Тяжелые роды и карьера в тени отца: судьба актрисы Полины Сидихиной
26 октября актрисе Полине Сидихиной исполняется 37 лет. Она не скрывает, что попала в кино благодаря отцу – известному актеру Евгению Сидихину, хотя в их семье и не принято просить за родных. О том, как сложилась карьера и личная жизнь артистки, расскажет «Радио 1».
Биография Полины Сидихиной
Полина Сидихина родилась 26 октября 1988 года в Санкт-Петербурге. Ее родители — известные российские актеры Евгений Сидихин и Татьяна Борковская. Они познакомились еще в студенческие годы, и вскоре у них родилась Полина. Спустя девять лет появилась на свет вторая дочь, Аглая, а еще через девять — третья, Анфиса.
С детства Полина была окружена атмосферой театра. Она часто посещала закулисье Большого драматического театра имени Товстоногова, что, естественно, повлияло на ее будущее. Никто не сомневался, что девочка тоже станет актрисой.
После окончания школы Сидихина поступила в Санкт-Петербургскую академию театрального искусства. Наставником Полины стал заслуженный деятель искусств Григорий Козлов, руководитель театра «Мастерская». Чтобы не привлекать внимание к известности своего отца, на время учебы она использовала фамилию матери — Борковская.
Карьера Полины Сидихиной
С юных лет талант Полины был очевиден. Уже в студенческие годы она начала выступать на сцене театра «На Моховой», а после окончания учебы присоединилась к труппе «Мастерской». Также Сидихина участвовала в антрепризах, включая постановку «Алые паруса» в «Балтийском доме», где воплотила образ Ассоль.
В кино карьера Полины тоже развивалась успешно. Ещё в школьные годы она снималась в эпизодах сериала «Бандитский Петербург», где ее отец также участвовал. В 2002 году девушка сыграла небольшую роль в фильме «Антикиллер» Егора Кончаловского, исполнив роль дочери персонажа своего отца. Впоследствии Полина часто появлялась в детективных сериалах, преимущественно в эпизодических ролях.
Важный этап в её карьере наступил в 2008 году, когда она снялась в криминальном сериале «Литейный, 2». Позже актрису пригласили на участие в международном проекте — комедии «Итальянцы» под руководством Джованни Веронези, где она сыграла роль переводчицы.
В 2016 году Полина вместе с отцом приняла участие в криминальном сериале «Казаки», посвященном расследованию загадочного убийства в станице Краснодарского края. Сегодня Сидихина продолжает активно сниматься в кино, радуя зрителей яркими ролями.
Личная жизнь Полины Сидихиной
В нескольких интервью Полина Сидихина делилась, что всегда пользовалась успехом у противоположного пола, однако не спешила знакомить своих избранников с отцом. Интересно, что будущий партнер артистки должен был быть похож на Евгения Сидихина, демонстрируя силу, уверенность и ответственность.
Ключевой момент в личной жизни Полины наступил, когда она встретила Дмитрия Кутыева. Их знакомство произошло в 2011 году, и, по словам актрисы, они влюбились друг в друга с первого взгляда. Именно Сидихина сделала первый шаг, оставив Дмитрию записку с номером телефона.
Отношения между Полиной и Дмитрием развивались стремительно, но актриса не спешила оформлять их официально.
«Для меня роспись не имеет особого значения. Если люди любят друг друга, живут вместе и воспитывают ребёнка, это прекрасно. Если у них не получается, значит, и не стоит мучиться. Роспись никак не может повлиять на это», — заявляла звезда.
Вскоре Полина забеременела. Вначале она планировала рожать за границей, выбрав клинику в США, но в итоге решила остаться в России. Дмитрий присутствовал при рождении их дочери, которую назвали Стефанией. У него уже был сын Тимур от предыдущего брака.
Роды актрисы прошли тяжело.
«Они меня развели, сказали, мы тебе сейчас сделаем укол, чтобы ты расслабилась, у тебя там всё раскроется. Я мечтала, что рожу сама, а в итоге меня повезли, вскрыли, как мешок с картошкой и достали Стешу. Меня везут и говорят: "Ничего, полежишь с простыми смертными". Наверное, это потому, что это были платные роды, и у меня была отдельная палата. А ведь эти женщины ничего не получают, только свою зарплату. Неважно, сколько ты заплатила», — вспоминала Полина.
Полина Сидихина последние новости
В отличие от большинства своих коллег, Полина, следуя примеру отца, не покинула Санкт-Петербург, несмотря на многочисленные предложения о переезде. Она продолжает активно сниматься в кино и работать в театре.
Сидихина приобрела еще большую известность благодаря участию в популярном сериале «Содержанки», часть сцен которого была снята в петербургских локациях. Кроме того, у неё есть успешный моноспектакль «Диалоги по поводу американского джаза», который она играет несколько раз в месяц. Также Полина занята в таких спектаклях, как «Хоттабыч», «Алые паруса», «Убегая от тебя», «Старший сын».
В ближайшее время ожидается выход нового проекта под названием «Икария», в котором Полина сыграла одну из ролей, а главную роль исполнил Иван Янковский.