Тяжелая болезнь, тайный ребенок и измены: как складывалась судьба звезды «Вам и не снилось» и что известно о его внебрачном сыне
Никите Михайловскому, исполнившему роль Ромы Лавочкина в культовой картине Ильи Фреза «Вам и не снилось», в 2025 году могло бы исполниться 61 год. Однако жизнь талантливого актёра оборвалась слишком рано: он скончался в возрасте 27 лет. За короткий творческий путь Михайловский успел оставить яркий след в кино и театре и двоих детей — дочь Софью и сына Сергея. Но о рождении сына Никита так и не узнал: правда о его существовании раскрылась только спустя годы. Подробнее о жизни Михайловского расскажет «Радио 1».
Детство Никиты Михайловского и первые шаги в киноБудущий актёр родился в семье манекенщицы Алисы и инженера Александра Михайловских. Родители расстались, когда мальчику было два года. Настоящим отцом для Никиты стал отчим — ленинградский режиссёр Виктор Сергеев, подаривший мальчику заботу и опору. Несмотря на ранний развод родителей, детство Никиты прошло в атмосфере тепла. Уже в подростковом возрасте он проявил себя как актёр: к 16 годам у него за плечами было пять ролей в кино.
«Вам и не снилось»: слава и горечь утратНастоящая всесоюзная популярность пришла к нему в 1980 году с выходом ленты Ильи Фрэза «Вам и не снилось». Но триумф совпал с личной трагедией: прямо перед премьерой умер его отчим, а вскоре Никита потерял и мать, у которой с самого детства были проблемы с сердцем. Врачи запрещали ей иметь детей, однако Алиса все же решилась на рисковый шаг и это решение в итоге предопределило её ранний уход.
На плечи молодого актёра обрушился груз тяжелейших испытаний именно в момент его первого большого успеха.
«Великий питерский сирота»: жизнь как открытый домОставшись сиротой, Никита не замкнулся в себе. Его квартира в Петербурге быстро превратилась в своеобразный культурный центр, где всегда было полно людей — музыкантов, актёров, художников. Друзья называли актера «великим питерским сиротой». Режиссёр Борис Юхананов вспоминал, что у Михайловского всегда было полно народу.
«Квартира Никиты никогда не знала покоя. В просторной гостиной, огромной спальне и даже в ванной постоянно ютились его друзья», — вспоминали гости.Именно друзья помогли артисту справляться с одиночеством. Даже когда он женился на актрисе Анастасии Сорочан и у них родилась дочь Софья, двери его квартиры оставались открытыми. Здесь собирались рок-музыканты, устраивались импровизированные репетиции и шумные застолья. Для Никиты эта суета стала своеобразной терапией.
Семья, измены и роман с Алиной АлонсоБрак с Анастасией Сорочан продлился всего три года, после чего молодые развелись. Причиной стали многочисленные измены актёра. Фурор после фильма сделал его кумиром миллионов девушек. Одной из них оказалась Алина Алонсо — яркая и увлечённая девушка. Между ними завязался короткий, но насыщенный роман, растянувшийся всего на шесть дней. Они много говорили об искусстве, ходили на спектакли и концерты.
«В рождественский сочельник мы с друзьями пошли в храм, а Никита остался дома, пообещав скоро присоединиться». Вернувшись, я заметила у подъезда чужую машину. На лестнице мы столкнулись с бежавшим Михайловским. Он лишь мельком поцеловал меня в щеку, прошептав: "Я уезжаю"», — рассказывала Алина.Позже их связь сошла на нет, но вскоре девушка узнала о беременности, однако сам Никита так и не узнал, что стал отцом во второй раз.
Сергей Туляков — сын, о котором Михайловский не узналСын от Алины Алонсо, Сергей, родился спустя полтора года после появления на свет Софьи. Алина сознательно решила воспитывать ребёнка одна и не говорить Никите о беременности. Правду она открыла сыну только в его 16 лет. Сергей воспринял новость спокойно, отказался менять фамилию и остался Туляковым.
Позже он наладил отношения со своей сводной сестрой Софьей и дедом Александром Михайловским.
Лейкемия и последние дни актёраПосле развода с первой женой Никита женился во второй раз — на художнице-декораторе Екатерине. Этот союз пробудил в нём старую страсть — живопись. В 1990 году супруги провели выставку в Лондоне, направив вырученные средства в фонд помощи детям с онкологией. Но вскоре именно его самого поразила болезнь. В конце 1990-го у Никиты обнаружили лейкемию. Болезнь развивалась стремительно.
«Совсем не могу ходить, сердце колотится так, что готово выпрыгнуть из груди... Никто ничего не объясняет — молчат как партизаны», — писал актер.Для лечения в Лондоне потребовались огромные средства, которые собирали всем миром. На какое-то время наступила ремиссия, врачи готовили пересадку костного мозга. Но операция так и не состоялась: 13 апреля 1991 года сердце актёра остановилось. Никиту Михайловского похоронили на Комаровском кладбище под Петербургом.