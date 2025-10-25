Тяжелые роды и карьера в тени отца: судьба актрисы Полины Сидихиной

25 октября 2025, 16:12

Полина Сидихина (Фото: Инстаграм* @sidihina)

26 октября актрисе Полине Сидихиной исполняется 37 лет. Она не скрывает, что попала в кино благодаря отцу – известному актеру Евгению Сидихину, хотя в их семье и не принято просить за родных. О том, как сложилась карьера и личная жизнь артистки, расскажет «Радио 1».





Биография Полины Сидихиной

Евгений Сидихин (Фото: РИА Новости/Галина Кмит)

Карьера Полины Сидихиной

Полина Сидихина (Фото: кадр из сериала «Литейный, 2»)

Личная жизнь Полины Сидихиной

«Для меня роспись не имеет особого значения. Если люди любят друг друга, живут вместе и воспитывают ребёнка, это прекрасно. Если у них не получается, значит, и не стоит мучиться. Роспись никак не может повлиять на это», — заявляла звезда.

Полина Сидихина с мужем и дочерью (Фото: Инстаграм* @sidihina)



«Они меня развели, сказали, мы тебе сейчас сделаем укол, чтобы ты расслабилась, у тебя там всё раскроется. Я мечтала, что рожу сама, а в итоге меня повезли, вскрыли, как мешок с картошкой и достали Стешу. Меня везут и говорят: "Ничего, полежишь с простыми смертными". Наверное, это потому, что это были платные роды, и у меня была отдельная палата. А ведь эти женщины ничего не получают, только свою зарплату. Неважно, сколько ты заплатила», — вспоминала Полина.

