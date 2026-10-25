25 октября 2026, 11:40

Полина Сидихина (Фото: Instagram* @sidihina)

Актрисе Полине Сидихиной 26 октября исполняется 38 лет. Актриса, которую долгие годы высокомерно называли «бледной тенью» Евгения Сидихина, сумела вырваться из золотой клетки блата и доказать: её имя стоит в титрах не только благодаря папе. Но цена этой независимости оказалась шокирующей — откровения о родах, сравнимых с пыткой, демонстративный отказ от брака и редкая для актёрской среды честность о том, что путь в кино ей проложил отец. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Полины Сидихиной Карьера Полины Сидихиной Личная жизнь Полины Сидихиной Полина Сидихина последние новости



Биография Полины Сидихиной

Евгений Сидихин (Фото: РИА Новости/Галина Кмит)

Карьера Полины Сидихиной

Полина Сидихина (Фото: кадр из сериала «Литейный, 2»)

Личная жизнь Полины Сидихиной

«Для меня роспись не имеет особого значения. Если люди любят друг друга, живут вместе и воспитывают ребёнка, это прекрасно. Если у них не получается, значит, и не стоит мучиться. Роспись никак не может повлиять на это», — заявляла звезда.

Полина Сидихина с мужем и дочерью (Фото:Instagram* @sidihina)

«Они меня развели, сказали: «Мы тебе сейчас сделаем укол, чтобы ты расслабилась, у тебя там всё раскроется». Я мечтала, что рожу сама, а в итоге меня повезли, вскрыли, как мешок с картошкой, и достали Стешу. Меня везут и говорят: «Ничего, полежишь с простыми смертными». Наверное, это потому, что это были платные роды, и у меня была отдельная палата. А ведь эти женщины ничего не получают, только свою зарплату. Неважно, сколько ты заплатила», — вспоминала Полина на передаче «Звезды сошлись».

Полина Сидихина последние новости

Полина Сидихина (Фото: Instagram* @sidihina)

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