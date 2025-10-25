«Говорю и выступаю для 20 человек»: Влад Соколовский высказался о кризисе в жизни

25 октября 2025, 14:43

Влад Соколовский откровенно рассказал о кризисе и потере связи с музыкой

Влад Соколовский (Фото: Instagram* / @vs20)

Певец Влад Соколовский поделился личными переживаниями в серии видеообращений в соцсетях, отметив, что переживает кризисный период в жизни.





34-летний артист признался, что последние годы полностью погрузился в блогерство и рекламу, гоняясь за заработком, и из-за этого отдалился от главного — от музыки, ради которой начинал карьеру.





«Иногда думаю, почему за 20 лет в шоу-бизнесе меня знают миллионы людей, узнают, на улицах подходят, но иногда у меня складывается ощущение, что я говорю и выступаю для 20 человек», — поделился Соколовский.