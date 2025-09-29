«Я просто без ума»: Катя Лель сделала неожиданное признание о своих предпочтениях
Певица Катя Лель призналась в любви к грузинским хинкали
Катя Лель призналась в особой любви к грузинским хинкали. О ее гастрономических предпочтениях поведала Общественная Служба Новостей.
Исполнительница хита «Мой мармеладный» рассказала, что ей нравятся все блюда, завернутые в тесто и приготовленные с бульоном. По словам звезды, разнообразие видов хинкали не даст ей успокоиться, пока она не попробует их все. При этом артистка их готовит сама, хотя считает, что пельмени у нее получаются лучше.
«Пельмени, конечно, у меня лучше получаются, потому что для приготовления хинкалины нужна сноровка, так как там особый метод формирования теста», — объяснила она.Среди других вкусовых пристрастий знаменитости — запеченные на костре овощи, особенно баклажаны с маслом и помидоры. Также она любит экспериментировать с восточными рецептами овощных рагу с мясом. Не остались без внимания и десерты — певица упомянула сладкие слоеные угощения и пахлаву.