Цыганские корни, дуэт с Бандерой и молчание о детях: с кем обрела счастье звезда шансона Рада Рай?
Исполнительнице, известной миллионам по хитам «Калина», «Ты лети, моя душа» и «Территория любви», Раде Рай, 8 апреля исполняется 47 лет. Эта заслуженная «королева русского шансона» прошла долгий путь: от пения в переходах Магадана до сцены Кремлевского Дворца. Однако за красивым псевдонимом и цыганской страстью скрывается фигура, полная противоречий, слухов и невысказанной боли. Подробности — в материале «Радио 1».
Биография артисткиРада Рай, чье настоящее имя Елена Альбертовна Грибкова, появилась на свет 8 апреля 1979 года в суровом Магадане, на берегу Охотского моря. Её история — это типичная история Золушки по-колымски. Отец — цыган, мать — русская, их роман вспыхнул на рыболовецком судне, что уже добавляет в биографию певицы налет опасной романтики. С шести лет, занимаясь в местной «музыкалке» на Парковой, маленькая Лена бредила сценой.
Казалось бы, путь предопределен, но он оказался вымощен не розами, а бетонными плитами московских переходов. В 15 лет мама увезла талантливую дочь покорять Нижний Новгород, а затем и Москву. Однако столица встретила Раду Рай неприветливо. Училище имени Гнесиных стало неподъемным из-за платного обучения. Будущая звезда «Шансона» не гнушалась никакой работы.
«Я работала на стройке, пела в переходах, в ресторанах... Это была школа выживания», — позже вспоминала артистка в редких интервью.Именно в этой грязи и нищете родился тот самый надрывный, пробирающий до мурашек голос, который позже назовут «душой русского шансона». Этот голос был отточен годами работы в качестве бэк-вокалистки у Вики Цыгановой.
Личная жизнь Рады РайЛичная жизнь Рады Рай — это самая закрытая страница её биографии. Официально она замужем за своим музыкальным продюсером Олегом Ураковым. Именно он придумал ей псевдоним и подтолкнул к сольной карьере. Пара познакомилась в начале творческой биографии Рады — когда она работала бэк-вокалисткой Цыгановой. Сначала они были друзьями, а потом их отношения переросли в любовь и крепкий брак.
По совету мужа певица стала петь в стиле «народной песни», и вместе они записали первый демо-диск. Позже Олег стал музыкальным продюсером Рады и одним из музыкантов её группы. Вот уже много лет в семье Рады Рай царит гармония и взаимопонимание, несмотря на разные характеры. Супруги дополняют друг друга, Олег поддерживает Раду во всём, что даёт ей уверенность. Они редко расстаются, вместе проводят время на гастролях и дома, ценят честность и уют.
Сотрудничество с Андреем БандеройПевец Андрей Бандера (настоящее имя Эдуард Изместьев) сыграл ключевую роль в запуске и популяризации карьеры певицы Рады Рай на шансонной сцене. Его музыка вдохновила продюсера Рады на создание её сольного проекта. Они гастролировали вместе более года по сотням городов России, где Рада исполняла песни с дебютного альбома дуэтом с Бандерой. Это обеспечило успех альбома «Ты душа моя…», который занял третье место в чарте Billboard и разошёлся рекордными тиражами для жанра.
В 2009 году они выпустили дуэтный альбом «Музыкальная история о любви» с 18 композициями, а также программу «Не любить невозможно» с концертом в Кремле. Дуэтная песня «Ты лети, моя душа» выиграла главную награду фестиваля «Песня года» в 2009-м. Бандера повлиял на стиль Рады, добавив элементы шансона и этнической музыки, их партнёрство продолжалось в концертах, включая выступление Рады как гостя на сольнике Бандеры в Кремле в 2011 году.
После долгого перерыва артисты снова сошлись на одной сцене в 2018 году и с тех пор периодически выступают дуэтом.
Как сейчас живет певицаСегодня Рада Рай продолжает оставаться востребованной, но невероятно закрытой фигурой. Живет она в Москве и много гастролирует. Свой день рождения артистка встретит на сцене, на официальных афишах значится концерт в «Бард-клубе» 8 апреля.
В конце 2025 и в 2026 году артистка активизировалась. Вместе с певцом EDGAR она записала нашумевший трек «Вот зараза!». Музыку написал сам EDGAR, а слова — поэт Михаил Гуцериев.
Рада Рай продолжает жить по принципу «Я — гармоничный человек». Она коллекционирует винтажные духи, увлекается венгерской кухней (сказываются цыганские корни деда) и читает Германа Гессе.
«Счастье — это когда после долгих гастролей я, уставшая, приезжаю домой и обнимаю родных», — делилась она в интервью narprod.com.