Цыганская страсть и замужняя американка: ради чего Максим Щеголев лгал жене и кто на самом деле родил ему «особенного сына»
Со стороны карьера Максима Щеголева выглядит как сплошная удача. Артист известен зрителям по образам суровых следователей, расчётливых бизнесменов и опасных бандитов. На его счету более ста двадцати ролей. Но за экранным лоском скрывается непростая судьба: ошибки, одиночество, тихая боль и одна история, которая сделала его сильнее. О том, как актёр не отпустил руку своего «особенного» сына, читайте в материале «Радио 1».
Творческие принципы Максима ЩеголеваМаксим родился в Воронеже. Отец служил подводником, мать работала врачом, его детство проходило в обычной хрущёвке. Родители отдали сына в секцию бальных танцев, где парень с ростом почти сто девяносто сантиметров казался настоящим Гулливером среди сверстников. Мало кто догадывается, что артист, который у зрителей вызывал сходство с брутальными образами, имеет звание кандидата в мастера спорта по бальным танцам. Юность его была как калейдоскоп: подиум, ночные клубы, он даже примерил на себя роль будущего врача. Однако медицинскому институту так и не суждено было стать реальностью — место учёбы заняла сцена.
Столичная карьера началась у парня с ГИТИСа, в мастерской Анатолия Васильева. Однако со временем у Максима появилась опора, куда более важная, чем сцена, — вера. Щеголев один из немногих артистов, которые не приступают к съёмкам, не получив одобрения от духовного наставника. Никакие суммы гонораров не заставят его изменить своим внутренним убеждениям: он никогда не наденет женское платье ради роли, переступить через собственную совесть не позволит себе ни при каких обстоятельствах. В фильмографии актёра — более ста двадцати работ. Каждая из них теперь проходит через строгий внутренний отбор человека, который обрёл дорогу к храму.
Фейерверк первой любви, страшный диагноз и нерушимая связь отца и сынаВ нулевые годы жизнь Максима выглядела как картинка из глянца. Отношения с коллегой Татьяной Солнцевой, развивались страстно и бурно. Рождение на свет долгожданного первенца, которого назвали Ильёй, было желанным.
«У нас с Таней Солнцевой студенческая случилась история, фейерверк, салют, и все. Ума-то нет. Его и сейчас нет, а тогда уж точно одни гормоны. Но ребеночек у нас желанный», — рассказал артист изданию Starhit.ru.Малыш развивался как все сверстники, но в три годика родители забили тревогу: сын стал уходить в себя, замкнулся, почти перестал говорить, смотрел в одну точку. Врачи произнесли страшное слово «аутизм», которое прозвучало как приговор. Но для Максима и Татьяны оно, напротив, стало точкой отсчёта долгой и тяжёлой борьбы.
«Не сразу поняли, что Илюшка особенный. Обо всем узнали, когда ему было около трех лет. Когда мы с Таней заметили, что он не торопится говорить, тогда и забили тревогу. Я его очень люблю, он мой старшенький. И он действительно особенный, потому что первый. Илья невероятно здоров физически, у него потрясающие математические способности», — рассказывал Щеголев в программе «Судьба человека».Сдаваться они не собирались. Ребёнок ходил в обычную школу, посещал секции и музыкальную школу. Они оба проявляли бесконечное терпение. Но ничто не вечно и всему есть предел. Максим не скрывает: брак с Татьяной он разрушил сам. Встретил другую, увлёкся, поддался чувствам — и в порыве эгоистичной страсти буквально разнёс семью вдребезги.
«Просто взял и к чёрту всё развалил», — с горечью вспоминает он то время.Но если от женщины он ушёл, то от сына — ни на шаг. Мальчик оставался с ним каждый день. Илье уже двадцать 23 года, внешне он — точная копия отца: та же стать, те же жесты. Парень осваивает профессию мастера по керамике, без ума от театра и музыки. Максим честно говорит: сыну порой недостаёт усидчивости, он легко воспламеняется новой идеей и так же быстро теряет к ней интерес. Но их внутренняя связь нерушима.
«Такие дети смотрят на мир иначе», — говорит актёр.В этих словах нет жалости, в них чувствуется лишь бережное, отношение к хрупкому внутреннему миру его первенца.
Цыганская страсть, три года тайного романа и новая любовь Максима ЩеголеваЛичная жизнь Максима по драматизму не уступает многосерийному кино. Союз с Аллой Казаковой подарил ему двух дочерей — Марию и Екатерину. Но этот брак рухнул под натиском «цыганской страсти». На съёмочной площадке «Кармелиты» Щеголев воспылал чувствами к Юлии Зиминой. Завязался тайный роман, который продлился три года. Жизнь на пределе, на разрыв — и финал столь же внезапный, как и старт.Максим не скрывает: он просто не дотянул до высокой планки, которую выставила Юлия. Женщина искала идеального мужчину, а он просто хотел быть самим собой — со всеми своими душевными ранами и ответственностью перед детьми от предыдущих браков. Первое время после разрыва с Зиминой Щеголев был в глубокой депрессии. Он потерял надежду на любовь.
Но тут на его пути возникла Теона Дольникова. Отношения между ними складывались иначе, чем с Юлией. Вокалистку не пугало, что у партнёра трое детей. Она никогда не вставала между ним и его наследниками. Их связь — зона молчания. Даже рождение сына Луки в 2017 году они долго скрывали. Теона разрывается между Россией и США, официально замужем за американцем — просто не успела развестись. Но для Щеголева штамп в паспорте давно не главное.
«Предложение Теоне я хочу сделать в определенном месте, в определенное время года и в определенной форме. И если она согласится быть со мной, устроим пир на весь мир! Мне повезло встретить своего человека», — поделился актер на страницах издания Starhit.ru.
Почему Максим и Теона Дольникова не объявили о свадьбеСо стороны кажется невероятным, но Щеголев добился невозможного. Женщины, и бывшие жены актёра, с которыми он когда-то строил отношения, теперь спокойно разговаривают друг с другом. А его наследники от разных браков не просто знакомы, а по-настоящему дружат и вместе проводят время. Максим превратился в ту самую нить, которая связала всех его близких в единое целое. Получилась большая, пусть и непростая семья.
В его соцсетях почти нет семейных кадров. Актёр ревностно охраняет свой внутренний мир от чужих глаз. Но когда он всё же публикует снимок — где его руки обнимают детей, — становится очевидно: этот высокий, сильный мужчина наконец пришвартовался в тихой гавани. Он перестал убегать от ответственности, принимает её всей душой и делает искренне. И это, наверное, самая важная его роль. Не на экране, а в жизни. Роль мужчины, который научился любить не вопреки, а благодаря всему, что было.Официального объявления о свадьбе так и не прозвучало. Однако поклонники не исключают, что торжество могло пройти втайне — Теона не из тех, кто привык выносить личное на всеобщее обозрение. Как бы то ни было, именно в союзе с этой певицей Максим Щеголев наконец обрёл то, к чему так долго шёл, — настоящее счастье. И наличие или отсутствие печати в паспорте здесь уже ничего не изменит.