авдотьи был рубежным, переломным. Считалось, что Бог поручил Евдокии воскрешать землю от зимнего сна.
Житие святой поражает силой покаяния и веры. Евдокия, жившая во II веке в финикийском городе Илиополе, в молодости вела греховную жизнь и заработала огромное состояние благодаря своей необыкновенной красоте. Однажды ночью она услышала, как инок Герман читал Священное Писание о Страшном суде и воздаянии за грехи. Эти слова потрясли женщину до глубины души. Призвав старца, Евдокия приняла крещение, раздала всё имущество нищим и удалилась в монастырь, где 56 лет провела в строгих подвигах покаяния.
Житие сохранило удивительные чудеса. Когда в обитель проник юноша Филострат, искушая святую вернуться к прежней жизни, Евдокия властно произнесла: «Бог отмщения да запретит тебе!» — и юноша упал замертво. Но по молитве святой Господь воскресил его, и потрясённый Филострат принял крещение. Во время гонений на христиан правитель Диоген приказал бичевать Евдокию.
Согласно житию, когда её подвесили на дереве, часть Святых Даров, которые она несла с собой, превратилась в огонь и опалила мучителей. По молитве мученицы воскрес и правитель, уверовав во Христа. Однако, несмотря на все чудеса, около 160–170 годов святая Евдокия была усечена мечом. Мощи её прославились чудесами, а верующие молятся ей об исцелении недугов, укреплении в вере и избавлении от блудной жизни.
Традиции дняНа Авдотью Весновку хозяйки начинали день с особого дела — выпекали из теста фигурки жаворонков, куликов и ласточек. Считалось, что птицы на своих крыльях приносят весну, поэтому выпечку раздавали детям, а те подбрасывали её вверх с закличками: «Весна-красна! Что ты нам принесла? Красное летичко!». В этот день женщины и девушки поднимались на пригорки, крыши домов и «кликали» весну — пели веснянки, чтобы тепло пришло скорее.
Вода в этот день обретала особую целебную силу. Крестьяне собирали снег, а талой водой поили больных, мыли полы в доме и верили, что нечистая сила обойдёт жилище стороной, а болезни отступят. Начиная с этого дня и до самого лета женщины принимались за ткачество: считалось, что сотканные на Авдотью вещи обладают чудесной силой и могут исцелять недуги. Готовые изделия обязательно окунали в речную или талую воду.
Мужчины тоже не оставались без дела — они сметали снег с крыш и сбивали сосульки, помогая весне вступить в свои права. Если видели ласточку, бросали ей горсть земли со словами: «На тебе, ласточка, на гнездо!», а также сеяли рассаду капусты и помидоров.
Народные запреты
- Строго-настрого запрещалось в этот день тяжело работать. Считалось, что потом весь год прогнёшь спину без отдыха;
- Нельзя строить планы. Их сорвёт любая мелочь, а данное обещание обернётся бедой;
- Особо следили за словами. Ссора на Авдотью могла затянуться надолго и накликать беду на всю семью;
- Не рекомендовалось делать крупные покупки — деньги уйдут впустую, да ещё и убытки потом весь год будут преследовать;
- Категорически запрещалось отказывать в помощи нуждающимся, чтобы самим не оказаться в нищете;
- А молодым матерям нельзя было стирать детскую одежду. По поверьям, это могло наслать болезнь на младенца.
Приметы
- Если день выдавался ясным и тёплым — лето будет погожим, а урожай пшеницы богатым;
- Тёплый ветер с юга предвещал дождливое лето, а ветер с севера — холодное;
- Метель в этот день сулила затяжную весну и неурожайное лето;
- Небольшой снег — осенью будет много грибов;
- Длинные сосульки обещали долгую весну;
- Если грачи прилетели до 14 марта — быть лету мокрому, а снег сойдёт рано.