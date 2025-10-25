«Говорю и выступаю для 20 человек»: Влад Соколовский высказался о кризисе в жизни
Влад Соколовский откровенно рассказал о кризисе и потере связи с музыкой
Певец Влад Соколовский поделился личными переживаниями в серии видеообращений в соцсетях, отметив, что переживает кризисный период в жизни.
34-летний артист признался, что последние годы полностью погрузился в блогерство и рекламу, гоняясь за заработком, и из-за этого отдалился от главного — от музыки, ради которой начинал карьеру.
«Иногда думаю, почему за 20 лет в шоу-бизнесе меня знают миллионы людей, узнают, на улицах подходят, но иногда у меня складывается ощущение, что я говорю и выступаю для 20 человек», — поделился Соколовский.Вспомнил певец и свои яркие годы в дуэте «БиС» с Дмитрием Бикбаевым: в 2007 году имя артиста гремело по всей стране, они собирали полные арены и завоёвывали сердца поклонниц, но дуэт прекратил существование в 2010 году. Сейчас Влад продолжает сольную карьеру и ищет баланс между творчеством и жизнью.